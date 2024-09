Folk fortæller om deres pinlige første e-mailadresser

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Canada

Ligesom de fleste andre tweens var jeg en kæmpe poser. Jeg troede, at jeg var hardcore, fordi jeg hørte Green Day og havde patches på tøjet. Det var i den kontekst, at jeg valgte min første e-mailadresse, da jeg var omkring 12 år: sex_n_candy13@hotmail.com. Det var selvfølgelig en reference til Marcy Playground-sangen ”Sex and Candy”, og ”13” var min alder. Jeg var i virkeligheden ligeglad med bandet og sangen, men jeg syntes, det lød sejt. Og jeg tænker, at de fleste andre nok bare gik ud fra, at jeg var et meget liderligt barn.

Den email findes ikke længere – som de fleste andre hotmailadresser – men jeg har gennemsøgt min nuværende gmail, for at se om jeg kunne finde samtaler, der var blevet overført fra den gamle. Den eneste, jeg kunne finde, var en samtale mellem min bedste gymnasieven og jeg. I emnefeltet står der ”fissefjæs”, det siger måske lidt om, hvor nederen jeg var dengang.

Jeg tror faktisk ikke, jeg droppede sex_n_candy13@hotmail.com, før jeg startede på journaliststudiet som 19-årig. Måske hænger det sammen. Jeg ved i hvert fald med sikkerhed, at jeg ikke er det eneste barn af 90’erne, som har haft en pinlig mailadresse. Så jeg bad folk dele historierne bag deres første mail. Lad os bære skammen som et smykke:

Laura Lloyd

Email: sexycow51@hotmail.com

Alder på daværende tidspunkt: 10

Jeg synes, det var nogle sjove ord, og min yndlingsmusikkanal var nummer 51 på fjernsynet. Jeg havde ikke rigtig fattet, at ved at sige ”sexy cow” lød det som om, jeg omtalte mig selv som en sexet fedling. Efter sexycow51 blev jeg punk og gik over til artifical_flavoring@hotmail.com. Jeg havde læst det på en pakke med gele og tænkt, ”det er totalt punk, sådan er jeg også selv.” Det var i øvrigt gele, jeg havde købt for at kunne lave spikes i mit hår.

Drew Brown

Email: i_see_da_reaper@hotmail.com

Alder på daværende tidspunkt: 12

Jeg var 12 år gammel og en kæmpe taber. Mig og mine venner dyrkede RPG Maker 2000 for fuld hammer dengang, som er en meget simpel platform, hvor man kunne lave sine egne simple computerspil. Jeg var også begyndt at høre en masse metal og den slags, så det fusionerede alt sammen i min pubertære hjerne og gav mig ideen til at starte mit eget computerspilsfirma, der hed ’Da Reaper Games’ eller sådan noget, og det var sådan mailen opstod. Jeg blev ved med at bruge den i pinligt lang tid, indtil jeg startede på uni, og en af mine venner fik ondt af mig og inviterede mig til gmail.

Liv Carville

Email: hornylildevil13@hotmail.com

Alder på daværende tidspunkt: 13

Min mor sagde, at det var en dårlig idé, men det stod på en nøglering, jeg havde, og jeg syntes, det var sejt.

Mallika Viegas

Email: save_the_drama_for_your_mama@hotmail.com

Alder på daværende tidspunkt: 13

Det var på grund af en fyr, som jeg havde et godt øje til, og hans mail var its_all_about_the_benjamins_baby@hotmail.com. Det virkede som en god idé.

Sara Mojtehedzadeh

Email: thecolourofparadise@yahoo.ca

Alder på daværende tidspunkt: 16

Det var en reference til en obskur, iransk film, som senere blev forvekslet med en pornofilm.

Victoria Ptashnick

Email: magically_delicious_vic@hotmail.com

Alder på daværende tidspunkt: 9

Det var på grund af noget morgenmad, som jeg elskede dengang. Jeg forstod ikke, hvorfor folk lol’ede, når jeg sagde min adresse.

Colin Wolfe

Email: playa_hata_69@yahoo.ca

Alder på daværende tidspunkt: 14

Det var en af mine venner, der lavede min mail for mig. Jeg havde den på et tidspunkt stående på mit CV med meget små bogstaver.

Ashley Csanady

Email: iama100percentcanadiangal@hotmail.com

Alder på daværende tidspunkt: 13

Jeg havde det så vildt over at være canadier, sikkert fordi hele min familie bare er fra Europa. Jeg var en meget almindelig 13-årig.

Sasha Kalra

Email: black_label2002@hotmail.com

Alder på daværende tidspunkt: 13

Som barn ville jeg gerne starte et tøjmærke, der hed Black Label. Jeg havde planer om at overtage modeverdenen.

Seb FoxAllen

Email: sixteentimeworldchampion@hotmail.com

Alder på daværende tidspunkt: Jeg kan ikke huske det, men jeg brugte den helt sikkert til MSN Messenger, så omkring gymnasiet?

På grund af wrestleren Ric Flair.

Rachel Browne

Email: bat_girl_546@hotmail.com

Alder på daværende tidspunkt: 10

Jeg nørdede ikke engang tegneserier eller superhelte eller noget. Jeg syntes bare, det lød sexet, og jeg var jo kun 10. Mit MSN-navn plejede at være Good Charlotte-tekster og sådan noget som *~MaYbE It’S MaYBeLline*~.

Noel Ransome

Email: Lunetik4raps@hotmail.com

Alder på daværende tidspunkt: 13

Jeg synes navnet virkelig viste, at jeg var sort og nede med rap.

Colin G.

Email: kool_kolored_kids@hotmail.com

Alder på daværende tidspunkt: 11

Jeg hørte en rapper sige det i en skatevideo, og jeg syntes, at det lød sejt. (Colin er hvid. Red.) Jeg anede ikke, hvad det betød, da jeg lavede den oprindeligt.

Vanmala Subramaniam

Email: aquavan@hotmail.com

Alder på daværende tidspunkt: 12

Jeg var 12 år gammel og havde ingen fantasi. Så jeg kombinerede “Aquarius” og “Vanmala.” Det var også dengang, at “Barbie Girl” udkom.

Sarah Berman

Email: practical_n_magical@hotmail.com

Alder på daværende tidspunkt: 13

Jeg havde to venner i folkeskolen, som var vilde med wicca. Jeg tror, at mange piger skal igennem den fase. Practical Magic var en fed film, men det var ikke engang den bedste. Jeg ville have foretrukket The Craft, men jeg synes, den anden afspejlede mit 13-årige jeg bedre.

MacKenzie Thomson

Email: princess_duckie11@hotmail.com

Alder på daværende tidspunkt: 9

Jeg plejede at sige “yep yep yep” hele tiden, ligesom Ducki fra Landet for Længe Siden. Men jeg ville også gerne hedde noget med prinsesse, bare fordi.

Tyler Morden

Email: sweetnsassychickypoo6969@hotmail.com

Alder på daværende tidspunkt: 12

Jeg var sweet and sassy selvfølgelig. Min kode var “1one2twotwelve.”

Det er faktisk ikke alle, der har en pinlig første email-adresse. Faktisk havde to af mine redaktører, Josh Visser og Chris Bilton, bare joshvisser@hotmail.com og chris.bilton@utoronto.ca som deres første mailadresser, fordi de allerede var gamle, da e-mailen dukkede op. Det er en helt anden form for skam.