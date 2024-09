Danmarks eneste eksorcist er en travl mand

Denne artikel blev oprindeligt bragt i 2015

Lars Messerschmidt er Danmarks eneste eksorcist. Mens du havde travlt med at gå i skole eller drikke dig stiv, kæmpede han mod Satan og reddede de folk, der var blevet besat af dæmoner. Selvom Danmark officielt er et kristent land, har der været et massivt fald i antallet af dem, der egentlig tror på Gud. Det er ifølge Lars derfor, at Satan har tilføjet Danmark til sin liste over BFF’s.

Han invitererede os på besøg i sin lejlighed i Bredgade midt i Københavns gamle bydel, hvor den gotiske arkitektur satte en ret passende scene for vores samtale. Efter at have klatret op af vindeltrappen blev vi budt indenfor og bedt om tage plads i stuens dybe lædersofa. Der sad vi så omgivet af alverdens religiøse effekter. Lars kom med kaffe, og så talte vi ellers lidt om hans arbejde, og om hvordan han redder folk fra at tilfredsstille sig selv med et krucifiks.

VICE: Eksorcisme… Hvor skal vi starte?

Lars Messerschmidt: Jeg startede tilbage i halvfjerdserne. Det var på det tidspunkt, at jeg begyndte at bemærke flere og flere fysiske manifestationer af dæmoner. Jeg kan huske, at jeg var til et bønnemøde, hvor en kvinde blev kastet tilbage af noget. Så var der en, der råbte “forsvind, Satan!”. Det virkede. Jeg så mere og mere af den slags, og det var sådan, jeg blev interesseret i det.

Hvor mange djævleuddrivelser har du foretaget?

Jeg ved det ikke præcist, men det er flere hundrede. Det kan tage flere år at uddrive en rigtig dæmon. For tiden er min kalender fyldt op, fordi der tilsyneladende er flere besættelser end nogensinde før. Mine spanske kolleger har fortalt mig, at der er masser af mennesker i Latinamerika, der har brug for en eksorcisme. Det er fordi, de blander kristendom med deres folketro. Det er en meget dæmonisk religiøs cocktail.

Så hvordan fungerer det i praksis?

Folk kommer til mig, hvis de er plaget af dæmoner. Jeg spørger som regel patienterne, hvad symptomerne er, og bagefter prøver jeg at lave en diagnose. Præcis ligesom en læge. Det er vigtigt, at jeg kan se forskel på en psykisk lidelse og en egentlig besættelse.

Hvordan kan man se forskel?

Vi har vores metoder. Vi bruger forskellige tests – som et krucifiks eller vievand. Dæmoner hader begge dele. Jeg beder klienten holde et krucifiks, og de kan som regel ikke gøre det, hvis de er besat af en dæmon. Vi stænker også vievand på dem. I går havde jeg en klient, der ikke engang kunne se på krucifikset. Jeg stænkede vievand på hende, og hun sagde, at det brændte hendes hud.

Hvilket betød, at hun var besat af en dæmon?

Ja, det er min overbevisning, at det var en dæmon. Vi gjorde ikke mere den dag, men hun tager kontakt til mig igen, når hun er klar til det. Vi fortsætter samtalen, og på et tidspunkt bliver jeg nødt til at foretage eksorcismen.

Hvordan kommer det til at foregå?

Eksorcisme er en speciel form for bøn, hvor eksorcisten i Guds navn befaler den onde ånd at forsvinde. Normalt har den ikke lyst til at gøre det. Derfor bliver det ofte til en kamp, der nogen gange er kropslig. Den onde ånd kan bogstaveligt talt kaste en person til jorden. I sådanne sager er vi nødt til at have et par stærke mænd til at holde patienten fast. Heldigvis er det sjældent, at det bliver så dramatisk. Dæmoner kan forårsage bevidstløshed, hvis de er stærke nok. Nogle gange kan dæmonen overtage kontrollen med personen og afsløre sig selv gennem de ting, den siger gennem hans eller hendes mund. Efter et par minutters eksorcisme forsvinder den så, og personen ved ikke, hvad der skete.

