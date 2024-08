De her gutter har spillet ‘Premier League Manager 99’ igennem tusind sæsoner

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Italien

Fodboldfans er som oftest ret anstændige mennesker. Men hvis der findes en grundlæggende irriterende ting ved dem alle, så er det, at de har meget specifikke ideer om, hvordan deres yndlingshold skal køres, og de fortæller gerne, hvorfor – helt ned i detaljer. De er faktisk bedre kvalificerede til at styre holdet, end managerne er. Derfor har vi heldigvis en ventil i form af managerspil som Football Manager-serien, der giver aficionados mulighed for tage kontrol over deres yndlingshold og rent faktisk se nogle resultater af deres taktiker, fremfor bare at sidde og ævle om det nede på værtshuset. De fleste gamere giver selvfølgelig op efter et stykke tid. Det sker tit, fordi man indser, at det eneste der er mere irriterende end at være frustreret over sit yndlingsholds dårlige præstation er at være irriteret over deres fiktive ækvivalents tilsvarende dårlige præstation.

To italienske gamere, der kalder sig “N.R.” og “L.C.”, bryder dog med normen. For fjorten år siden begyndte de to venner at spille Premier League Football Manager 99 hver dag efter skole. Det blev de ved med og registrerede forløbet på en Facebook-side, der endte med at få over 15.000 følgere. I august 2017 gennemførte de to endelig spillet efter at have nået til år 3000. De fyldte også begge to 30 i år.

Jeg talte med N.R. for at finde ud af, hvordan det gik med deres fiktive fodboldunivers, og hvordan det føles at have dedikeret sig selv til et spil over godt 15 år. Han ønskede at forblive anonym i interviewet, fordi han ikke synes “navnet er vigtigt.” Det vigtige, fortæller han, var deres plan om at besejre spillet.

VICE: Hvorfor lige Premier League Football Manager 99?

N.R.: På daværende tidspunkt var det det enkleste og sjoveste spil på markedet. Vi var vilde med de små fejl, som spillernavnene, der var stavet forkert, og alle de mange tekniske problemer. Det er ikke et spil, der prøver at være alt for smart, som mange moderne spil. Da vi først begyndte, kunne vi ikke holde op igen.

Hvor meget tid har I dedikeret til projektet over årene? Hvor lang tid tog det at gennemføre en sæson?

Det tog os to år at gennemføre de første 100 sæsoner af spillet. Vi gik stadigvæk i skole, da vi begyndte at spille, så vi brugte mange eftermiddage og aftener på at sætte hold og bestemme taktik. Som vi blev ældre, skyndte vi os gennem kampene, men vi spillede stadigvæk de fleste aftener efter arbejdet, og når vi havde ferie. Til sidst kunne vi tage omkring 100 sæsoner på et år.

Bad I andre om at spille for jer?

Vi lod sommetider vores venner spille, hvis de havde lyst til det, men én af os var altid til stede. Spillet betød meget for os – vi gik utroligt meget op i det.

Overvejede I nogensinde at give op?

Ja, vi havde nogle svære år. Efter vi var nået forbi et vist punkt – omkring år 2300, tror jeg – gik vi ind i den periode, vi kalder “nonsenssæsonerne,” da spillet holdt op med at give mening. Spillet havde etableret et pensioneringssystem for spillerne, men den nye generation af spillere var forfærdelig. Hvis man ikke havde mindst en ud af en lille håndfuld gode spillere, tabte man med garanti – eller spillede uafgjort 0-0. På grund af den manglende balance i kvalitet mellem spillere, endte man hele tiden resultater som 10-0 og 11-0. Det meste af tiden nåede holdet knapt nok ind i anden halvleg.

I år 2480 havde Reggiana den eneste gode spiller tilbage, og de endte med at vinde Serie A-mesterskabet ubesejret i 39 kampe. Der var også en periode, hvor spillet ikke tillod indskiftninger, så hvis en spiller blev skadet, var kampen ovre. Men lige meget hvor mærkeligt det blev under nonsenssæsonerne, så overvejede vi aldrig at give op.

Kender I andre, der har prøvet noget lignende?

Vi er ret sikre på, at vi er de eneste, der har gjort det med Premier League Manager 99. Vi har hørt om folk, der har brugt mere avancerede spil til at simulere flere tusinde års fodboldsæsoner, men det er noget helt andet. Vi har aldrig simuleret en sæson – vi var med hele vejen.

Har I nogensinde kontaktet spillets skabere og fortalt dem om projektet?

Nej. Vi var så fokuserede på at nå år 3000, at vi ikke rigtigt kunne tænke på andet. Jeg tror i øvrigt også, at Gremlin, firmaet bag spillet, gik konkurs i 2000 – lige efter spillet blev offentliggjort. [ Gremlin lukkede i 2003 efter at være blevet opkøbt af Infogames i 1999].

Er der spillere I var særligt glade for? Og bød spillet på nogen overraskelser?

Vi blev dybt forelskede i hundredvis af fiktive spillere. En af vores favoritter var Alen Votava, der spillede helt indtil han var 62, og hans to sønner Scot og Guy Votava. Elio Bergkamp havde også en plads i vores hjerter, fordi han deler navn med en af vores yndlingsspillere. Interessant nok var Perugia årtusindets hold – de vandt 83 mesterskaber, 45 Champions Leagues, 37 Coppa Italias og 46 Anglo-Italian Cups. Til sammenligning vandt Barcelona én Champions League-titel.

Har historien en moralsk pointe?

Hvis man ser objektivt på det, har vi bare spildt en masse tid på noget, der er fuldstændigt meningsløst. Men hvis man ikke laver sjove ting, bare fordi andre ikke synes, det er det værd, så ender man med at sidde og glo TV hele tiden. Vi er stolte af, at vi aldrig gav op, og at vi fik så mange følgere på Facebook. Vi har fået mange beskeder fra folk, der skriver, hvor meget de beundrer os for det. Man skal følge sine drømme, lige meget hvor meningsløse de måske kan virke.