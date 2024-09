Denne mand spiser chokolade hver dag og er formentlig sundere end dig

Chokolade hver dag, flere gange om dagen? Det lyder som en drøm, hvis altså blot man ser bort fra bumser, sukkerchok og de ekstra kilo, der følger med.

Men sådan behøves det ikke at være. I hvert fald ikke for chokolademageren Willie Harcourt-Cooze fra Devon i England. Chokolade indgår i så godt som alle hans måltider, men på trods af dette hævder han, at han er lige så slank og energisk som juicedrikkende helsefreaks.

Harcourt-Cooze opnåede nærmest notorisk status, da han i 2008 medvirkede i britiske Channel 4’s dokumentarprogram Willies Wonky Chocolate Factory. Han starter dagen med en kop varm kakao, spiser chokolade konsekvent gennem hele dagen og bruger det i sin madlavning.

Chokolademageren anslår selv, at han på et år tygger sig gennem det, der svarer til 36 kg 100-procent chokolade. Til sammenligning fortærer Schweizerne, der er det folk i verden, der gennemsnitligt spiser mest chokolade, kun 10 kg om året. Harcourt-Cooze spiser derfor rimelig meget chokolade.

Hvordan gør han det?

“Masser af mennesker har spist den forkerte slags chokolade,” forklarer Harcourt-Cooze. “Hvis man ser tilbage i tiden og tilbage på de originale chokolademagere, så var de nogle søde og rare mennesker, der gjorde alt hvad de kunne for at kreere fantastisk chokolade, som folk virkelig kunne nyde.”

Harcourt-Coozes kærlighedsaffære med kakaoen startede, da han rejste rundt i den venezuelanske del af Andesbjergene. En mand, der udlejede strandparasoller, fortalte ham om en kakaofarm i bjergene, der var til salg. Harcourt-Cooze besøgte den 400.000 kvadratmeter store grund i Henri Pittier National Park, blev forelsket i stedet og satte sig for at lære at gro kakaoplanter.

I dag sælger Harcourt-Cooze “bønne-til-bar” produkter gennem firmaet Willie’s Cacao, selvom det ikke har været en nem opgave at få de Nutella-krævende masser til at spise 70 procent kakao. Derudover kritiserede Venezuelas tidligere præsident Hugo Chavez angiveligt virksomheden, fordi man eksporterede kakaoen i stedet for at holde hele produktionen i Venezuela. På trods af dette advokerer Harcourt-Cooze stadigvæk for chokolade med så højt kakaoindhold som muligt.

“I takt med at de [originale] chokoladeproducenter voksede, ændrede de mentalitet, og på et tidspunkt besluttede man sig for, at det var billigere at bruge sukker end kakao. Det var mere profitabelt og man puttede derfor mere sukker i chokoladen,” fortæller han. “Derefter byttede chokoladeproducenterne kakaosmør ud med vegetabilsk fedt.”

Det betyder, at din tipoldemor sandsynligvis ikke ville kunne genkende sine gamle chokoladefavoritter, hvis hun stadig var i live.

“Uden at vide af det, så har chokolade ændret sig på blot en enkelt generation,” siger han.

Selvom man ikke kan anfægte Harcourt-Coozes chokoladepassion, så gnasker han måske alligevel ikke så helt så meget chokolade, som man skulle tro. Hans kop morgenkakao laver han med 45 gram 100-procents kakao. Chokoladen, han spiser i løbet af dagen, i takt med at han fører tilsyn med produktionen af chokolade (en af frynsegoderne ved at være en pseudo Willy Wonka), indeholder 70 procent kakao, og chokoladen, han bruger i sin madlavning, er 100 procent kakao.

Harcourt-Coozes hemmelighed ligger i, at han spiser den rigtige slags chokolade. Det er måske ikke så overraskende den slags, der har et højt indhold af kakao. Den slags der ofte omtales som “super food”. God chokolade har et højt indhold af uforarbejdede kakaobønner. Det betyder, at man både får mere smag og mere af kakaoens gode egenskaber.

“Når man taler om chokolades indhold af antioxidanter og de helbredsmæssige fordele, de fører med sig særligt for tarmsystemet, så taler man om mørk chokolade af høj kvalitet,” forklarer Harcourt-Cooze. “Ikke mælkechokolade.”

