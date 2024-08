En mand poserer på et motorvejsskilt og råber op om gud, før han laver en baglæns salto ned igen

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE USA

Den amerikanske highway er et my(s)tisk sted. Her kan man cruise med vinduerne nede, skrue op for musikken og se på fede ting som en nøgen mand på en ATV (de der store firehjulede scootere), katte, der surfer på biler eller endda en person, der klamrer sig til kølerhjelmen af en bil, mens han snakker i telefon. Sidste onsdag i Los Angeles var ingen undtagelse. En mand kun iført underbukser kravlede op på et motorvejsskilt, hvilket forårsagede en kæmpe trafikprop, mens myndighederne forsøgte at overtale ham til at komme ned igen.

He just said: “My name is Dephree and I love God.” pic.twitter.com/UXnMLjRkNE — Ben Oreskes (@boreskes) June 27, 2018

Ifølge Los Angeles Times formåede manden på en eller anden måde at kommer ud på et afkørselsskilt på Route 101 omkring klokken 8 om morgenen, hvilket fik politiet til at spærre al trafik ind mod downtown Los Angeles midt i myldretiden. Det første, han gjorde, var at sætte to bannere op. På det ene stod der “Dephree”, og på det et andet stod der, at vi alle bør “bekæmpe forurening.” Vidner fortæller, at fyren derefter begyndte at rappe og råbe op om gud i en megafon. Når han ikke råbte eller dansede, holdt han angiveligt pauser for at suge på sin vaper.

Dephree has escaped the clutches of law enforcement pic.twitter.com/dxw9EnjHoo — Ben Oreskes (@boreskes) June 27, 2018

Omkring klokken 10 lykkedes det endelig politiet at få ham ned ved at placere en kæmpe oppustelig pude under skiltet. Det fik manden til at hive et sidste trick ud af ærmet: Han slog en baglæns saltomortale ned på madrassen, før han blev fjernet af myndighederne på jorden.

Dephree has just done a backflip of the sign. pic.twitter.com/d5qh6qybQ6 — Ben Oreskes (@boreskes) June 27, 2018

Selvom mandens identitet ikke er blevet bekræftet, har journalister fra LA Times spekuleret i, om det er en rapper ved navn Dephree, der har lavet et par musikvideoer, hvor han også kun er iført de samme underbukser.

Det er svært at sige, om hans stunt var en form for protest eller bare et publicity-stunt, der skal skaffe ham flere views. Men lige meget hvad hans plan var, så lykkedes det ham at standse trafikken i to timer.

Når der både er folk, der kravler rundt på motorvejsskilte, og den amerikanske metro bogstaveligt talt er ved at falde fra hinanden, er det ikke så underligt, at folk leder efter andre former for transportmidler.