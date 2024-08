Folk fortæller om deres første oplevelse med ikke-monogam sex

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Canada

Mine første oplevelse med det ikke-monogame forhold fandt sted, da jeg var 25, og en af mine venner og jeg blev forført af et gift par efter et juleshow. Det var skræmmende. Det var spændende. Det var utroligt krævende. Men mest af alt var det lærerigt. Jeg blev indført i et miljø, som jeg ikke vidste eksisterede, på et tidspunkt hvor det miljø kun lige akkurat var ved at blive en del af offentlighedens bevidsthed. Nu, næsten et årti senere, er det ikke-monogame blevet mere mainstream end det nogensinde har været før. Internettet – inklusiv alle os på VICE – skriver om det hver anden måned (Åbne forhold findes! Unge mennesker knalder! Der er meget få overskæg!) Det er emnet i utallige bøger, film og TV-programmer. Det har fået sit eget ordforråd, former identiteter, og har givet os udtryk som compersion, polypods, soft-swaps, full-swaps og endda noget med enhjørninger.

Men lige meget hvor meget man læser om det, er der et tidspunkt, hvor et par (eller en person), der overvejer ikke-monogam sex, skal tage springet. Et tidspunkt, hvor man står på tærsklen, der adskiller de sexede får fra de endnu mere sexede bukke. Nogle gange sker det ved et uheld. Nogle gange sker det efter megen overvejelse. Det sker dog sjældent efter, man har set folk i drag synge juleudgaver af sange fra hitlisten. Det kan være fucking skræmmende at træde ind i den verden, og det er ikke noget alle bare kan gøre. Det kræver en masse svære samtaler, og konfrontation med mange af de usikkerheder, vi går rundt med.

Herunder har vi samlet nogle af sengekantshistorierne om den første gang fortalt af dem, der har taget springet og er hoppet i med begge ben. Nogle af dem ender i tårer. Andre ender i kropsvæsker. Men de var alle sammen – ligesom det skæbnesvangre juleshow – det første skridt ind i en ny verden.

For alle skal starte et sted. Selv de aller mest sexede bukke.

Bemærk, at alle navne er blevet ændret.

Kristen, 25

Min første gang var temmelig skræmmende. Jeg var lige begyndt at se en fyr, som var lidt ældre end mig. Han var ikke monogam, så vi havde talt om at udforske det de foregående seks måneder. Vi havde ikke prøvet så meget, kun kysset lidt med nogen. Vi havde også været på en sexklub, men vi havde ikke været sammen med nogen. Det var alt sammen nyt for mig, men vi havde nogle venner, som havde været sammen i over ti år. De var ikke monogame, og vi havde hængt ud med dem masser af gange. De var søde, og vi var gode venner, så det føltes som en god og sikker første oplevelse.

Så endelig en aften efter vi havde diskuteret frem og tilbage, besluttede vi os for at tage hjem til dem og gøre det. Jeg var ikke særlig interesseret i ham. Det handlede mere om stolthed for mig, for min kæreste havde altid syntes, at kvinden var virkelig lækker, og af en eller anden grund ville hans ekskæreste (som også var ikke-monogam) ikke lade ham være sammen med hende. Så jeg ville gerne være den seje nye kæreste, som fik det til at ske. Jeg ville gerne tage en for holdet, selvom jeg slet ikke var klar over, hvor meget jeg skulle tage imod…

Jeg kan huske, da det hele kom frem i lyset. Vi lå alle sammen i sengen og rørte ved hinanden og tog tøjet af. Da han trak bukserne ned, havde han en hestepik mellem benene. Jeg kom med det samme til at tænke på en ferie i Mexico, hvor jeg så en masse heste. Det var det billede, der satte sig fast i mit hoved. Der er et punkt, hvor en pik holder op med at være nice, og bare bliver skræmmende at se på. Jeg kan huske, at jeg så ham være sammen med sin kone, og hun suttede den. Hun var lillebitte, omkring 150 cm, og hun kunne knap få den ind i munden, og jeg tænkte: “Hvordan har du gjort det her med ham i et årti? Hvordan kommer den ind i dig?” og lige bagefter tænkte jeg: “Åh nej, det er min tur næste gang.” Da vi byttede, så jeg, hvordan han tog det her gigantiske Magnum-kondom på, og på det tidspunkt var det for sent at bakke ud. Jeg havde heller ikke lyst til at stoppe. Jeg tænkte: “Jeg kan godt klare det her. Jeg er ikke monogam. Jeg kan godt klare det her monster.” Så jeg lagde mig ned og tænkte, “Det er fint. Det er alt sammen helt okay. Bare tag en dyb indånding.” Til sidst gav jeg mig bare hen og sørgede for, at det var virkelig dejligt for ham, så det kunne blive overstået så hurtigt som muligt. Det var ikke, fordi det var dårligt. Det var bare heller ikke nødvendigvis godt.

