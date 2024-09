En cougars guide til det lykkelige liv

Alle illustrationer af Polly Williams

Tessa er ikke en helt typisk mor. Sidste gang jeg mødtes med hende, var det i en pause, hun tog fra en hyrdetime med en 22-årig, der stadig lå på deres hotelværelse i det østlige London og ventede på, at hun vendte tilbage.

Tessa er ikke hendes rigtige navn, men jeg kan afsløre, at hun er 49 år gammel, og at hun var i cølibat i syv år, mens hun var alene med sin søn, der i dag er 15 år gammel. Nu er hendes søn flyttet hjem til sin far, og Tessa har det som om, hun har fået sit liv tilbage. Via datingsiden Toyboy Warehouse, der har specialiseret sig i at matche ældre kvinder med yngre mænd, har hun fået opfyldt så godt som alle sine seksuelle fantasier med fyre, der er halvt så gamle som hende selv.

Videnskaben har stadig ikke slået endegyldigt fast, hvornår i livet mænd og kvinder topper rent seksuelt, eller hvordan man definerer en persons sexlyst på andre måder end ved at tage et kig på vores kønsdele. Men jeg tog en snak med Tessa for få del i hendes viden om seksuel udlevelse og det glædelige ved at få bundløse trusser leveret til sine forældres adresse.

VICE: Hej Tessa, lad os starte fra begyndelsen. Hvorfor tror du, at du er til yngre fyre?

Tessa: Kvinder topper rent seksuelt, når de er i fyrrene, og mænd topper i slutningen af teenageårene. Sådan er vi indstillet biologisk, og der er derfor ikke så meget at rafle om. Folk ser lidt ned på hele den der cougar-ting, men rent biologisk giver det virkelig god mening. Jeg har aldrig været så liderlig, som jeg er nu, og det er lige, hvad de unge mænd vil have – og de kan følge med.

Hvor gammel var den yngste, du har været sammen med?

Da min søn er 15 år, synes jeg, det er for mærkeligt, hvis de er for unge. For nyligt var der en 18-årig fyr, der skrev til mig online, og tiggede mig om at tage hans mødom, hvortil jeg var nødt til at svare, “Det kommer desværre ikke til at ske.” Det var simpelthen for mærkeligt. Og hvad ville jeg få ud af det? Hvis man er 18 år gammel, og man ikke har haft sex før, så er der en pænt god chance for, at man kun holder i toethalvt minut. Jeg er ikke ligesom de mænd, der er sært fascinerede af at tage unge pigers mødomme. Jeg leder bare efter én, der er udholdende og som har masser af energi. Den yngste, jeg har været sammen med, var tyve år gammel og det var godt, men der var ikke den bedste kemi mellem os.

Det handler ikke kun om, hvor buff de er. Den første fyr jeg skrev med, var en 27-årig børsmægler, og efter at vi havde skrevet sammen i halvandet års tid, mødtes vi. Han var virkelig veltrænet, han havde vaskebræt og det hele, og han så rigtig godt ud. Men da han dukkede op hjemme hos mig, var der bare ikke nogen kemi mellem os, og jeg kunne derfor ikke gennemføre det.



Hvordan er sex sig i dag, i forhold til det sex, du havde, da du var yngre?

Jeg havde et par trekanter, da jeg var omkring 19-20 år gammel, men dengang havde jeg ingen idé om, hvordan jeg skulle gebærde mig, og jeg tror ikke, der var noget, der blev gjort sådan helt ordentligt. Jeg kunne godt tænke mig at prøve det igen idag, nu hvor jeg ved præcis, hvad jeg gør. Man bliver bare mere erfaren, lidt ligesom med ens arbejde. Jeg tror, at ældre kvinder er mere åbne, og at vi hviler mere i vores kroppe.

Hvad får dig til at sige det?

Jeg har kontakt til en masse unge kvindelige modeller gennem mit job, og de er smukke, men jeg tror, at mange af dem er paranoide omkring deres udseende og deres kroppe. De giver ikke sig selv lov til at slappe af. Det er også noget, jeg spørger fyrene, jeg knalder med, om, og nogle af dem har bare en fetish med ældre kvinder, mens andre fortæller, at de også går i seng med piger på deres egen alder. Og deres dom er ofte, at de er lækre, men også pænt kedelige.

Apropos at undgå kedsomhed, hvem har været din bedste sexpartner?

Jeg mødte en 22-årig polsk fyr på hjemmesiden. Han arbejdede på en fabrik oppe nordpå, og var en fryd for øjet – han var vægtløfter eller bodybuilder eller sådan noget. Jeg skriver normalt ikke selv til mændende, jeg møder på hjemmesiden, men jeg skrev til ham; “Åh gud, du ser fantastisk ud”. Vi skrev lidt sammen, og han fortalte mig, at det snart var hans fødselsdag, og at han ikke havde nogen at fejre den med. Jeg skrev derfor til ham, at han skulle komme til London og møde mig på et hotel.



Jeg ankom en time tidligere, end vi havde aftalt, og bad derfor receptionen om at sende en spand is og en flaske champagne op på værelset. Da jeg åbnede døren, var jeg iført fuld uniform – lårhøje støvler, syv-tommer hæle og nylonstrømper, hofteholdere og handsker – og den stakkels fyr fra receptionen var i chok. Jeg lignede mest af alt en dominatrix, og hans ansigtsudtryk signalerede meget tydeligt, Åh gud, du er jo prostitueret.



Mit boytoy ankom endelig klokken 15. Han kom ind ad døren, og så gik vi ellers bare i gang uden at sige et ord. Vi stoppede først klokken seks morgenen efter. Men jeg tog mig også tid til at mødes i en times tid med dig og nogle af de andre på en pub lige rundt om hjørnet, inden jeg inviterede fødselsdagsbarnet ud for at spise en burger og fejre ham med et shot vodka. Da vi var ude sammen, spurgte han mig, “Tror du, at folk tror, du er min mor?” og i teorien kunne jeg også godt have været hans mor. Efter det, så jeg ham ikke igen.

Er der mere i det for dig end bare sex?

Jeg kan godt lide at stadse mig ud, og det tænder mig at tage frækt tøj på og vise mig frem. Jeg køber lingeri på nettet og sommetider over den amerikanske eBay, hvor jeg får varerne sendt til mine forældres adresse i USA, så min stakkels 85-årige far bliver nødt til at fortælle mig, hvad har han fået med posten.

Hvordan plejer han at reagere?

Han plejer at siger noget i stil med. “Ja, du har modtaget et par bundløse trusser, og en BH med kig til brystvorterne.” Han tror sikkert, jeg er prostitueret, og han er rimeligt religiøs, gud velsigne ham. Gad vide om det er arveligt. Min mor er også 85, og da jeg fortalte hende om den polske fyr, viste hende billeder af hans overkrop og af hans pik, og fortalte hende, “Mor den dér har jeg redet,” svarede hun bare: “Jeg er så stolt af dig.” Hun er lidt af en nymfoman. Hun har fortalt mig, at hun og min far sommetider har sex både før og efter, de har været i kirke.



Sommetider kan jeg godt begynde at tænke på, om der mon er noget galt med mig. Men de fleste kvinder på min alder er travlt optagede af husligt arbejde. Det er jeg virkelig glad for, at jeg er fritaget for. Jeg vil bare gerne mærke og opleve alting, før jeg dør.



Tak, Tessa.

