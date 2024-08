Følelser er svære at håndtere, men det bliver lidt nemmere med Freja Kirks nye video

Følelser er musik. Musik er følelser. Men hvad, hvis det du føler, er absolut… ingenting? Alt efter hvor konformt et liv, du lever – på en skala fra bankmand til friluftsnudist – kan et humør være noget, du tager på, præcis ligesom et outfit. Og derfor er det også muligt at være følelsesmæssigt underdressed – altså den emotionelle ækvivalent af det trætte, hullede træningssæt, du kryber i 7-Eleven med på en tømmermændsramt lørdag. Det er præcis den udhulende mangel på følelser, den københavnske R’n’B-sangerinde Freja Kirk præsenterer os for i sin nyeste single, “Lost Intention”, der udkommer i dag. Udgivelsen kommer lidt over en måned i kølvandet på det pupiludvidende bollenummer “Fine Things”, hendes første track siden 2016.

På tracket raser kampen mellem det hårde og det ømme i Freja Kirks vokal over et Reza-beat, der periodisk brydes op af små hak, som en Discman (Google det, kid), der skipper på det helt rigtige tidspunkt. I den nye video, instrueret af Nicolai Achton, ser vi den københavnske sangerinde i grynede billede-i-billede-indstillinger af, at hun driver rundt i København, spiser nudler og hænger på biltag og foran urbane baggrunde.

“‘Lost Intention’ handler om de gange, hverdagen gentager sig selv i en uendelighed, og man mister kontakten til sig selv og til sidst ikke føler noget som helst,” fortæller Freja Kirk om sin nyeste single. “Den handler om at være kommet så langt væk fra sig selv, at man bliver nødt til at gøre op med sit liv og tage stilling til, om man skal bryde ud af de faste rammer og finde en ny vej. Det er den værste følelse – man mister troen på livet og lykken og begynder at tvivle på sig selv og sine valg. Med det her nummer har jeg endelig formået at sætte ord på de tanker, der har fyldt i min krop i mange år.”

Tjek videoen til “Lost Intention” ud øverst i artiklen.