Jo Travers, der er diætist ved The Harley Street Nutritionist, er enig i, at mørk er det sundere chokoladevalg.

“Kakao indeholder store mængder mikronæringsstoffer som for eksempel jern, magnesium og zinc, og så indeholder det også plantestoffer, man mener har antioxiderende egenskaber,” forklarer hun.

Og det er de næringsstoffer, der er årsag til de mange pseudo-videnskablige artikler, der florerer rundt omkring på nettet om chokoladens gode egenskaber. Artikler der sørger for, at vores dårlige samvittighed ikke tager overhånd, når vi fortærer en hel plade Marabou hjemme foran fjernsynet.

“Der er foretaget undersøgelser, der angiveligt indikerer, at indtagelse af kakaopulver kan føre visse helsefordele med sig. Det skulle for eksempel være godt for blodtrykket og sågar kunne beskytte mod særlige former for kræft,” fortæller Travers. “Det skal dog understreges, at man endnu ikke har kunnet bevise noget af dette helt endegyldigt. Problemerne opstår, når man blander kakaoen med fedt og sukker. Så er det mere sandsynligt, at det fører negative konsekvenser for helbredet med sig.”

Og de fleste chokoladebarer i supermarkedet drukner rigtig nok i sukker og tilsætningsstoffer.

“Jeg forstår udemærket godt, hvorfor firmaerne gør det – når folk tager en bid af deres yndlings chokoladebar, så vil de gerne have, at oplevelsen skal være den samme hver gang. Derfor blander de store producenter en masse forskellige slags bønder sammen, som de derefter manipulerer for at bevare den velkendte smag,” fortæller Harcourt-Cooze. “I Storbritannien betyder det, at mælkechokolade i gennemsnit kun indeholder 12,5 procent kakaobønner, og derfor går kakaoens mange gode egenskaber tabt.”

Og det er ikke kun næringen, der går tabt. Man går også glip af kakaoens berusende effekt. Kakao indeholder theobromin, der resulterer i en langsom udløsning af endorfiner. Det kick, man får, når man spiser en almindelig chokoladebar, et en korterevarende sukkerrus, men god chokolade rammer dig med masser af theobromin, præcis som et skud koffein gør – bare helt uden angst.

“Når man er på udkig efter god chokolade, så skal man holde øje med, hvor bønnerne kommer fra,” siger Harcourt-Cooze. “Den ekstra indsats der skal til for, at man finder ‘single estate‘ chokolade, der kun indeholder bønner fra samme plantage, er det hele værd. Men ‘single estate‘ må ej forveksles med ‘single origin‘, som bare er chokolade fra samme land eller region. Denne betegnelse er nemlig ikke garant for kvalitet, da alle kakaoplantager er forskellige. Det er også vigtigt at være opmærksom på, om der er blevet tilføjet alt muligt til chokoladen som for eksempel sojaemulgator eller vanilje. Hvorfor ville man dog tilføje den slags, hvis man bruger de allerfineste bønner? De maskerer jo kakaoens smag.”

Helt basalt så betyder det, at chokoladens næringsindhold stiger i takt med indholdet af kakao. Selvom det måske vil være lige voldsomt nok at kaste sig over 100-procent chokoladebarer (smagen er ikke ligefrem velsmagende), så ville det måske ikke være en helt dårlig idé, hvis vi i højere grad begyndte at inkorporere kakaoen i vores daglige madlavning.

“I nogle dele af verden er det helt normalt at lave mad med chokolade, og så sent som i går rev jeg en 100-procents chokolade ned i min sovs,” fortæller Harcourt-Cooze. “Det er en rigtig god ingrediens at bruge, når man skal opbygge smag. Jeg koger altid min brune ris sammen med en lille klump chokolade, og når jeg bager brød, tilføjer jeg altid 90 gram chokolade for hver kilo mel, jeg bruger. Det giver brødet en rig brun farve og en kakao-nøddeagtig smag.”

Drømmen kan altså godt blive til virkelighed. Vælger man det rette stads, så kan man faktisk godt spise chokolade både morgen, middag og aften.

Denne artikel udkom oprindeligt på MUNCHIES USA i maj 2015.