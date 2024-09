Denne restaurant fik en bøde for at have tjenere i bikinier

Det er formentlig ikke den smarteste idé at tvinge sit personale til kun at arbejde iført bikini. Det er i hvert fald en dresscode, som er problematisk i Vietnam.

I sidste uge fik en unavngivet restaurant i Hanoi en bøde for at have kvindelige tjenere, der serverede drikkevarer kun iført bikinier.

Videos by VICE

Phun Van Quang, der ejer den pågældende restaurant på Tran Thai Tong Street, fortalte, at han var blevet beordret til at betale 40 millioner vietnamesiske dong (godt og vel 12000 kroner) i bøde af Hanois kultur, sport og turisme instans. Det statslige agentur udtalte, at bøden blev udstedt for at straffe restauranten for at opføre sig på en måde, der er “i strid med Vietnams traditionelle kultur og skikke”.

Fotos af de bikiniklædte tjenere bredte sig hurtigt på de sociale medier. Og da autoriteterne i Hanoi blev opmærksomme på det, stod restauranten med lidt af et forklaringsproblem.

Først forklarede man sig med, at de bikiniklædte servitricer var en del af et specielt arrangement, som restaurantens ejer havde taget initiativ til for at udtrykke sin taknemmelighed over for sine kunder. Og da den forklaring ikke virkede, begyndte man at trække i land.

Restaurantens bestyrer, en mand ved navn Lam, fortalte derefter, at det i virkeligheden ikke var restauranten, der havde hyret pigerne. Istedet var pigerne, ifølge ham, blevet hyret af Vietnams førende alkoholproducent, Saigon Beer-Alcohol-Beverage JSC (Sabeco), som en del af et reklamefremstød. Det blev pure afvist af en repræsentant fra Sabeco.

Derefter påstod Lam, at de fleste af “promoveringspigerne” var iført mere formelt tøj. “Dem, der var i bikini, var her kun i et eller to minutter. Vi bad dem om at afbryde kampagnen, efter at vi havde set, hvordan de var klædt,” fortalte han.

Men den forklaring duede heller ikke.

Myndighederne har været fast besluttede på at komme problemet med sparsomt påklædte kvinder i byens butikker til livs. Tidligere på måneden udstedte Hanoi en lignende bøde til en elektronikforretning i samme gade, hvor restauranten ligger. Bestyrerne i elektronikforretningen påstod, at kvinderne kun var i butikken for at filme videoer, der skulle bruges i seksualundervisning. Men er det ikke bare utroligt, som kvinder i bikini har en tendens til at dukke op i Hanois forretninger?

Problemet er, at bikinier sælger. Det vidste dem, der fandt på “Foxy Boxing“, og det ved de forretningsdrivende i Tran Thai Tong Street også. Man kan kun håbe på, at de vietnamesiske tjenere i fremtiden bliver behandlet med den respekt, de fortjener.