MUNCHIES har lavet en kogebog med natmad fra New York til Christianshavn

Opskriften på det første afsnit var egentlig simpel nok.

Et par fotografer fra VICE skulle følge i hælene på David Chang, mens han besøgte nogle af sine yndlingsrestauranter i New York. Sprød, koreansk fried chicken og fadøl blev smidt indenbords på restauranten Mad For Chicken, inden Dave og vennerne (Peter Meehan fra Lucky Peach og Momofukus tidligere PR-guru Sue Chan) vendte tilbage til Ssam Bar. Der ville David, i sin brandert, tilberede pork buns, mens den spanske kok José Andrés crashede festen og hånligt så til. Da Chang penslede de dampede boller med hoisinsauce, delte han ud af sin natmadsfilosofi: “Hvad er det bedste, du kan spise, inden du går i seng, når du er stiv? Hvad svarer folk til det spørgsmål? Svarer de oksehaler eller fucking benmarv? Bullshit. Det, folk vil have, er det der virkeligt ringe stykke pizza.”

Danny Bowien’s mapotofu krabbe. Foto af Brayden Olson.

Det første afsnit blev til en videoserie, der dengang bare hed “MUNCHIES.” Siden da har vi optaget mere end 130 afsnit, og navnet er blevet ændret til Chef’s Night Out. Og serien inspirerede derudover tilblivelsen af vores hjemmeside. Vi har rejst kloden rundt, fra Moskva til Tokyo, fra Mexico City til London og selvfølgelig også til København, hvor der er blevet drukket og ædt til den helt store guldmedalje.

Christina Tosis Seven Layer Dip. Foto af Brayden Olson.

Og det er også derfor, at vi er glade for at kunne fortælle om vores første kogebog: MUNCHIES: Late-Night Meals from the World’s Best Chefs. Borgen er en samling af de mest fantastiske natmadskreationer, vores yndlingskokke har udtænkt i deres tolvhestesbranderter. Bogen er skrevet af forfatteren J.J. Goode, mig selv og resten af redaktørerne fra MUNCHIES, og den er fyldt med historier fra de bedste afsnit af serien. Der var dengang Nicolai Nørregaard og holdet bag Kadeau gik fra Sol over Gudhjem til brisket sliders, dengang Rosio Sanchez sejlede gennem byen fra sprittede desserter til dirty tacos, og dengang Matt Orlando serverede carne asada burritos og s’mores på Refshaleøen.

En illustration af Kyle Baileys gigantiske hot pocket. Illustration af Justin Hager.

Men bogen byder også på et udvalg af opskrifter, der er perfekte at have ved hånden i forbindelse med dine fremtidige drukture. Vi har delt bogen op i forskellige sektioner, så du er dækket helt ind, næste gang du skal i byen. “Drinks” til at starte aftenen på. “Ting med tortillaer,” fordi nachos, tacos, burritos og den slags ikke er til at komme udenom. “Hardcore,” til det tidspunkt på aftenen, hvor du ikke kan huske hvor meget, du har drukket, men bare gerne vil have, at alle skal vide, hvor meget du elsker dem (inklusive pizza, nachos og meget mere). Og så er der selvfølgelig også “Dagen derpå,” der er fyldt med tømmermændskure og retter, der kan få dit ramte korpus ud af sengen.

Pizza! Foto af Brayden Olson.

Opskrifterne kommer direkte fra 65 af verdens bedste kokke: Anthony Bourdain, Dominique Crenn, David Chang, Danny Bowien, Wylie Dufresne, Iñaki Aizpitarte, Enrique Olvera, Matt Orlando, Nicolai Nørregaard og Rosio Sanchez.

Forside foto af Brayden Olson.

Bogen udkommer på engelsk i efteråret 2017 på forlaget Ten Speed Press, men du kan allerede nu forudbestille et eksemplar via det store internet.

Indtil da, kan du jo stille din appetit med Chef’s Night Out.

