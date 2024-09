Folk fortæller om at blive opdaget, mens de har sex

Denne artikel blev oprindeligt udgivet af VICE USA

Sex er en skøn ting, på trods af de mange risici – sygdomme, børn, usunde parforhold – der følger med. På den anden side involverer alt, der er værd at gøre, en eller anden form for risiko.

En af de mindre omtalte ricisi man løber, når man kaster sig i elskovssengen, er den overhængende fare for, at nogen braser ind, mens man gør det. Hvis du har været seksuelt aktiv i længere tid, så har du højst sandsynligt prøvet det mindst én gang. Måske var det din rumbo på højskolen, der kom forbi for at låne en bog og i stedet fandt dig med ansigtet i puden og røven i vejret. Måske var det din søde mor, som kom op ad trappen for at servere friskbagte småkager blot for at finde dig med munden fuld af noget andet. Uanset omstændighederne kan det føles ualmindeligt traumatiserende at blive taget på fersk gerning i at gøre… gerningen, men som regel er det nemt at grine af, når det kommer lidt på afstand. Vi bad nogle folk om at fortælle deres små beskidte hemmeligheder om afbrudte sexy times.

Cal, 23 år

Det var første semester på college. Min kæreste var stadig senior i high school, og hun var på besøg hver weekend. Min rumbo James var meget åben omkring, at han hverken kunne lide hende, eller at hun så ofte var på vores lillebitte værelse på størrelse med et klædeskab. Som de fleste forelskede 18-årige, kastede vi os altid ud i beskidt og eksperimenterende sex, ligeså snart vi var alene på værelset. Det var ligemeget om James gik ned for at spise i spisesalen, eller om han bare skulle på toilettet – vi forsøgte altid at udnytte alenetiden. En dag var hun på besøg, og James smuttede et øjeblik. Inden for meget kort tid stod min kæreste og jeg begge to op midt på gulvet uden tøj på med lyset tændt og knaldede løs. Jeg forsøgte formentlig at genskabe et move, jeg havde set i en pornofilm – beskidte som mine tanker er. Og lige pludselig, uden varsel, gik døren op, og jeg så James’ hvide sneakers krybe ind i mit synsfelt.

James og jeg fik øjenkontakt, men jeg kunne ikke stoppe med at knalde. Jeg nåede at støde adskillige gange, mens vores kaninknepperi var til fuldt skue. Han smækkede døren hurtigere og hårdere, end jeg troede var muligt. Min kæreste og jeg var rystede og skamfulde, men overraskende nok stadig sindssygt liderlige. Vi gjorde os færdige og tog tøj på igen. Jeg ringede til James fem minutter senere og sagde, at han godt kunne kommet tilbage til værelset. Da han kom, sad min kæreste og jeg begge to i skrædderstilling på min seng og så fjernsyn helt røde i hovedet. Hun kunne ikke holde op med at grine. Jeg var et eller andet sted mellem at være ellevild og dybt flov. Vi talte aldrig om det igen. Min rumbo og jeg er heldigvis stadig gode venner den dag i dag. Hej James!

Lily, 27 år

En gang forsøgte jeg at bruge et af de kondomer, man får hos sundhedsplejersken, men de var for små til min kærestes pik. Vi grinede af det, når de gik i stykker, og smed dem ud over det hele, mens vi stadig var nøgne. Pludselig lavede hans mor finten med at banke én gang og gå direkte ind. Vi kastede et stykke tøj på, og da hun kom ind, sad vi bare på hans seng og stirrede på et slukket tv med ødelagte kondomer og kondomindpakninger over det hele.

En anden gang brasede den samme kærestes mor ind, mens jeg gav ham et blowjob. Han bukkede sig ned for at dække min krop med sin egen, mens jeg instinktivt fór op, så vi stødte hovederne sammen virkelig hårdt. Jeg faldt ned på gulvet, mens han forsøgte at trække bukserne op. Så vi blev afsløret en gang til. Fedt.





Alex, 23 år

Jeg brugte aldrig låsen på mit værelse på college. En gang havde jeg sex med en pige, hvor jeg havde ansigtet mod døren, mens hun kiggede den anden vej. Det var på en af de der lortede senge med en ramme af trælameller, som bankede ind i væggen og kommoden, hvis man lavede bare den mindste bevægelse. Midt i vores passionerede elskov hørte jeg ikke nok ikke min rumbo banke på. Jeg så døren blive åbnet helt op, og der stod han og så helt perpleks ud, mens han så mig lige i øjnene. “Ja?” sagde jeg uden at stoppe. “Ikke noget alligevel,” sagde han og bakkede langsomt ud ad døren igen og lukkede den.

