Chef’s Night Out: Pablo Salas

Det mexicanske køkken er et af de mest velsignede og alsidige i verden – fra Chihuaha i nord til Oaxaca i syd.

Byen Toluca City — to timers kørsel fra Mexico City — er ikke det første sted, man tænker på, når man tænker mexicansk gastronomi. Men det kan meget vel være ved at ændre sig. Kokken Pablo Salas er født i Toluca, og med restauranten Amaranta har han formået at sætte Toluca på det gastronomiske verdenskort. Vi besøgte Pablo på Amaranta, hvor vi fik serveret mexicansk gademad i verdensklasse.

Denne video blev første gang vist på Munchies i december 2015.