Billeder af kokainens rejse fra Colombia til din næse

Kokaplanten er blevet dæmoniseret i hundredevis af år, og de kulturer, der betragter den som en hellig, medicinsk urt, bliver ofte stemplet som narkohandlere. De ældste fra den peruvianske indianerstamme Huitoto forklarede mig engang, hvordan deres gud straffer dem gennem bladet: “Fra nu af vil jeg som straf tage kokaen væk fra jeres folk og give den videre til den hvide mand. Planten vil bringe jer sorg, lidelse og floder af blod, hvor end den er.”

Min intention var at lave en bog, der fulgte kokaplanten på tværs af et helt kontinent. Fra indianerstammerne i Andesbjergene, der ser den som en velsignelse fra guderne, til de colombianske bønder, der omdanner det til ren kokain, som de bruger som valuta i lokale butikker og apoteker. Og selvfølgelig hele vejen videre igennem det blodbad, kokainen medfører, når den forfines og transporteres videre nordpå gennem Centralamerika og Mexico for til sidst at ende på spejle og toiletsæder hos alverdens festglade forbrugere.

Her er et udvalg af mit arbejde.

En mand dufter til kokablade. El Alto, Bolivia, 2007.

En mand indtager “mambe” – en masse lavet af pulveriserede kokablade. Regnskoven i Amazonas, Colombia, 2015.

Liget af en kvinde, der er dræbt i en narkostrid. El Palo, Cauca, Colombia, 2011.

Familien López græder efter mordet på Luis Felipe: en 17-årig mand, der blev dræbt på gaden, mens han stod og ventede på sin forlovede. I begyndelsen af 2011 udtalte indenrigsministeren Francisco Blake Mora, at turistbyen Acapulco nu var Mexicos anden voldeligste kun overgået af Ciudad Juárez. Acapulco, Mexico, 2011.

En narkohandler vejer sække, som kokabønderne har medbragt for at sælge. Han har en pose mellem sine ben, hvori der er nok penge til at købe ca. 136 kg. koka. Bønderne siger, at de ikke har andre muligheder på trods af deres moralske forbehold for narkohandlen. Santa Fe, Colombia, 2002.

Retsmedicinere afspærrer en gade for at undersøge mordet på et ungt bandemedlem i et af de farligste områder af byen. Medellin, Colombia, 2009.

En nøgen kvinde med et fad kokain til en fest for eliten. Santiago de Chile, 2013.

Børn med macheter, der arbejder i kokamarkerne. Aldea de la Playa, Colombia, 2003.

Samanta, en narcocorrido (sangerinde, der synger om narko), gør sig klar til at gå på scenen. Reynosa, Mexico, 2009.

Et bandemedlem blander kokain, lidokain og koffein sammen. Et kilo kokain bliver fortyndet med andre kemiske stoffer og bliver her til tre kilo. Medellin, Colombia, 2009.

En man tager en speedball (en kombination af kokain og heroin). South Bronx, New York, 2015.

Pulveriserede kokablade også kaldet mambe. Colombia, 2015.

Hver uge tvinger FARC prostituerede, der bor langs Caguánfloden, til at få en lægeundersøgelse – ellers får de ikke lov til at arbejde ugen efter. De prostituerede betaler for konsultationen med den kokain, de får af deres kunder. Peñas Coloradas, Colombia, 2002.