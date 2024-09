Billeder af ‘fetich-hvalpe’ der morer sig til læderkonference

Alle billeder af forfatteren

CLAW, eller Cleveland Leather Annual Weekend, er en årlig, nonprofit læderkonference organiseret af frivillige, der er blevet afholdt de seneste 15 år. CLAW finder sted sidst i april og trækker en bred vifte af læderentusiaster og kinky typer til den ellers søvnige Ohio-by Independence. De kommer for at socialisere og deltage i workshops med fokus på alt fra læder til bondage, electro-play, piskning, magtfordeling og meget mere.

Konferencen byder også i stigende grad på Puppy Play-events, en subkultur inden for BDSM, hvor de deltagende spiller rollespil som enten ‘hvalp’ eller ‘ejermand’ (eller ‘hundeejer’) og giver afkald på deres menneskelige træk for at erstatte dem med hundekarakteristika. Et spil, som de deltagende i varierende omfang overfører til deres hverdagsliv. Som betalende medlem af NYC-PAH (NYC Pups and Handlers) kunne jeg ikke holde mig fra CLAWs hundevenlige mekka.

I år fik jeg konferencens fire dage til at gå med lærerige workshops som ‘Human Pup Play: Where to Go From Here’, ‘Feel the Pressure’ (en workshop i kroppens knudepunkter), ‘Puppy 201: Obedience’ og vejledende kurser i sikkerhed og tips til at holde hvalpe-sindstilstanden kørende i verden uden for CLAW.

Denne slags trygt og informativt stof var det centrale tema for CLAW. Konferencedeltagerne klædte sig ud i læder og andet lir og brugte deres dage i workshops og deres aftener på at teste deres nye viden i praksis i dertil indrettede BDSM-play-spaces; en gavmild foræring fra Chicagos berygtede BDSM-broderskab, the Hellfire Club. Rummene, der indrettes i tomme hotelsuiter, var udstyret med Skt. Andrew-kors, montérbare bænke og metallænker – udstyr, der bruges til piskning, bondage og andre fantastiske, masochistiske aktiviteter. Der var også et rundhåndet udbud af kondomer og førstehjælpsgrej.

Et af de mest populære events blandt de deltagende hvalpe var Puppy Pool Party, hvor hvalpe og ejermænd klædte sig ud i gummi og neopren for at plaske, svømme og jagte tennisbolde i et akvatisk virvar af gøen og logren med halen. Eventet var halvt modeshow og halvt hvalpefest og samlede alle hvalpene et sted, så de fik chancen for at lære hinanden bedre at kende. Men det er svært at sniffe under vandet, så hvalpene fandt andre måder at komme hinanden ved.

På følgenede billeder ses nogle af mine yndlingsøjeblikke fra den hedonistiske, oplysende begivenhed. Tak til CLAW og konferencedeltagerne – godbidder og kløen bag ørerne til alle de gode hvalpe!

Dante, Mufasa, Dogstar pac og Gpup

Gpup

Pup Kona

Pup Jimmy

Pup Dante

Pup Quake

Pup Razors and Pup Daemon

Pup Scrubs

Pup Scrubs

Pup Yeah Yeah

De lokale prisvindere

Vakuumseng til MIR-træf

Whiteout og Pup-Incus, ‘International Puppy 2016’