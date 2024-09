Craftwerk: 3 Floyds

Cirka 50 kilometer syd for Chicago, i den lille by Munster på grænsen mellem Illinois og Indiana, ligger et af verdens mest respekterede mikrobryggerier, 3 Floyds . Ved roret står ejer Nick Floyd, der er drivkraften bag bryggeriets helt unikke stil … og dets mange øl. Før 3 Floyds var mikrobryggerier mere eller mindre synonyme med træer, feer og så videre, men 3 Floyds føjede både mørke og heavy metal til den trængende mikrobrygscene. I dag bliver Nick hjulpet af brygmester Chris Boggess, og bryggeriet omfatter både et destilleri og en humlemark. Nyd dette kig indenfor på et af de mest hædrede bryggerier i branchen.