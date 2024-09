En vidunderligt pastelfarvet guide til de ældste computere

Denne artikel blev oprindelig udgivet af Motherboard

Teknologiens fortsatte udvikling af tynde, glatte gadgets er direkte proportionel til, hvor stor pris vi sætter på computerverdenens enorme monstrummer fra fordums tid. Jaja, den nye MacBook Pro er papirtynd og smukt facetslebet, men den vil aldrig udfylde det gigantiske, rektangulære hul i dit hjerte, hvor den 12 kilo tunge Osborne 1 hører hjemme – verdens første rigtigt bærbare computer.

Videos by VICE

Det er let at tro på den fejlagtige antagelse, at de tidlige computere udtrykte funktion over form, men den brutale æstetik, der er forbundet med de teknologiske vidundere fra midten af sidste århundrede, er et vidnesbyrd om designernes kreativitet i en æra, hvor der var rigeligt af besværlige begrænsninger. De pågående former, som de primitive computere havde, pegede med fuld kraft i retning mod en gylden alder for datamaskiner, og computerne fremstår lige så meget som kunstværker som anvendelige redskaber. Selv i dag formår retro-futurismen at fortrylle og inspirere moderne kunstnere og trække vores fantasi tilbage i tiden.

For alle dem, der bliver nostalgiske over oldgamle mainframes og analoge maskiner, har det London-baserede produktionsselskab INK netop lanceret en vidunderlig fotoserie under navnet Guide to Computing, der vil give dig lyst til at bytte din Chromebook væk for en Harwell Dekatron. Gennem forsigtig retouchering og teknikker fra postproduktion, er det lykkedes fotograf James Ball (også kendt som Docubyte) at give de aldrende, historiske levn nyt liv. Guide to Computing præsenterer maskinerne i en stil, der minder om 1960’ernes reklamer og dermed efterligner måden, de kunne være blevet markedsført i deres storhedstid. Et par af dem kom før det moderne farvefotografi.

De fleste af maskinerne er aldrig set før i sådan en kontekst, så nyd dette spektakulære stykke tidlig computerhistorie.

Harwell Dekatron

Harwell Dekatron, også kendt som Wolverhampton Instrument for Teaching Computing from Harwell (WITCH), er en tidlig britisk relæbaseret computer udviklet i 1950’erne. Den vejer to et halvt ton og står nu på National Museum of Computing. Guinness rekordbog anerkendte den igen som den ældste fungerende digitale computer i 2013.



Billede: INK / Docubyte



Pilot ACE

Pilot ACE var én af de første computere, der blev bygget i Storbritannien på National Physical Laboratory (NPL) i begyndelsen af 1950’erne. Det var også en af de første computere med et lagret program, og den er dermed i samme bølge som andre britiske konstruktioner fra samme tid, som Manchester Mark 1 og EDSAC. Designet er et af de første computerdesigns udviklet af Alan Turing, selvom han forlod NPL, før den var færdig. Pilot ACE’en består af 800 vakuum-rør, der er i stand til at udføre den floating point-aritmetik, der er nødvendig for at udføre videnskabelige beregninger.



Billede: INK / Docubyte



EAI Pace (TR 48)

EAI Pace er en “hjemmecomputer” der blev fremstillet og produceret i starten af 1960’erne. TR­48 var den mest komplette, analoge hjemmecomputer man kunne få dengang, og var endda en del af Apollos måneprogram, hvor den blev brugt til at simulere test af flyvesystemer og nævnt i en af de månedlige fremskridtsrapporter, Apollo udgav i 1962.



Billede: INK / Docubyte



HDR 75

Den lille, analoge hybridcomputer HDR75 blev udviklet i det tidligere DDR på det tekniske universitet i Dresden (der nu er kendt som Center for Information Services and High Performance Computing).

Billede: INK / Docubyte

IBM 1401

IBM 1401 er decimalcomputer med variabel ordlængde, der første gang blev produceret i 1959. Den var det første medlem af den yderst succesfulde IBM 1400-serie og havde til formål at afløse tabuleringsmaskiner, der lagrede data på hulkort. Der blev produceret over 12.000 eksemplarer, og nogle nationer brugte dem et stykke ind i 1980’erne.



Billede: INK / Docubyte



IBM 729

IBM 729 Magnetic Tape Unit var IBMs ikoniske båndstyrede lagringssystem fra slutningen af 1950’erne til midten af 1960’erne. Den er en del af IMB 7-familien af båndenheder og brugte magnetisk tape, der var op mod 700 meter langt og kørte på 30-centimeters ruller.



Billede: INK / Docubyte



ICL 7500

ICL 7500-serien er en række terminaler og arbejdsstationer, der blev udviklet af det hedengangne, britiske computerselskab ICL i løbet af 1970’erne. Den er samme størrelse som en gammel stationær computer, og ICL 7500-maskinerne var tiltænkt at fungere i et kontormiljø. I 1980’erne havde særdeles specialiserede udgaver af computerne evnen til at køre de nyeste af tidens spil, såsom Pac-Man og Space Invaders.



Billede: INK / Docubyte



Control Data 6600

CDC 6600 var flagskibet blandt mainframe-supercomputerne i 6000-serien, skabt af Control Data Corporation. CDC 6600 bliver normalt anset som den første, velfungerende supercomputer, med en ydelse på op med tre megaflops. Den holdt titlen som verdens hurtigste computer fra 1964 til 1969.



Billede: INK / Docubyte

Endim 2000

Den analoge computer ENDIM 2000 var et rørbaseret design udviklet og konstruerert af det tidligere DDR. Omkring tyve maskiner blev produceret. Den overlevende maskine bliver nu opbevaret på Technische Sammlungen i Dresden.



Billede: INK / Docubyte



Meda 42TA

Én af de sidste analoge hybrid-computere, der blev bygget i det tidligere Tjekkoslovakiet, var Meda 42TA. Den stammer fra de tidlige 1970’ere og blev brugt til et væld af formål i mange lande bag jerntæppet.



Billede: INK / Docubyte



Læs mere på VICE:

Nu kan hackere bryde ind i offline-computere i et andet rum

Man kan dø af at spille computer, og det bliver kun mere sandsynligt med virtual reality

Hackere er fremtidens pushere