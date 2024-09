Billeder af pusheres visitkort

(Foto: Facebookgruppen Levenshulme)

Denne artikel blev oprindeligt udgivet af VICE UK

For et stykke tid siden dukkede nyheden om en meget driftig potpusher fra Manchester-forstaden Fallowfield op. Hans navn var Jay, og hans initiativ gik ud på at uddele smagsprøver af sit produkt hæftet fast til visitkort. Der var en lille pose med lige akkurat nok til en joint, samt et telefonnummer og en tegning af en motorcykel, som signalerede, at Jay var både hurtigere og smartere end sine konkurrenter.

Beboerne var chokerede: “Det er frygteligt – de går jo lige efter de studerende,” sagde en. “Fallowfield har nu fået internationalt ry som stedet, hvor man fester og skaffer stoffer.”

Det er nok at stramme den lidt.

Det er usikkert, om Jays visitkort er ægte, eller om det var en eller anden spasmager, der prøvede at tage strøm på de lokale. Når alt kommer til alt, går de fleste hashrygere ikke så meget op i smagsprøver. Medmindre de er den type, der kan (og meget gerne vil) fortælle dig, hvordan en specifik sort kan kurere søvnløshed, så køber de bare, hvad de kan få.

Alligevel er pushere, der deler visitkort ud, noget, der forekommer. Det virker som en ret åben invitation til, at politiet skal komme og nakke én, men man må næsten gå ud fra, at de har tænkt over den slags.

Nogle kort er så simple, at de bare er et navn og et telefonnummer trykt på papir; andre investerer i speciallavede lightere; mens de mest ambitiøse benytter flotte, grafiske designs med info om priser, udvalg og andre ganske åbenlyse tegn på, hvad forretningen går ud på.

Tjek nogle af dem vi fandt på Twitter.

(Personen, der tweetede dette billede, ønskede at være anonym)

(Personen, der tweetede dette billede, ønskede også at være anonym)

(også her)

(Endnu en anonym én)

(og endnu en)



