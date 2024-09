Frankrigs banker er så bange for demonstranter, at de har barrikaderet sig

Denne billedserie er oprindeligt udgivet af VICE Frankrig

Frankrig har i den seneste tid været ramt af voldelige protester over en ny arbejdsmarkedslov, som vil slække på lovgivningen om ansættelsesforhold og af mange anses for at give mere magt til arbejdsgiverne. Modreaktionerne har været særligt stærke i byen Rennes, hvor demonstranter har sat stukket biler i brand og angrebet banker og regeringsbygninger ved flere lejligheder.

Jeg har skudt denne billedserie over de sidste tre uger i området omring Charles-de-Gaulle pladsen, som ligger i det centrale Rennes. I mine øjne repræsenterer de en helt specifik holdning hos bankerne, der barrikaderer sig for at forhindre hærværk. Sandheden er dog, at sammenstødene med politiet ikke har påført bankerne nogen særlige skader – det er højest blevet til en smule maling på facaderne. Derfor undrer jeg mig over, hvad bankerne i virkeligheden gemmer sig for.

Jeg har været til stede til hver eneste demonstration over de seneste måneder, og jeg taler ofte med demonstranterne: “Medierne rapporterer om en masse knuste ruder, men de glemmer at tænke på de liv, som bankerne har ødelagt,” udtalte en demonstrant forleden dag. Jeg synes det opsummerer situationen ret godt.