Jerome, 25 år

Jeg var 16 år og fik mit første blowjob på en sofa i mine forældres kælder. Vi havde det her kæmpe lærred, hvor man kunne se film, og de viste Gladiator i tv – så jeg skruede helt op for lyden og blev virkelig fanget af stemningen, for det er en sindssygt god film, og hormonerne pumpede rundt i kroppen på mig. At se folk blive spiddet af treforker ophidser mig åbenbart.

Fordi jeg var så optaget af Russel Crowe, opdagede jeg pludselig, at min mor stod for enden af sofaen og råbte henover filmen, at jeg skulle huske fodboldtræning dagen efter. Jeg har aldrig nogensinde reageret hurtigere. I et snuptag får jeg hevet min kæreste ud under tæppet og giver hende et bjørnekram… for jeg tænkte, at det ville give mening at få det til at se ud som om, at vi wrestlede. Jeg sagde bare “OK” til min mor, og det var afslutningen på samtalen. Jeg ved stadig ikke den dag i dag, om hun opdagede det, eller om det bare så ud som om, vi spillede en scene fra Gladiator.

Sally, 23 år

Det er en forfærdelig historie. Jeg gav min kæreste et blowjob på hans barndomsværelse. Vi var i en meget afslørende stilling – begge to helt nøgne, og jeg lå på sengen, mens han stod i fodenden af den. Vi havde ikke låst døren. Hans mor braste ind uden at banke på, og jeg fik øjenkontakt med hende, mens jeg havde hendes søns pik i munden. Hun er britisk, så hun skreg et meget korrekt og velformuleret, “Ooh my God!” Jeg følte mig som det største stykke amerikansk trash, der nogensinde havde været i hendes hjem. Hun skyndte sig at lukke døren i og råbte fra den anden side, at hun var ked af det, hvilket kun gjorde det værre. Helt ydmygede skyndte vi os at smide noget tøj på og løb ned ad trappen, hvor hun sagde endnu flere desperate undskyldninger på høfligt britisk. Vi mumlede sikkert et eller andet som svar, men jeg kan huske, at jeg bare undgik øjenkontakt og løb ud til hans bil, hvor vi slet ikke sagde noget i lang tid. Vi kunne ikke andet end at grine af det. Vi var sammen i to år efter den oplevelse. Efterhånden lykkedes det mig at se hans mor i øjnene igen, men jeg glemte aldrig lyden af hendes britiske skrig.

Ryan, 32 år

Jeg havde sex… med mig selv. Som teenager havde jeg lige opdaget, at det overhovedet var noget, man kunne, så jeg gjorde det så ofte, at det kun var et spørgsmål om tid, før nogen tog mig i det. Og den nogen skulle vise sig at være min mor. Heldigvis var lyset slukket, så det eneste lys var det, der kom ind fra gangen, efter hun åbnede døren. Jeg drejede mig lynhurtigt om på siden væk fra døren og trak dynen op over mig. “Hvad laver du?” spurgte hun. Jeg svarede ikke. Jeg var alt for flov. Hun spurgte igen, og da jeg svarede “prøver på at sove,” tror jeg, at min stemme knækkede, for min mors reaktion var at gå ind på værelset, sætte sig ned på sengen og lægge en hånd på min skulder. Jeg troede, jeg skulle dø.

“Ryan, hvad er der galt?” spurgte hun bekymret.

Jeg er ikke engang sikker på, at jeg svarede hende – for jeg var lammet af frygt. Det var en søndag, og vi havde lige fået at vide i kirken om morgenen, at vores præst gennem lang tiden, Fader Adams, havde tabt kampen mod kræft dagen før. “Er du ked af det med Fader Adams?” spurgte hun. Jeg svarede ja, og hun nussede mig på armen og sagde, at hvis jeg havde spørgsmål eller havde brug for at snakke om det, så var hun der for mig. Jeg takkede hende – mest for at have givet mig en udvej, uden at vide det. Hun gik endelig ud, og så fortsatte jeg med at spille pik.

