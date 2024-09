Popcorn Time har fået dødsstødet

Popcorn Time’s polerede brugerflade, der til en forveksling ligner et lovligt alternativs. Via.

Det er gået stærkt, siden Popcorn Time i 2014 revolutionerede ulovlig streaming af film og serier på nettet. Med sin lækre brugerflade og nær virus-fri software lå det lige for at sammenligne den argentiske pirat-streamingtjeneste med giganter som Netflix – dog med den væsentlige undtagelse, at du ikke skal betale en krone for at bruge Popcorn Time og i øvrigt har adgang til et langt større udvalg af gratis underholdning, end nogen af de legale tjenester kan tilbyde.

Men alt det kan være slut nu, efter at udviklerne bag den mest populære og sikre udgave af programmet, popcorntime.io, har valgt at slukke for serverne en gang for alle og slette alle logfilerne. Det skriver blandt andre tech-mediet The Verge.

Videos by VICE

Med andre ord er stikket blevet trukket, og hverken programmet eller hjemmesiden fungerer længere. Folkene bag Popcorn Time har udsendt et sidste tweet, hvor de i stedet opfordrer brugerne til at benytte Butter TV, som er et lovligt alternativ til Popcorn Time.

Det er stadig muligt at bruge Popcorn Time, men i så fald er man henvist til at downloade andre og mere usikre versioner af programmet, der både er ustabile og spækket med malware – med andre ord forsvinder den fordel, der banede vejen for Popcorn Time’s succes.

Beslutningen om at lukke ned for popcorntime.io skyldes interne stridigheder blandt udviklerne, der blandt andet skændtes om, hvorvidt man skulle inkludere en betalt VPN-tjeneste. En del af nøgleudviklerne i projektet frygtede, at dette tiltag vil føre til, at Popcorn Time ville blive begravet i sagsanlæg fra filmselskabernes advokater. Indtil nu havde en del af udviklerne hæftet sig ved, at fordi tjenesten er 100% non-profit, er den ikke i konflikt med loven – en opfattelse, der dog ikke deles af ophavsretsadvokater i Hollywood.

Sådan ser det ud, når man forsøger at benytte sig af den populære streamingtjeneste i dag.

Mere fra VICE:



En professionel cyber stalker forklarer, hvordan du beskytter dig mod stalkere på nettet



Den ultimative guide til Netflix and Chill



Se dokumentaren: Den mobile kærlighedsindustri