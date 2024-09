Der findes et område i den amerikanske nationalpark Yellowstone, hvor mord er lovligt

Denne artikel blev oprindeligt udgivet af VICE US

Blodet er endnu ikke tørt på Clay McCanns hænder, da han træder ind på skovfogedens afsidesliggende kontor, smider et varmt gevær på disken og fortæller skovfogeden, at han lige har dræbt fire campister.

“Vil du have, at jeg skal ringe til en advokat,” spørger den rystede skovfoged.

“Jeg er advokat,” siger McCann.

Sådan begynder C. J. Boxs thriller fra 2007, Free Fire, den syvende bog i en serie om en vildtopsynsmand fra Wyoming. Præmissen for romanens plot er, at man i et øde hjørne af Yellowstone Nationalpark på 130 km2 helt lovligt kan slippe afsted med mord. Ideen stammer fra en 14 sider lang artikel ved navn “The Perfect Crime” skrevet af juraprofessor fra Michigan State Universitet Brian Kalt. Artiklen beskriver et juridisk ingenmandsland i Idaho-hjørnet af Yellowstone, hvor man kan begå alle former for kriminalitet uden at bekymre sig om konsekvenserne på grund af en sjusket grænselovgivning.

I 2004 var der kun nogle uger til, at Kalt skulle være far. Før babyen kom, ville han skrive en sidste artikel for at beholde sin fastansættelse. Han forskede i obskure, lovmæssige gråzoner, da han fandt en reference til en usædvanlig lov i Yellowstone Nationalpark. Ligesom alle andre nationalparker hører Yellowstone under den amerikanske stat. Parken er fordelt mellem Idaho, Montana og Wyoming, men kongressen har formelt placeret hele parken i Wyoming. Det er det eneste statslige distrikt i USA, der faktisk krydser grænsen ind til andre stater.

Den slags ligegyldigheder vil næppe interesse os dødelige, men for en advokat som Kalt satte det alarmklokkerne i gang. Kalt vidste, at ifølge Artikel III i forfatningen skal retssagen omkring en forbrydelse afholdes i den stat, hvor forbrydelsen blev begået. Og den sjette forfatningsændring giver den anklagede part retten til at blive vurderet af en jury, der består af personer, som bor i den samme stat. Men hvis man begik en forbrydelse i den ubeboede Idaho-del af Yellowstone, mente Kalt, at det ville være umuligt at sammensætte en jury. Og eftersom området hører under den amerikanske stat, ville det være uden for både Idaho og Wyomings domsmyndighed. Her var en klokkeklar juridisk bestemmelse, der gav immunitet i 130 kvadratkilometer af USA’s ældste nationalpark.

“Jo mere jeg gravede i det, jo mere interesseret blev jeg,” fortæller Kalt mig, da jeg ringer til hans kontor. “Folk er altid fascinerede af at opdage et smuthul, som gør det muligt at begå den perfekte forbrydelse. Der er mange forskellige tilgange til det. Men rent geografisk er der kun dette ene sted.”

Kalt spyttede artiklen ud på to uger – lige før hans kone fødte – og Georgetown Law Journal gik med til at publicere den i 2005. Men Kalt var bekymret for, at hans artikel måske ville få svage sjæle til at planlægge en tur til Yellowstone sammen med den person, de hadede allermest. Så før artiklen udkom, sendte han kopier til justitsministeriet, statsadvokaten i Wyoming og de juridiske komiteer under senatet. Han håbede, de ville gøre noget ved smuthullet, før artiklen kom ud. Det ville være nemt at ordne, skrev Kalt, for det krævede bare, at man opdelte Yellowstone i tre statslige distrikter, hvor Idaho-delen hørte under Idaho, Montana-delen under Montana og Wyoming-delen under Wyoming. Han skrev endda et udkast til lovens formulering. Det var på tre linjer.

Men Kalt fik knap nok et svar. Det tydede på, at ingen havde tænkt sig at gøre noget som helst. “Jeg var naiv nok til at tro, at lige så snart kongressen fandt ud af det, ville de anerkende det som et problem, der var værd at løse,” fortæller han. “Men der sker ikke noget i Washington bare fordi det er en god idé.”

Folk er altid fascinerede af at opdage et smuthul, som gør det muligt at begå den perfekte forbrydelse. Men rent geografisk er der kun dette ene sted. — Brian Kalt

Da artiklen blev offentliggjort, gik medierne amok. Der kom artikler i Washington Post, BBC, NPR – endda i en japansk avis. Krimiforfatteren C. J. Box fra Wyoming læste om det og tænkte, at det ville være et fantastisk plot til en roman.

