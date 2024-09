De her kager er det sygeste shit, du har set

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE USA.

Det har længe været en elsket hobby og endda en velbetalt sidegesjæft at kreere ekstravagante kager. Nogle går endda så langt som til at lave en plukket, rød svane i konfekt. Men selv i lyset af den bedrift, så er Katherine Deys kager virkelig specielle. New York Post bragte en billedserie af hendes kager på deres hjemmeside i denne uge, og efter at have set nogle af dem – for eksempel den blodige hjerne/rygsøjle-kombination eller den usundt udseende røv med et termometer stukket i – var jeg nødt til at vide mere.

Pungrottekage

I en e-mail forklarer hun mig, at hun gik på Rhode Island School of Design, hvor hun fokuserede på illustration og skulptur, og at hun senere arbejdede for et robotfirma, der byggede menneskelignende robotter. Siden da er hun blev uddannet sygeplejerske i Rochester, New York, men hun laver stadig kunst. Her er, hvad vi talte om.

VICE: Hvordan begyndte du på at bage den her slags kager?

Katherine Dey: Kagebagning er en sjov udfordring for mig, fordi det er fødevarer, så der er en udløbsdato på ens arbejde. Og det er fedt, for når jeg er færdig, kan jeg servere kage for folk. En af de første kager, jeg bagte, var for den lokale svampeklub i Rochester. Jeg ville gerne lave noget svamperelateret, så jeg lavede en træstub med støvbolde. Efterhånden har jeg fået bedre kontrol over materialerne og udviklet min fremgangsmåde.

Svampekagen

Hvordan er den fremgangsmåde?

Jeg beslutter mig for, hvordan min kage skal se ud, og så vælger jeg materialer. Hvis der er risiko for, at den vælter, så laver jeg en støtteordning, som kan holde den på plads. Jeg plejer at bage kagen og så fryse den ned. Jeg skærer grundformen ud, mens den er frossen. Så fryser jeg den igen og laver detaljerne med enten marcipan, fondant eller modelchokolade. Jeg bruger fondant så lidt som muligt, for jeg synes, det smager klamt. Hvis der er elementer med mange detaljer, så bruger jeg Rice Krispies overtrukket med chokolade. Når jeg former hoveder, bruger jeg som regel den metode, fordi man kan gøre det mere præcist. Jeg laver overflademaling med farver, som jeg blander af frugtfarve og glasur.

Lampretkage

Røvkage

Bager du dem for sjov, eller har du planer om at gøre det til en forretning?

Jeg bager dem mest for sjov. Nogle gange bager jeg dem også til venner eller særlige begivenheder. Jeg kunne godt tænke mig at starte min egen virksomhed, hvor jeg kan sælge dem. Så ville jeg til gengæld skulle bage dem i et godkendt køkken, hvilket ville være besværligt, fordi jeg bor i en isoleret hytte i bjergene i det nordlige New York. Så lige nu hygger jeg mig bare med at bage dem og med at dele dem med dem, jeg kan.

Babykage

Jeg så, at en af kagerne var modelleret efter din mands hoved. Er der andre kager, der er baseret på specifikke modeller?

Jeg har bagt et par stykker efter rigtige mennesker. Jeg elsker portrætkager. Jeg tror ikke, at jeg rigtigt har oplevet nogens ansigt, før jeg har bagt en kage af det. Jeg bagte en kage af min far, der blev ret god. Lige nu arbejder jeg på et par til deres bryllupskage. De vil made deres gæster med deres afskårne hoveder! Det er et sjovt projekt.

En kage af Katherine Deys mands hoved. Det er Rice Krispies, der er indeni.

Hvad arbejder du på lige nu?

Lige nu arbejder jeg på at lave min første video. Folk har efterspurgt en slags ‘sådan gør du’-video med en kage, så jeg giver det et forsøg. En af mine venner skal klippe den. Den skulle gerne være klar til at blive vist frem inden for de næste par uger!

En medicinsk simulation

Kan du fortælle mere om de her “medicinske simulationer” i dit portefølje?

Jeg arbejdede i simulationslaboratoriet, mens jeg læste til sygeplejerske. Vi havde virkelig dårlige materialer eller slet ingen, så jeg lavede lidt forskelligt til dukkerne, som vi brugte til lægesimulationer. Jeg lavede forskellige sår, blodpropper og den slags. De studerende blev stillet over for en case og skulle beslutte, hvordan de ville håndtere den, og bagefter diskuterede man så, hvad man kunne have gjort bedre. Jeg synes altid, det er spændende at arbejde på de her simulationsprojekter, når muligheden er der.

