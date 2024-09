Et sted mellem smerte og ekstase: Portrætter af folk, der får massage

Denne artikel blev oprindelig udgivet af VICE UK

For en måneds tid siden forkælede en af mine venner mig med en tur til et kursted. Jeg fortjente faktisk at blive forkælet: Jeg havde sagt ja til at være gudmoder for hendes græske barn, hvilket betød at jeg rituelt skulle forsage satan ved at spytte på en græsk-ortodoks kirkes trappesten og se en præst holde hendes barn under vand. Som jeg lå der på massagebriksen, fast besluttet på at glemme alt om den barnedåb, må jeg være faldet i søvn. Jeg vågnede med et sæt. da massøren kom med et lille skrig – i min tågede tilstand var jeg vist nok kommet til at savle på hendes bare tæer.

Det fik mig til at tænke på, at jeg må have set fantastisk dum ud i det øjeblik. Presset ned mod en ubehagelig hovedstøtte, fanget et sted mellem smerte og ekstase. For at få det bedre med mig selv spurgte jeg min ven og fotograf Chris Bethell om at tage billeder af nogle mennesker, der fik massage. Eftersigende hørte han Enya imens. Her er resultaterne af hans arbejde.

