​En pusher blev bustet, efter han slog alle de her åndssvage billeder op på Instagram

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE UK

En lidt for selvglad pusher har skiftet bling ud med tremmer efter at have smidt tonsvis af billeder af sig selv på Instagram, hvor han poserer med kontanter, smykker og smarte biler.

Videos by VICE

Til trods for at have fortalt politiet, at han tydeligvis ikke kunne være pusher, eftersom han ingen penge havde, var der flere ting i 29-årige Levi Watsons brug af sociale medier, der pegede på, at han ikke fortalte sandheden. Med andre ord løj han. Hårdt. Politiet granskede hans Instagram og fandt billeder, hvor han bogstaveligt lå badet i penge, såvel som billeder med dyre champagneflasker, Lamborghinier, Rolex-ure og en masse andet gøgl, som kun rige mennesker har råd til.

På en af billedteksterne står der endda: “When your sitting on over quarter of a million but you tell them it’s pennies“.

David Jamieson, der er West Midlands Crime Commissioner, siger: “Forhåbentlig kan mindet om hans badekar fyldt med pengesedler og lyserød champagne holde ham varm om natten, mens han tilbringer de næste syv år bag tremmer”. Men hvis man skal dømme ud fra hans Instagram, giver Watson ikke en fuck. Efter domfældelsen i tirsdags lavede han følgende opslag: “They gave me Shmurda years, I smiled at the judge when he said 7.”

Den narkoring med base i Wolverhampton, som Watson var en del af, er tilsammen blevet idømt 130 års fængsel for heroin- og kokainhandel.

Læs flere tragiske og fantastiske fortællinger fra den digitale jungle her på VICE:

Hvordan det ødelægger dit liv, når Drake følger dig på Instagram

Sådan er det at bruge dating-apps i Qatar, hvor homoseksualitet straffes med døden

Hoverboard-banditten har begået den mest geniale forbrydelse i menneskehedens historie