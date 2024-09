Cam Girls hacker dildoer for at få virtuel sex til at føles ægte

Denne artikel er oprindeligt publiceret på Motherboard.



I de 10 år jeg har beskæftiget mig med krydsfeltet mellem sex og teknologi, har der været lange udsigter til teledildonik og den store teknologiske innovation af sexindustrien, som der så længe har været snak om. Og i de 10 år har jeg mest af alt tænkt, at teledildonik var rimelig latterligt.

Hvis du ikke er bekendt med konceptet, så dækker begrebet ‘teledildonik’ over sexlegetøj, som kan fjernstyres over internettet, så du for eksempel kan tænde en vibrator i Ringsted fra en computer i Svendborg. Der findes også mere avancerede teledildonik-løsninger, der involverer sexlegetøj, som så er styret af andet legetøj, så brugeren for eksempel kan aktivere en vibrerende onani-muffe ved at sutte eller kneppe en tilsluttet dildo.

Fremtidsforskernes våde drøm har længe været en verden, hvor teledildonik kan hjælpe to parter på hver sin side af jorden med at lave den dyre. Indtil videre har hypen dog klinget noget hult.

Kunden har direkte og fuldstændig kontrol over min vibrator.



Jeg indrømmer gerne, at jeg synes idéen om at kunne stimulere en partner på afstand lyder sejt, men i praksis er der ikke mange situationer, hvor teledildonik egentlig giver mening. Det er de færreste, der lever i langdistanceforhold, og selv for dem er spørgsmålet, hvor meget de eksisterende produkter egentligt har kunne hjælpe på de geografiske udfordringer. Når man i det hele taget medregner den store forekomst af teknologiske børnesygdomme, der har plaget de fleste produkter på markedet, så ser fremtiden for teledildonik sort ud.

På trods af min pessimisme over for teledildonik, kan jeg dog stadig se muligheder for teknologien. Ikke så meget som en erstatning for sex, men som en naturlig forlængelse af cam shows – en populær form for virtuel sex, der er blevet mere interaktiv med tilføjelsen af interaktivt sexlegetøj.

For et par år siden var jeg til en pornomesse, hvor en repræsentant for firmaet Real Touch promoverede produktet Real Touch Interactive – et apparat hvor en dildo (eller et joystick, om man vil) styrer vibrationen i den tilsvarende onani-muffe. Repræsentanten forestillede sig en verden, hvor par i et langdistanceforhold (som f.eks. folk i militæret) kunne dyrke simuleret sex ved hjælp af produktet. I hvert fald så længe man definerer “sex” som en aktivitet, hvor den ene part uselvisk onanerer, sutter eller knepper en rimelig kikset udseende dildo for at stimulere den anden parts muffe-omfavnede pik.

Konceptet slog mig som værende ret utiltalende, indtil Real Touch repræsentanten nævnte et særligt nyskabende aspekt ved deres produkt. Mænd, der går på rov efter en omgang interaktiv elskov, var nemlig ikke afhængige af at finde en partner, der kunne overtales til at tilsavle et silikonejoystick.

Real Touch rekrutterede nemlig pornoskuespillere til at have interaktive cam shows med betalende medlemmer.

Pludselig gav det hele mening. Real Touch Interactive handlede ikke om at erstatte fysisk sex, men snarere om at udvide oplevelsen ved cam shows ved at højne intimiteten med en person, som man efter al sandsynlighed aldrig ville møde i virkeligheden (og slet ikke i soveværelset). I den kommercialiserede pornobranche virkede den ekstravagante pris for Real Touch også knap så latterlig. Selvom jeg stadig ikke var overbevist om, at den ville gøre sit indtog i mit soveværelse, kunne jeg helt klart se muligheden for produktets succes på markedet.

Jeg tror, at mange teledildonik firmaer er bange for at promovere deres produkter til brug i webcam-shows.



Real Touch og dets cam-netværk eksisterer dog ikke længere grunde en række dårlige markedsføringsstrategier og nogle aggressive patenthajer. Men potentialet for interaktive cam shows, hvor seeren har mulighed for mere end bare at se på, lever videre efter at en række produkter har taget over hvor Real Touch slap. Firmaer som OhMiBod og We-Vibe hjælper webcam-pigerne med at maksimere intensiteten og interaktionen (og profitten) i deres shows. Jeg bad den selvproklamerede “nørdede webcam-pige” og tidligere sexlegetøjsanmelder Zander Storm om at forklare, hvordan det hele fungerer, og hvad appellen er for både webcam-pigerne og deres kunder.