Det var alt sammen meget overvældende. Jeg tror, jeg græd lidt på vejen hjem. Alt i alt var det en god oplevelse, og jeg er glad for, at det skete med de mennesker i den situation. Min partner og jeg endte med at gøre det med alle mulige andre. Vi er stadig ikke monogame. Og hey – godt for ham fyren. Sikke et vedhæng. Det er der mange damer, der godt kan lide. Men det var helt sikkert sidste gang, at jeg har sex med ham.

Ryan, 35

Min første ikke-monogame oplevelse var vel for 13 eller 14 år siden. Min kæreste og jeg havde været sammen i et par år, før vi begyndte at tale om at lege med andre par. Dengang arbejdede jeg for et firma, og jeg flirtede ret meget med en af mine kollegaer. En dag fik jeg nævnt, at det var noget, vi overvejede, og at jeg gerne ville gøre det med hende. Min kæreste var i første omgang meget imod ideen, som de fleste er, men hun ændrede hurtigt holdning. Det endte med, at jo mere hun tænkte over det, jo mere tændte det hende.

Vi nåede til et punkt, hvor hun talte mere om det end mig, og jeg endte med at være lidt utryg ved situationen. Der skete aldrig noget med hende fra mit arbejde, men så havde vi i det mindste fået taget snakken.

På samme tid havde vi et par som naboer, som også var vores venner. De var jævnaldrende, og min kæreste havde snakket med pigen om det. Det viste sig, at de dyrkede det ret meget, og havde byttet partnere mange gange før. De havde allerede snakket om, at vi fire skulle gøre det, men ingen havde nævnt det for mig.

En aften hang vi alle sammen ud, og efter nogle øl endte vi i deres soveværelse og byttede partner. Jeg havde ikke engang tid til at være bange. Det hele skete bare så pludseligt. Dengang vidste jeg intet om ikke-monogami. Jeg ved ikke engang, om man kaldte det det dengang. Og jeg anede ikke, at de allerede havde snakket om det. Så hele den lange snak, vi havde haft på forhånd, var den skræmmende del. Langt mere skræmmende end rent faktisk at gøre det. For vi var alle sammen trygge og sammen med mennesker, vi havde det godt sammen med. Det føltes så naturligt. Jeg blev ikke sammen med min daværende kæreste i særlig lang tid, men det havde intet med den aften at gøre, og den aften grundlagde en tendens. Mit nuværende forhold startede med ikke at være monogamt. Så det har påvirket mange af mine efterfølgende forhold. Jeg voksede op i en by, hvor den slags ikke var normalt. Men siden har jeg lært så meget om at være ikke-monogam og polyamorøs, og det har virkelig åbnet mine øjne.

Jennifer, 38

For min mand og jeg var vejen til vores første ikke-monogame oplevelse lang og kringlet. Da vi begyndte at være sammen, var vi meget sådan “vi taler ikke om ekskærester, vi taler ikke om andre, vi har været sammen med.” Det hele var sat op på en piedestal, og vi faldt hovedkulds ind i forholdet. Vi flyttede meget hurtigt sammen, blev hurtigt gift, og lige så hurtigt skilt. Fra vi mødte hinanden til vi slog op, gik der kun fire år. Bagefter gik vi begge lidt amok og var sammen med en hel masse andre, men vi blev ved med at fortælle hinanden om det. Der begyndte vi at tænke: “Men hvorfor er det okay nu, når vi ikke engang ville vide hinandens eks-kæresters navn, da vi var sammen?”



Vi fandt sammen igen, og vi var så forsigtige med ikke at træde hinanden over tæerne, og pludselig skulle vi kæmpe for vores ægteskab og få det til at fungere. Vi havde talt om ikke-monogami i et stykke tid, mest fordi vi var nysgerrige, men en dag sagde han, “Hvorfor gør vi det ikke bare?” Det var første gang, at han virkelig var klar, så jeg sagde “okay.”