Kan man bruge forskellige bønner til det?

Der er et par forskellige. Jeg har en på latin, en på tysk og en på dansk. Jeg beslutter mig i situationen for hvilken af dem, jeg vil bruge. Det er velkendt at dæmoner forstår alle sprog.

Klart. Hvordan er eksorcisters forhold til Vatikanet egentlig?

Sidste år godkendte paven vores organisation. Selve professionen behøvede han ikke godkende, for den er lige så gammel som kirken. Førhen var det et meget isoleret arbejde. Det er derfor, vi organiserede os, og nu kan vi møde hinanden til den årlige konference. Organisationen giver os også muligheden for at uddanne os som eksorcister enten på et universitet i Vatikanstaten eller i USA. Man skal dog være præst først.

Hvor mange medlemmer er I?

Jeg ved, at der var et sted mellem 250 og 300 deltagere til den sidste konference. Alle måtte have en assistent med, så det har selvfølgelig påvirket antallet. Der var også en del læger, psykiatere og psykologer.

Seriøst? Deler de jeres syn på dæmoner?

Jeg kender en amerikansk psykiater. Første gang jeg mødte ham, spurgte jeg ham, om han troede på dæmonbesættelse. Han sagde ligeud, at det gjorde han. Han er tilknyttet en kirke i New York, der arbejder med eksorcisme. De spørger ham altid til råds, og det er sådan, det skal være. Jeg spørger altid selv ind til klienternes sygdomshistorie.

Kommer du nogensinde frem til, at problemet er en psykisk lidelse?

Du kunne også spørge dig selv om, hvorvidt nogle af dem, der bliver indlagt med psykiske sygdomme, i virkeligheden er besat af dæmoner. Man kan ikke behandle besættelser med medicin. Man kan måske gøre patienterne føjelige, men dæmonen er der stadig.

Hvorfor bliver folk besatte?

Der er to grunde: For det første kan de have gjort noget dumt og åbnet op for dæmonerne. Det kan for eksempel ske, hvis de har beskæftiget sig med alternativ healing, clairvoyance, tarotkort eller forskellige new age-fænomener. Så har de åbnet døren ind til det okkulte, ind til dæmonernes verden. Nogle clairvoyanter har gode intentioner, men de er naive. Andre arbejder bare for djævelen. Misbrug af for eksempel hash eller sex åbner også døren for djævelen.

Ok, sex og hash. Hvad ellers?

Forbandelser. Jeg troede ikke selv på det til at begynde med, men det er sandt. Mange afrikanere er hjemsøgt af dæmoner. Jeg spørger altid, om der er nogen, der hader dem. Hvis man har fjender, går de ofte til en heksedoktor og beder dem kaste en forbandelse. Den slags hjælper djævelen glædeligt med.

Hvis man kaster en forbandelse på nogen, åbner man vel Helvedes porte?

De samarbejder med djævelen, de er et redskab for Satan. Det er uhyggeligt. Jeg hjalp på et tidspunkt en kvinde, der var ramt af en forbandelse. Lægerne kunne ikke stille noget op. Vi spurgte Gud, om nogen havde kastet en forbandelse over hende. Hun kunne huske, at hun havde fået et glas juice af sin onkel, da hun var femten, og juicen havde vist sig at være forbandet. Vi bad til Gud og spurgte, om han ville hjælpe hende. Pludselig gik hun ud på toilettet og begyndte at kaste op. Ti minutter senere fortalte hun mig, at hun havde kastet fysiske objekter som negle op. Det er ikke usædvanligt, når det kommer til forbandelser. Hun kastede op hele natten, men næste dag var hun fri.

Mange af vores læsere er unge. Har du et råd til dem, så de ikke bliver besat? Udover at de selvfølgelig skal passe på, når de drikker juice.

De skal tage sig i agt. Hvis de kommer ind i et satanisk miljø kan de være tabt for evigt. Unge mennesker har ikke lyst til at høre efter, de tror de ved det hele, og det kan være farligt. Stolthed er noget af det, djævelen allerbedst kan lide.

Hold da op, mange tak, Lars.

