Mexicansk borgmester myrdet inden for de første 24 timer på posten

Denne artikel er oprindeligt publiceret på VICE News.

Hver gang Gisela Mota Ocampo forlod sit hjem i den mexicanske by Temixco for at handle, tage på arbejde eller besøge venner, gjorde hun meget ud af at vise, at hun ikke lod sig intimidere. Selv efter hun blev valgt som byens nye borgmester sidste sommer, nægtede hun at ansætte livvagter af nogen art.

Den 33-årige politiker blev myrdet lørdag morgen, under 24 timer efter hun officielt var trådt til som byens nye borgmester.

Mordet har sent chokbølger gennem Mexico, hvor over 70 borgmestre eller tidligere borgmestre er blevet dræbt i løbet af det sidste årti. Alene i 2015 mistede fem kommunale overhoveder livet.

Mange af dødsfaldene er omgivet af rygter om forbindelser mellem ofrene og den organiserede kriminalitet i landet, men bortset fra en episode med spirituskørsel sidste oktober havde Mota et pletfrit ry blandt de næsten 100.000 indbyggere i byen, der ligger omkring 80 kilometer syd for delstatens hovedstad.

“Hun var en meget ydmyg person, og ville aldrig have særbehandling,” fortæller Aaron Garduño, der er en af Motas tidligere kollegaer fra kommunen i Temixco, til VICE News. “Jeg kendte hende som en rolig og fattet kvinde med rent mel i posen. Hun gik på gaden uden frygt.”

Garduño var en af de hundredvis af Temixcos borgere, der mødte op til Motas begravelse i søndags. Venner, sympatisører og kollegaer strømmede til den messe, der på en varm og lummer eftermiddag blev afholdt ved Motas hjem i udkanten af byen, hvorefter borgmesterens kiste og tonsvis af blomsterbuketter og kranse blev båret hen til en nærliggende kirkegård, til lyden af et band, der marcherede med og spillede traditionel ranchera musik.

Tidligere på dagen var mange flere mødt op til gravøl ved kommunebygningen, hvor aktivister tilknyttet Motas venstrefløjs Demokratiske Revolutionsparti (PRD) slog på trommer og sang slagord som “Gisela lever, kampen fortsætter.”

Ifølge udtalelser fra staten Morelos’ øverste myndigheder trængte en gruppe bevæbnede mænd ind i Motas bopæl tidligt lørdag morgen og tævede hende, hvorefter de skød hende i hovedet. Myndighederne udtalte, at de senere fandt frem til to mistænkte, som blev dræbt af politiet i den efterfølgende skududveksling. Derudover er tre andre mistænkte blevet anholdt i forbindelse med sagen, herunder en mindreårig og en kvinde.

Mange i Temixco er forbløffede over mordet. Mange af dem, der havde et personligt forhold til borgmesteren sagde, at hun ikke havde modtaget nogen trusler de sidste par måneder.

“Jeg har aldrig hørt, at hun skulle være blevet anklaget for nogen form for korruption, have nogen forbindelse til bander eller noget i den stil. Ikke engang bare som rygter eller sladder,” siger Nancy Guasco, en biolog fra Mexico City, der var til stede til gårsdagens begravelse. Hun kendte Mota fra sine dage som aktivist i PRD.

Morelos guvernør Graco Ramírez har været hurtig til at melde ud, at mordet på Mota kommer som et direkte modsvar på de succeser, som han mener, at staten under hans ledelse i stigende grad har oplevet i kampen mod de talrige grupper organiserede kriminelle, der er aktive i staten. Sidste år blev næsten 1000 mennesker myrdet i Morelos, der kun har to millioner indbyggere.

Han påstår, at banderne vil forhindre statens implementering af et tiltag, der vil nedlægge alle Morelos lokale politistyrker til fordel for en større, statslig enhed.

“Det er et direkte angreb på os og på en modig og beundringsværdig kvinde,” udtalte han i et interview på Radio Fórmula i mandags.

“Der ligger pres på mange borgmestre i vores stat. De frygter kartellerne. Nogle af dem er blevet slæbt ud af deres hjem midt om natten og udsat for trusler, intimidering og vold.”

Ramírez sagde, at Mota var “uforsigtig” ved ikke at ansætte livvagter. Derudover mener han, at hun blev udvalgt som mål fordi hendes politik og mærkesager lagde sig særligt meget op af hans egne.

Guvernøren tilføjede, at forskellige kriminelle faktioner har indflydelse i de forskellige byer i staten, og at en bande kendt som Los Rojos er den dominante gruppering i Temixco. Han fortæller, at statens efterretningstjeneste har fundet frem til, at en “meget aggressiv celle” i Los Rojos stod bag mordet.

Temixco ligger lige syd for Cuernavaca, der er statens hovedstad og angiveligt domineres af en rivaliserende bande, der er kendt som Guerreros Unidos. Los Rojos og Guerreros Unidos siges at være midt i en bitter konflikt, hvor de slås om kontrollen over områdets lukrative kriminelle foretagender, såsom kidnapning, afpresning og narkohandel.

Mexicos lokale myndigheder er særligt udsatte i forhold til at blive inddraget i sådanne opgør i takt med, at banderne forsøger at udvide eller beskytte deres operationer i et territorie. Det sker som oftest gennem det berygtede tilbud om plata o plomo – sølv eller bly – hvilket betyder, at de samarbejdsvillige bliver belønnet med rigdom, mens dem der nægter kan risikere at miste livet.

Ifølge Edgardo Buscaglia, en akademiker ved University of Columbia, der har forsket intensivt i Mexicos narkokrige i løbet af det sidste årti, regeres over halvdelen af landets kommuner af bander.

Den mest notoriske sag er byen Iguala, der ligger i staten Guerrero lige på den anden side af grænsen til Morelos, hvor mange af de samme kriminelle faktioner har et fodfæste. Guerreros Unidos var angiveligt bag forsvinden af 43 skoleelever i Iguala i september 2014.

“Kommunale myndigheder I Mexico er et let offer,” siger Alejandro Hope, der er sikkerhedsekspert i Mexico City, til VICE News. “Kriminelle grupperinger prøver at tvinge borgmestre til at give bestemte embedsmænd ansvaret for den offentlige sikkerhed, så de kan få frit lejde.”

“Det er også meget fordelagtigt for dem at have adgang til ejendomsinformation og skatteregisteret,” tilføjer han. “Den slags insider information i kommunerne hjælper dem med at udvælge bedre kidnapnings- og afpresningsofre.”

Undervejs i valgkampen sidste år lovede Mota vælgerne, at hun ville afvise enhver form for pagt med organiseret kriminalitet og rydde op i Temixco. “Hun kan have været en ubelejlig borgmester,” sagde Hope.

Temixcos kommunale styrelse har erklæret en sørgeperiode på tre dage, mens byen kommer sig over drabet på Mota.

“Vi er ikke klar over, hvorfor det her skete,” sagde Garduño, der kendte Mota godt og tidligere har arbejdet på hendes kampagne. “Denne tragedie har ærligt talt efterladt os uden håb og undrende over for, hvordan fremtiden kommer til at se ud for vores by.”

