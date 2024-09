Denne olympiske kostplan består basalt set kun af kød og nødder i massevis

Går du rundt med en drøm om at stille op ved næste OL, så kan du godt smide skeen og spytte dine havregryn ud med det samme. Rigtige atleter æder ikke det skidt. Skal du til legene, er du nødt til at spise en rigtig olympisk morgenmad — en, der er så proppet med kød og nødder, at du på ingen tid kan gå fra las til as.

Den personlige træner Charles R. Poliquin lagde for nylig en morgenmadsmenu for atleter op på sin hjemmeside Strength Sensei, hvor han fremlagde sine anbefalinger til, hvad topatleter bør spise for at sparke kroppen i gang på en ordentlig måde. Poliquin har tidligere arbejdet sammen med atleter, der har konkurreret i NFL, NHL og vinter- og sommer-OL. Deriblandt ishockeyspilleren Chris Pronger og to gulvindere fra OL i Athen 2004: Dwight Phillips (længdespring) og Adam Nelson (kuglestød). Ifølge Poliquin består en godt morgenmåltid af, at man propper sig med kød, inden man slutter af med en håndfuld nødder.

“Morgenmaden er dagens vigtigste måltid,” skriver Poliquin. “Det man spiser til morgen, påvirker resten af dagens produktion af neurotransmittere. Det er særligt vigtigt, hvis ens præstationer kræver opmærksomhed og koncentration, som det for eksempel er tilfældet med kampsportsgrene som brydning og judo.”

Poliquins menu er meget formularisk. Er man i humør til en gigantisk omgang kød og en smule nødder, så er det bare med at komme i gang. Om mandagen skal man for eksempel spise en eller to bisonoksebøffer og en håndfuld macadamia-nødder. Om tirsdagen skal man spise en stor vildtbøf og cashewnødder. Onsdag står den på to kalkunburgere og mandler. Torsdag et par hakkebøffer og paranødder, fredag et til to kyllingebryster og hasselnødder, og lørdag gælder det otte til ti glutenfri kyllingepølser og en håndfuld pistacienødder.

“En morgenmad bestående af kød og nødder vil både højne mængden af dopamin og acetylkolin, der er to af de vigtigste neurotransmittere, når det gælder fokus og drivkraft,” skriver Poliquin. “Kødet sørger for den langsomme men stabile øgning af blodsukker. Nødderne er også en god kilde til sundt fedt, der sørger for, at blodsukkeret holder sig stabilt i en længere periode.”

Vi må gå ud fra, at søndag er fridag, men glem alt om pandekager eller noget andet skidt. “Selvfølgelig TILFØJER MAN IKKE NOGET til diæten i form af mad eller drikkevarer. Te, kaffe og urtete kan lige gå an. Mælk, juice og andre former for væske er bandlyste.”

Poliquin har også nogle gode fif til atleter, der er på tur og i en situation, hvor det kan være svært at skaffe eksempelvis et dusin glutenfri kyllingepølser eller en vildtbøf. Er han i Den Dominikanske Republik, spiser han laks og avokado, og er han i Stockholm, står den på råvildt. Hvis han befinder sig et sted, han ikke kender, er han på udkig efter steder, hvor han kan få bøf og æg eller laks og æg. Men selv i situationer hvor det ikke er til at opstøve den slags, ved Poliquin, hvad der skal gøres. Han pakker en køletaske med kaviar, noget der åbenbart også er populært blandt russiske vægtløftere.

Det ville være interessant at finde ud af, hvad Poliquin synes om Michael Phelps tidligere 12.000-kalorier tunge diæt (han spiser mindre i dag), eller andre atleters ekstreme kostplaner. Men hvis man har planer om at tilmelde sig Poliquins Dojo of Strength, kan man godt forberede sig på at ændre sin livsstil en smule … og på at skulle æde en helvedes masse bøffer til morgenmad.