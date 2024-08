Diddy forklarer Ellen, hvorfor han photoshopper folk ud af sine billeder på sociale medier

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey UK

Ved I, hvad der er undervurderet? De helt små øjeblikke i hverdagen, der er fyldt med varme og humor, og som man, hvis man ikke er opmærksom på dem, helt overser. På en typisk dag med masser af interaktion med folk ude i virkeligheden har du formodentlig allerede overset den første håndfuld af små perler, inden du sætter dig ned for at spise frokost. Men henover et interview med Ellen Degeneres, der har fået en del opmærksomhed på nettet de sidste par dage, krydrede Diddy/Love samtalen med lige præcis den slags små guldkorn, og han var rundhåndet med dem. Det vigtigste punkt i interviewet – og mest underholdende – er, da Diddy endelig lukker op for at snakke om DiddyCrop (hans vane med at photoshoppe andre kendte ud af billeder, han tager af eller med dem). Han påstår dybest set, at han ikke ved noget om det:

Videos by VICE

Der er det her fænomen på sociale medier, der kaldes DiddyCrop, og jeg tager jo en del billeder sammen med andre kendte, fordi vi er venner og sådan, men sommetider fortæller min fotoredaktør mig ikke om det, når han cropper folk ud af billederne. Jeg har først lige fundet ud af det selv.

Det er selvfølgelig et storslået citat, men det er faktisk ærgerligt, hvis man kun fokuserer på det, for der sker så mange andre fede ting i det interview, som man kan se herover. Det er tætpakket med bizarre, søde og interessante øjeblikke, hvor rapperen folder sig ud i klassisk Diddy-stil. Så for at få alle perlerne med har jeg sat en liste sammen med mine yndlingsøjeblikke herunder:

Diddy får håret rettet til, få øjeblikke inden han går ind på scenen

Det er en af mine største drømme at have en personlig assistent med, der altid er klar til at sætte mit hår på en parkeringsplads, hvis der er brug for det.

Diddy taler om sine overvejelser om at købe NFL-holdet Carolina Panthers

Det kom for nylig frem, at Diddy overvejer at købe Carolina Panthers. Der er bred konsensus om, at det ville være et fedt tiltag, og Diddys kommentarer i interviewet kaster også nyt lys over nyheden: ”Ja, jeg er en af de folk, der er interesseret i at købe holdet,” siger han. ”Jeg synes, det er på tide, at vi får mere alsidighed blandt ejere af NFL-hold. 70 procent af spillerne er sorte, og jeg tror, det er en god ting, hvis de ser, at folk som dem selv også kan stå på den anden side af banen i en ejerrolle. Jeg tror, det ville være til gavn for både NFL og den brede befolkning.” Det, at Diddy påpeger problemet med underrepræsentationen af minoriteter blandt ejerne i ligaen, og at han gør det på en fin måde uden at give en moralprædiken, hjælper med at sætte fokus på problemet. Og så har han helt ret.

Hvorfor holder Ellen fast i Diddys finger på den her måde?





Jeg kender ikke svaret, men jeg kan godt lide, hvor kærligt og bekræftende det virker. For fremtiden skal mine nære venner og bekendte altid holde om min lillefinger, når de vil være oprigtige med mig.

Hver gang Diddy griner

:’)

Diddy retter på sin jakke længe nok til, at Ellen begynder at kigge på ham som en bekymret mor på en legeplads

Forklaringen på, hvorfor han er så urolig: ”Når jeg sidder ned, har min jakke det med at kravle op, og det ser ikke fedt ud, når jeg ser det bagefter, så jeg ville bare lige rette på den.” Det siger han uden at fortrække en mine.

Diddy giver Justin Timberlake et kompliment uden rigtigt at give Justin Timberlake et kompliment

Diddy pointerer, at han også optrådte under halvlegen ved Super Bowl i 2004, hvor det berygtede Nipplegate-øjeblik fandt sted. Og selv om han siger, Timberlakes show ved året Super Bowl var ”utroligt” (det… er meget pænt sagt), så fortæller han også, at ”jeg var vred på Justin”, formodentlig fordi han ikke bemærkede Diddys tilstedeværelse på scenen eller siden har bedt om at optræde sammen med ham igen, på samme måde som man må gå ud fra Janet Jackson efterfølgende er blevet ignoreret. *Neglelak-emoji*

Diddy, der fortæller, at hans egen optræden ved Super Bowl var ”det bedste show nogensinde”

Den giver sig selv.

Rigtig fedt interview, og så kom vi endelig til bunds i sagen om DiddyCrop.