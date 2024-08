Daves “Question Time” er en sprængfarlig kritik af samfundet​

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey UK

Rapperen Dave fra Sydlondon er en af de mest interessante kunstnere på den britiske scene lige nu, og i dag springer han med stor succes ud som samfundsdebattør. Det nye track “Question Time” (opkaldt efter BBC’s nyhedsprogram og sakset fra rapperens kommende EP, Game Over) er dybest set en syv minutter lang tirade, hvor Dave sætter ord på alt det, vi andre går og tænker – og sætter samtidigt argumentet om, at Generation Y hverken fatter eller følger med i politik, effektivt til vægs.

Dave tackler alt fra Syrien (// The irony is, we have no business in Syria // but kids are getting killed for all the business in Syria //) til den britiske regerings usle behandling af offentligt ansatte sygeplejersker, hvilket han har personlige erfaringer med (hans mor er sygeplejerske). Dave taler lige ud af posen og sætter ord på frustrationen med tingenes tilstand: // I just find it fucked that the government is struggling // to care for a person that cares for a person //.

Han kritiserer også magthaverne i Storbritannien, hvor parlamentet hovedsageligt består af medlemmer fra samfundets økonomiske elite, ved at tale om, hvor underligt det, at landet ledes af “people who can’t ever understand what it’s like to live life like you and me.” Det fører ham videre til et andet ømt punkt i den britiske debat, nemlig klassekonflikten som branden i Greenfell Tower for nyligt satte fokus på, især da premierministeren efterfølgende nægtede at mødes med nogle af de mange ofre. I en bidsk og forfriskende ligefrem del af nummeret, siger han, // At Greenfell Tower your response was ridiculous // You hid like a coward behind your five million // Dodged responsibility and acted like you’re innocent //. Og han tager ærlig talt ikke fejl.

Og selv om højrefløjens konservative kræfter altid har været et yndet mål for ungdommen, så går Dave også efter venstrefløjens leder, Labour-paritets Jeremy Corbyn. Corbyn er meget populær blandt Generation Y, og mange ser ham som værende hævet over kritik. Men han er trods alt politiker, så han er aldrig hævet over kritik. Dave stiller ham til regnskab og minder samtidigt verdenen om Edson Da Costa og Rashan Charles, der begge døde i politiets varetægt: // Everybody’s great until you get them into office // And then guys start forgetting things / Prove to us you’re different / Go and get justice for Rashan Charles and Edson //.

Verden er ret mørkt sted for tiden, og på grund af internettet bliver flere og flere unge opmærksomme på det faktum. “Question Time” repræsenterer vores stærkeste egenskaber, og selv om samfundet er uretfærdigt og svært at navigere i, er det at have frygtløse stemmer som Daves til rådighed med til at tænde et lys i mørket.