Zander Storm var allerede velbevandret i den store og fagre verden af sexlegetøj, da hun begyndte at optræde på den populære webcam-side Chaturbate. Hun havde ingen tidligere erfaring med teledildonik, men da hun så sine kolleger på Chaturbate have stor succes med teknologien, gik der ikke lang tid før hun integrerede dem i sine egne shows.

Ifølge Zander Storm er Club Vibe 2.Oh og Freestyle G de to mest populære produkter fra firmaet OhMiBod. Selvom de ikke lever op til betegnelsen teledildonik i teknisk forstand, idet de styres af lyd i stedet for fjernkontrol over internettet, er det lykkedes webcam-pigerne at hacke produkterne, så lyden justeres af det beløb, kunden betaler. Et større beløb giver en mere intens reaktion i pigens vibrator, hvilket i praksis betyder, at jo mere kunden er villig til at betale, jo frækkere vil deres show være.

Dette er nem måde for webcam-pigerne på Chaturbate at maksimere deres indtjening. Zander Storm forklarer, at OhMiBod legetøjet “som regel opfordrer seerne til løbende at give drikkepenge.”

Inden for teledildonik har Zander Storm brugt produktet “We-Vibe 4 Plus” med en håndfuld kunder. Produktet, som oprindeligt er designet til par, består af en vibrator forbundet til en smartphone app, som kan styre vibratoren uanset, hvor du befinder dig i verden. We-Vibe tilbyder på den måde en større interaktiv oplevelse end Club Vibe eller Freestyle produkterne.

“Kunden har direkte og fuldstændig kontrol over min vibrator, vibrationens styrke og mønstret for de pulserende bevægelser, som produktets to motorer genererer,” fortæller Zander Storm. Kunder, som er interesseret i denne interaktive service, betaler for et tidsrum, hvor de styrer vibrationerne. Priserne starter ved fem-minutters intervaller og stiger derefter.

Eftersom den ikke er afhængig af drikkepenge på samme måde, er We-Vibe en mere pålidelig indtægtskilde. Men fordi den er designet til (formentligt monogame) par, opfylder We-Vibe ikke fuldstændig webcam-pigernes behov. Det er besværligt at forbinde legetøjet med en ny kundes telefon, og appen skal geninstalleres på webcam-pigens telefon, hver gang hun skal servicere en ny kunde. På trods af problemerne er produktet så tillokkende for kunderne, at Zander Storm udvider sin brug af det og endda har fået en bekendt til at programmere en Chaturbate-app, som er kompatibel med We-Vibe.

Men Zander Storm ville ikke behøve at lave sin egen app, hvis firmaer som We-Vibe var villige til at anerkende, at deres produkter sandsynligvis har en større fremtid inden for pornobranchen end til privat brug.

“Jeg tror, at mange teledildonik firmaer er bange for at promovere deres produkter til brug i webcam-shows, fordi de gerne vil være mainstream og derfor målretter deres markedsføring mod monogame par, samtidig med at de distancerer sig fra pornobranchen,” fortæller Zander Storm.

Det er dog ikke alle firmaer, der er hæmmede af den slags sippethed: Kiiroo, som ligesom Real Touch forbinder en onani-muffe med en vibrator, er gået sammen med en række porno firmaer og pornostjerner heriblandt VirtualRealPorn og Lisa Ann. Kiiroos design er meget mere egnet til sexarbejde end den par-egnede We-Vibe. (Kiiroo vibratoren kan blandt andet sende signaler til flere onani-muffer på samme tid.)

Men prisen på produktet er stadig ikke konkurrencedygtig. For at Kiiroo skal kunne leve op til sit potentiale, skal både webcam-pigen og kunden punge ud med et betragteligt beløb. Det er svært at forestille sig, at webcam-show kunderne er villige til at betale 1.700 kr. for en onani-muffe uden garanti for, at deres yndlings cam pige er villig til at investere i den anden halvdel af produktet.

Selvom Kiiroo måske ikke er fremtiden, så er de tydeligvis på rette spor. Hvis andre firmaer er villige til at tage webcam-pigernes behov med i deres overvejelser, når de designer deres produkter, kan de sandsynligvis forøge omsætningen en hel del – både for dem selv og de sexarbejdere, der benytter deres produkter. OhMiBod har allerede opdaget deres produkters popularitet på Chaturbate, hvorfor de satser mere og mere på teledildonik. Det er stadig for tidligt at afgøre, om den satsning vil give pote for dem, men hvis den gør, er det sandsynligvis primært takket være loyale webcam-piger.

