Folk fortæller, hvad de spiser efter sex

At spise mad, mens man har sex, virker som den sikre vej til blærebetændelse og klistrede lagner. Min krop er ikke en tallerken. Jeg vil hellere sprede min ben end at sprede mad udover dem. Men mad efter sex? Nu er der fyret op for mine lyster.

Den gennemsnitlige kvinde (og jeg tror, jeg taler på alles vegne, når jeg siger, at mit sexliv er ganske gennemsnitligt) brænder 70 kalorier i løbet af samleje, mens mænd brænder 100 kalorier. Disse tal svinger selvfølgelig i forhold til, hvor atletisk en partner man har, men det vigtigste er, at sex er med til at at opbygge din appetit.

Så i anledning af valentinsdag syntes jeg, det var på tide at finde ud, hvad der er folks foretrukne post-samleje servering. Hvad er den bedste bid efter et ordentligt knald?

I den sags tjeneste sad jeg derhjemme ugen før V-dag iført et par tyndslidte leggings og studerede en hjemmeside med titlen: “Sådan kan du øge din ejakulation”. Eftersigende findes der meget zink i sæd, så hvis du vil booste din ladning, skal du holde dig til bønner, græskarkerner, yoghurt, æbler og artiskokker. Som kvinde har jeg umiddelbart ikke tænkt så meget over, hvordan mad og sædafgang hænger sammen, men de her ingredienser lyder som opskriften til en god salat.

Selvfølgelig handler sensuel nydelse om meget mere end at score vitaminer. Hvis du har set den scene i Hot Shots, hvor Charlie Sheen affyrer en oliven fra Valeria Golinos navle, så ved du, at sitophilia (den fetish som involverer ophidselse omkring mad) kan finde sted både før og efter sex. Hvis du er så heldig at bo alene, så bliver du heller ikke fanget med bar røv foran køleskabet, mens du drikker din sambos minimælk direkte fra kartonen, og en eller anden fremmed person står og kysser dig på skulderen.

“Jeg tog engang med et par hjem for at have en trekant, og fyren lavede sandwiches med bacon og rucola til os, FØR VI GIK I GANG.”

Da jeg spurgte mine britiske venner om deres ideelle måltid efter sex, handlede de fleste svar om en eller anden form for smeltet ost. Enten på en pizza eller i en “forbandet lækker sandwich med grillet ost”, som en manuskriptforfatter beskrev det. Jeg har ikke den store lyst til at håndtere en sandwichtoaster iført mit adamskostyme, mens varm havartiost bobler ud mellem brødskiverne, men sådan er vi så forskellige.

Sandwich er et populært valgt. Min ven Hayley sagde, at den bedste snack efter et knald var en “en bacon-sandwich, men jeg orker aldrig at lave det, så i stedet bliver det til pizza, leveret til døren og med masser af tilbehør”. Screech, en anden ven, var meget specifik omkring den sandwich med fiskefingre, han foretrak: “Det skal være Birds Eye-fiskefingre, hvid toastbrød fra Warburtons, icebergsalat og Hellmann’s mayo.” (Enhver, der har lyst til at lave en masturbatorisk joke med ordet “fiskefinger”, kan finde en anden artikel at more sig med.)

Der var også en, som stemte på noget så simpelt som æg. Som de fleste kvinder jeg kender, tilbragte jeg det meste af mine tyvere med fuldstændigt at ignorere det faktum, at mine æggestokke og æg eksisterede, især i en seksuel kontekst. Men det er svært at undgå trangen til protein, når man har svedt og slidt i jagten på tilfredsstillelse. Journalisten Carl foreslog røræg med “røget laks, toast og en god kop te”. Min egen kæreste vil gerne have en ret med bagte æg.

Og så var der de lidt mere eksotiske foreslag: pork pies, chips med salt og eddike, Monster Munch, nudler. Min ven Miriam sagde: “Jeg er aldrig rigtig sulten, men min ekskæreste voldåd engang 300 gram pasta og to kyllingebryster, mens jeg sad måbende og kiggede på.” Hvilket syn.

Kevin Beirne skrev til mig på Twitter og fortalte den her historie: “Jeg tog engang med et par hjem for at have en trekant, og fyren lavede sandwiches med bacon og rucola til os, FØR VI GIK I GANG.” Vent nu lige lidt. Når det kommer til mad og sex, har den amerikanske skribent Dan Savage gjort det meget tydligt, at vi skal #fuckfirst. Du skal have sex, før du spiser. Hele tanken om at skulle spise bacon-sandwich inden en trekant er muligvis det mest usexede, jeg kan forestille mig.

Svaret på, hvad vi skal spise efter sex, er lige så personligt som alt andet, der omhandler sex: Du skal spise, hvad du har lyst til. Ikke hvad du tror, du burde spise; ikke hvad andre spiser; ikke hvad du er blevet opdraget til at spise; ikke hvad du tror kan få dig til at virke cool eller attraktiv; ikke hvad du føler, du har fortjent; ikke hvad du bliver serveret; og heller ikke hvad du havde lovet dig selv, du ville spise.

Spis, hvad du har lyst til, efter du har haft præcis den slags sex, som gør dig glad. Nydelse er nydelse. Du skal lytte til din krop. Du skal lytte til din mund, dit hjerte, din mave og gøre det, som gør dig glad og tilfreds. Det lyder nemt, men det er det helt sikkert ikke. Det er dit eget valg, hvad du propper i din krop. Så vælg med omhu.

Og hvis du virkelig gerne vil vide det, så snupper jeg selv en chokoladefrø.