Første gang jeg gav et blowjob, opdagede jeg, hvor nice det er at se folk komme

Artiklen er en del af serien “Min første gang”, som udgives af Broadly USA. Serien udforsker seksualitet, køn og kink med jomfruens nysgerrige blik, for sex rummer jo masser af første gange, nye ting og eksperimenter. Den her gang fortæller Yasmine M’rabet om første gang, hun gav et blowjob.

Mit første blowjob var ret betydningsfuldt, da jeg samtidig fik mit første kys, og det skete på valentinsdag. Jeg kastede mig på en måde ud i hele den verden af sex og begær på én gang. Jeg var 14 år på det tidspunkt og boede i en lille provinsby, hvor der ikke var meget at lave. Vi hang ud i en lokal ungdomsklub, hvor vi drak og flirtede med drenge. En aften var der en dreng, som jeg havde haft et kæmpe crush på i et år, og vi havde skrevet lidt sammen før.

Vi begyndte at flirte og drikke, og så vendte han sig om og kyssede mig foran alle de andre. Det var et lækkert, overvældende tungekys. Han var ikke genert! Vi gik en tur rundt i byen, og det var februar og hundekoldt. På en eller anden måde endte vi ude i skoven, og min hånd røg ned i hans bukser. Derfra slog min hjerne direkte over til at give ham et blowjob. Jeg gik ned på knæ i skoven og gav mit første blowjob, og det føltes virkelig fedt.

Det klareste minde, jeg har om den dag, er at tage et skridt tilbage og betragte ham køre det sidste stykke over målstregen. Jeg kan huske følelsen af at beundre den her fyr, som jeg havde haft et crush på så længe, og betragte hans ansigt, mens han kom. Jeg tænkte, Åh gud, det her er fantastisk. Det var min yndlingsdel. Jeg tror, det var min introduktion til voyeurisme, og siden dengang har jeg altid virkelig nydt at se folk komme.

Jeg husker hovedsageligt spændingen ved situationen og følelsen af, at det hele var så nyt. Han gjorde også et kort forsøg på at gå ned på mig, hvilket er interessant, da teenagedrenge ikke normalt er tilbøjelige til at gøre det.

Efter det gik vi tilbage til gruppen. Jeg mindes, at jeg sad op ad en kirkemur og tænkte: Wow! Sikke en aften! Vi var teenagere, og teenagere snakker selvfølgelig altid. De næste par uger kom de andre hen til mig i skolen og spurgte ind til det. Han forskønnede også nogle af detaljerne, og jeg vidste virkelig ikke, hvordan jeg skulle håndtere min orale berømmelse. Men efterhånden forstummede snakken. Jeg mindes det ikke som et reelt traumatisk øjeblik i mit liv. Samlet set vil jeg sige, at det var en virkelig positiv oplevelse for mig.

Jeg elsker stadig at give blowjobs i dag. Næst efter at modtage oralsex er blowjobs det bedste, jeg ved seksuelt. Selvfølgelig er det ikke altid perfekt – især da jeg var i start-tyverne og mindre selvsikker, var der gange, hvor jeg ikke følte mig tryg eller selvsikker nok til at sige nej, hvilket er noget rigtig lort.

Blowjobs er så udbredte i medierne, hvad enten det er tv, film eller porno. Næsten alle teenagefilm refererer enten direkte eller indirekte til blowjobs. Jeg tror, det er en del af problemet. At give blowjobs er så normaliseret, men det går ikke begge veje. I dameblade kan du læse guides til, hvordan du giver det perfekte blowjob, men du ser aldrig en forside af et herremagasin, hvor der står: ”Sådan går du ned på en kvinde.” Det er, som om blowjobs er forventet af kvinder, og du føler, at du har fejlet, at du har ødelagt den seksuelle oplevelse, hvis du ikke gør det.

Jeg kan huske, at jeg læste om orgasmeuligheden og blev chokeret over, hvor sjældent heteroseksuelle kvinder fik orgasme sammenlignet med heteroseksuelle mænd. Jeg føler helt sikkert, at der er en oral orgasmeulighed: Det forventes, at kvinder udfører oralsex, men det forventes ikke af mænd. Jeg elsker at give blowjobs, men det bliver sjældent gengældt, og hvis det gør, så er det halvhjertet – de gør det måske et minut, og så går de videre. Vi er nødt til at begyndte at snakke om det her og normalisere kvindelig nydelse, for ellers bliver tingene ikke bedre. Forestil dig, hvis situationen var omvendt, hvis mænd ikke kom, når de havde sex! Der ville jo være oprør.

At være en kvinde, der åbenlyst nyder at give blowjobs, kan nogle gange føles som lidt af et politisk standpunkt, som om mine seksuelle præferencer på en eller anden måde tjener patriarkatet. Jeg har helt sikkert haft samtaler med kvinder, som betegner dem selv som feminister, og som har problemer med kvinder, der udfører oralsex. Men hvis nogen fortæller mig, at blowjobs er en antifeministisk handling, beder jeg dem om venligst at skride ad helvede til. For mig er det nemlig i sagens natur antifeministisk at fortælle en kvinde, hvad hun bør eller ikke bør nyde seksuelt.

Hvorfor elsker jeg at give blowjobs? Jeg elsker at tage mig god tid, føle mig frem og være i sync med den person, jeg går ned på, så jeg kan høre deres reaktioner og mærke, hvornår jeg gør noget, de kan lide. Det er bare en vidunderlig ting, og jeg nyder det hele: at finde ud af, hvad den anden person kan lide, hvor tæt han er på at komme. Det er virkelig spændende. Det er nok derfor, jeg elsker det.