Den første aften vi tog til en swingerklub, skete der ikke noget. Det var især mig, der var drivkraft bag det til at starte med, men da først vi var der, kunne jeg se, at han var helt cool med det, og så gik jeg lidt i panik. Det havde virket som en god idé, da det var en fantasi, men da det var virkelighed, var det pludselig ret skræmmende.



Vi trådte ind, og der var smukke kvinder over det hele, der kiggede op og ned af min mand, og jeg sagde “hey, vent lige et øjeblik!”. Det var ikke, fordi jeg var direkte imod det. Det var bare overvældende. Man står der, og der er 35 par. Det er altså 70 mennesker, og de fleste af dem er erfarne swingere. Der er en swimmingpool ude bagved, hvor folk er nøgne. Vi kunne ikke lade være med at tænke, “Hvad laver vi her?”



Lang historie kort, jeg endte med at stå i køkkenet og græde, fordi det hele pludselig kom for tæt på. Da vi tog hjem, var der helt stille i bilen. Vi blev enige om, at det var interessant, og sikrede os, at vi begge to var okay, og så blev vi enige om, at det ikke var noget for os lige nu. Der gik næsten et år før vi kom tilbage. Men vi kom tilbage. Og vi har gjort det siden.

Trina, 36

Det begyndte på Facebook. Mange af os singlemødre er en del af Facebookgrupper for enlige mødre, hvor vi kan snakke om alt muligt, og selvfølgelig snakker vi også om at date. Vi snakkede om alle de røvhuller, man møder på Tinder, og en dag spurgte en af kvinderne, om jeg havde lyst til at spise frokost med hende. Vi spiste sushi, mens hun fortalte mig om swingerklubber og alt muligt. Jeg er vokset op i en lille by på landet. Jeg havde været i et monogamt forhold i 23 år. Men før jeg mødte min mand, da jeg var i 20’erne, drak jeg ret meget, og var en del mere løs på tråden, så det lød alt sammen spændende.



Jeg kom med i den lokale swingerklub “Club Eden”, og kom også med i deres Facebookgruppe. Jeg kom aldrig derhen, men jeg var stadig aktiv på forskellige datingsider. En dag var der en fyr, der skrev til mig, og sagde, at ham og hans kæreste godt kunne tænke sig at have en trekant. De var ikke monogame, og var interesseret i at finde nogen, men de vidste ikke helt, hvordan de skulle gøre. Ham og jeg snakkede frem og tilbage, og til sidst sagde jeg, “Jeg har aldrig gjort den slags gør, men jeg vil gerne møde din kæreste.”

Vi mødtes, og jeg var tiltrukket af kvinden med det samme. Jeg var ikke helt vild med ham, men jeg følte en meget stærk fysisk tiltrækning til hende. Vi snakkede og flirtede i ret lang tid – i løbet af en måned – og de sendte mig videoklip af dem, der havde sex. Til sidst kom de hjem til mig en aften. De delte en flaske vin, og vi endte med at have en trekant. Jeg kan huske, at vi snakkede, og vi ikke rigtig vidste, hvordan vi skulle tage springet, så til sidst sagde jeg, “Nåh, men hvornår går vi så ovenpå?” og så sagde de, “Jamen, lad os gøre det nu.”



Det var virkelig godt. Eller det vil sige, det var i hvert fald virkelig godt med hende og mig. Ikke så meget med ham og mig. Jeg havde spurgt nogle af mine venner, som havde prøvet den slags før, om jeg skulle gøre det, når ham og mig ikke havde den samme forbindelse, og de sagde alle sammen: “Det er så lige gyldigt. Hvis du kan mærke en forbindelse til kvinden, skal det nok blive godt.”

Så jeg sprang i med begge ben. Jeg havde ikke engang kysset en kvinde før, og den aften slikkede jeg fisse.



Jeg var kun sammen med dem én gang. Men det var fantastisk, for det gav mig modet til at blive en aktiv del af det ikke-monogame miljø. Jeg har mødt mennesker, som jeg er tætte venner med i dag, som jeg i starten tog på dates med. Jeg har bare fået rigtig mange gode venner ud af det.