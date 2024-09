Billeder fra mindehøjtideligheden i New York for ofrene i Orlando

Foto: Ryan Duffin

Efter det værste masseskyderi i amerikansk historie ramte natklubben Pulse i Orlando tidligt søndag morgen, har LGBT-miljøer over hele verden holdt mindehøjtideligheder for ofrene. I New York samledes folk ved Stonewall Inn – formentlig det mest berømte landmærke i amerikansk LGBT-historie.

Fotograferne Ryan Duffin og Kaz Senju var en del af mindehøjtideligheden og sendte os følgende billeder og fortællinger om, hvad de så:

Ryan Duffin:

Jeg havde forventet at blive ramt af en mur af sorg og tavshed, da jeg kom hen til Stonewall. Der var en mærkbar medfølelse for ofrene og deres familier. Der var vrede og forvirring. Der var følelser, som ganske enkelt ikke kan forklares med ord. Men mere end noget andet, så var hele begivenheden omsluttet af et tæt tæppe af kærlighed. Folk råbte “Mindre had” i kor, og det ændrede sig lige så stille til “Mere kærlighed!” Folk omfavnede deres venner og kærester. Jeg så skilte, hvor der stod “Vi er Orlando”, “Still Here, Still Queer”, og “Kærlighed er svaret”. Miljøet bekræfter virkelig fællesskabets magt og kærlighedens kraft, når mennesker bliver konfronteret med en tragedie som denne.

Mindehøjtideligheden i aftes bragte nye medlemmer og allierede af miljøet sammen med aktivister, der har været med i årevis. “Pulse var ikke bare en LGBT-klub, det var et rum for solidaritet,” sagde en mand ved siden af mig. Han fortsatte, “Homobarer var det første sted, jeg lærte at være mig selv. Det var det første sted, hvor jeg mødte mennesker, der lignede mig selv. En homobar startede en hel revolution.”

Foto: Kaz Senju

Kaz Senju:

Gerningsmandens far har udtalt til medierne, at hans søn gik amok over at have set to mænd kysse hinanden. Et kys er et udtryk for kærlighed, ikke had, og mennesker skal ikke leve i frygt. Mine billeder viser queer par, som kysser til mindehøjtideligheden.

Se flere billeder her:

Ryan Duffin

Ryan Duffin

Ryan Duffin

Ryan Duffin

Kaz Senju

Ryan Duffin

Ryan Duffin

Kaz Senju

Ryan Duffin

Ryan Duffin

Ryan Duffin

Kaz Senju

Ryan Duffin

Kaz Senju

Ryan Duffin

Ryan Duffin

Kaz Senju

Ryan Duffin

Ryan Duffin

Kaz Senju

Ryan Duffin

Ryan Duffin

Ryan Duffin

Kaz Senju

Ryan Duffin

Ryan Duffin

Ryan Duffin

Kaz Senju

Ryan Duffin

Kaz Senju