“Jeg skriver om mysterier, spænding og kriminalitet, så tanken om den perfekte forbrydelse, især hvis det foregik i min baghave, tændte mig virkelig,” fortæller Box.

Hans roman, Free Fire, kom på New York Times’ udvidede bestsellerliste og er stadig populær. “Hver gang jeg tager på turné er der nogen, der spørger til den,” siger Box. “Bogen bliver solgt over hele Yellowstone, hvilket jeg synes er ret interessant. Folk køber den stadig i et ret stort antal.”

Kalt skriver i sin artikel, at selv i dødszonen ville det være svært at slippe afsted med en forbrydelse uden problemer. For det første skal forbrydelsen være så alvorlig, at det kræver en retssag med en jury – mindre forseelser giver bare en bøde eller kort tid i fængsel. Forbrydelsen skal foregå udelukkende i parken. (Hvis det blev planlagt et andet sted, kunne man blive anklaget for det i en anden stat.) Selv da kunne man blive sagsøgt af civile – det kunne være et offers familie. Endelig er der ikke så mange muligheder for at begå kriminalitet i et område, der er ubeboet og forladt – der er ikke engang en vej, der forbinder området med resten af Yellowstone.

“Alle de faktorer mindsker incitamentet,” indrømmer Kalt. “Det er svært at forestille sig, at nogen vil udnytte min teori og slippe afsted med det.”

Alligevel er Kalt bekymret over kongressens vent-og-se-attitude overfor smuthullet. “Jeg er mindre bekymret for sandsynligheden for, at det rent faktisk sker, end jeg er for, hvad der er på spil,” fortæller han. “Jeg tror ikke, det er særlig sandsynligt, at noget vil ske, men hvis det gør, ville det være rigtig slemt. Hvis kongressen gerne ville løse problemet ville det tage et øjeblik. Problemet er ikke særlig kompliceret – de er bare ligeglade.”

Kongressen er ikke enige. Senator for Wyoming Michael Enzis pressesekretær skrev i en meddelelse, at “Senator Enzi har undersøgt komplikationerne omkring ‘dødszonen’ i Yellowstone Nationalpark, og der virker ikke til at være en simpel juridisk løsning.” Senatoren for Idaho siger, at argumentationen er “science fiction” og insisterer på, at staten Idaho ville have de juridiske kompetencer, hvis der skulle blive begået noget kriminelt. “Det er meget romantisk – og en fantastisk fiktiv tanke,” siger han, “men jeg vil gerne gøre det helt klart, at staten har den fulde embedsret.” (Denne vedtægt placerer nu ellers helt tydeligt Yellowstone “under the sole and exclusive jurisdiction of the United States” – dermed hos ikke staten Idaho).

Kalt er egentlig ikke overrasket over, at politikerne sidder på deres hænder. “De arbejder ikke med hypotetiske trusler,” siger han. “De beskæftiger sig kun med problemer, som påvirker de indflydelsesrige vælgere lige nu.”

Alligevel har manglen på handling givet ham søvnløse nætter. “Folk spørger mig tit, hvorfor jeg skrev den artikel,” fortæller han. “Hvis du vidste, at de ikke ville løse problemet, hvorfor så overhovedet skrive om det?’ Jeg har ikke rigtig et godt svar på det, udover at jeg er optimist. Jeg håbede, at der måske på et eller andet tidspunkt ville ske noget.”

Indtil da mangler vi bare, at Kalts teori om den perfekte forbrydelse bliver testet af den perfekte forbryder, som tager en tur i skoven. Så vil vi få svaret. Desværre er der nok nogen, der er nødt til at dø først. Og rent impirisk er det altså ikke en helt langt ude tanke, når vi taler amerikanske nationalparker. I 2015 blev en mand stukket ned med døden til følge i nationalparken Great Smoky Mountains, og i 2013 skubbede en kvinde sin mand – som hun netop var blevet gift med – ud fra en klippe i nationalparken Glacier.

Da Free Fire udkom, arrangerede forlæggeren et event i Wyoming, hvor Kalt skulle holde tale. Efter hans snak var der nogen, der foreslog, at de kørte ud til parkens Idaho-hjørne for at tage nogle billeder. Det er, trods alt, et smukt område – et uspoleret vildnis af fyrretræer, bjørne og vandfald. Men Kalt ville ikke friste skæbnen.

“Jeg tager ikke derud, om der så var nogen, der betalte mig en million kroner,” siger han. “Ikke før de løser problemet – måske ikke engang da. Det ville være hybris, og ironiens guder ville have kronede dage.”

