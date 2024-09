De her frosne bananer er lidt sunde, men det kan man ikke smage

Banan og chokolade. Kan du komme på en mere ikonisk duo?

Vi venter stadig.

Sund dessert er, i modsætning til hvad de fleste tror, ikke nødvendigvis et oxymoron, og de her frosne bananer er beviset. De er desuden så stupidt simple at lave, at du sandsynligvis bare kan se på billedet foroven, og selv regne ud hvordan du skal gøre. Vi har dog nedfældet en opskrift alligevel.

Action Bronson dækkede de frosne bananer med knuste cashew- og hasselnødder på Daily VICE, men det skal du ikke lade dig begrænse af. I netop dette tilfælde ligger hele verden for dine fødder. Du kan rulle dem i kringler, popcorn eller cornflakes. Uanset hvad du er til, skal du bare gøre din ting.

Det her kan umuligt gå galt. Og husk, der er altid penge at tjene i en bananbod.