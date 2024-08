En mor lod sin 15-årige datter sælge weed fra soveværelset

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE USA

Når man typisk snakker om, at nogen har en “sej mor”, så er det tit typen, der lader en flok folkeskoleunger se en gyserfilm eller giver teenagerne lov at drikke et glas rødvin på familieferien. Men en mor i Californien kørte den lidt (okay, meget) længere ud, da hun eftersigende forsynede sin 15-årige datter med sygt meget weed og lod hende havde en stor og temmelig ulovlig hashbod i sit soveværelse. Det fortæller New York Post.

I fredags trængte politiet ind i familiens hjem i den lille by Delhi i Californien, hvor 44-årige Norma Angelica Alvarez åbenbart lod sin teenagedatter “indtage og sælge” cannabis på sit værelse. En forretning, som hun promoverede ved hjælp af et skilt på sin dør:

Ikke alene havde hun en kreativ markedsføring. Politiet i Merced County fandt også “færdigpakket cannabis til salg, hashkager og andre former for udstyr forbundet med indtagelse af cannabis, der tilhørte pigen.” De fandt også virkelig mange bluntwraps og en vægt i pigens knap så hemmelige butik. Politiet konfiskerede alt det her fra hendes værelse:

Men den unge iværksætter var ikke den eneste i huset, der havde gang i en lille business. Politiet fandt også omkring 40 kilo pot og en AK-47 i moderens soveværelse, samt 12 potplanter i et drivhus i haven. Nu risikerer Alvarez at skulle ind at sidde i rigtig lang tid for sin laissez-faire tilgang til opdragelse. Politiet arresterede hende og den 44-årige Jose Reyes Martinez, som var den anden voksne person i huset, mens teenagedatteren og en anden mindreårig blev afleveret hos børneværnet.

Cannabis er godt nok lovligt i Californien, og derfor kan man måske godt forstå, hvis man som mor vender det blinde øje til, når teenageren tænder en pind på terrasen. Men aktivt at hjælpe sit barn med at blive pusher er sgu nok lidt for ekstremt, selv for en “cool mor” at være. Der er jo en grund til, at de fleste forældre er nederen.