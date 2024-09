Mød manden, der ikke har spist andet end råt kød i syv år

Denne artikel blev oprindeligt udgivet af VICE US

Da jeg for et par år siden rejste rundt i USA, mødte jeg en fyr i Kentucky, som hævdede, at han ikke spiste andet end råt kød. Derek Nance, som han hedder, forklarede mig, at han er vokset op med en mystisk mavesygdom, som plagede ham, lige indtil han skiftede til en særlig streng form for palæo-diæt. Siden han begyndte kun at spise råt kød, og intet andet, forsvandt alle hans problemer som dug for solen. Han begyndte endda at børste sine tænder med dyrefedt. Så jeg skrev den her artikel om min aften sammen med Derek og hans vegetariske kæreste (jep, seriøst) og rejste videre.

Nu er der gået et par år, og jeg kom til at tænke på, hvordan det går med Derek. Jeg ringede til ham, og det viste sig at han lige havde taget en slags madturné rundt i Europa. Han sagde, at europæisk kød er noget lort, så vi tog en snak om godt kød, internetopmærksomhed og hvordan min artikel fik ham fyret.

VICE: Hej Derek. Spiser du stadig kun råt kød?

Derek Nance: Jeps, jeg har endda fundet nogle folk, som kan opdrætte dyr for mig. Jeg bytter mig også til dyr og af og til bruger jeg Craigslist.

Men sidst vi snakkede sammen arbejdede du som slagter?

Ja, jeg var slagter for nogle landmænd, men efter din artikel blev offentliggjort var der et tysk fjernsynsprogram, som ville filme mig på arbejdet. Landmændene var bekymrede for at det ville føre til negativ omtale. Om mandagen, mens det tyske TV-hold var sammen med mig, ringede jeg og spurgte om de måtte komme og filme. Min chef var bare sådan, “Her er din check, du er færdig hos os.” Jeg fik alligevel kun mindsteløn, og jeg var der mest for at lære.

Et fårehoved er vel også en slags dessert. Alle billeder er taget af forfatteren.

Det er jeg virkelig ked af at høre!

Nej, jeg er egentlig glad for, hvordan det endte. Det startede med Facebook. Jeg vidste ikke, at din artikel var blevet offentliggjort, men så begyndte jeg at få alle de her venneanmodninger fra folk i alle mulige fremmede lande, som jeg ikke kendte og aldrig havde mødt. Det udviklede sig, ikke bare til opringninger, men også til reelle tilbud. Der findes en række dokumentarer om mig nu – det var helt vildt. Jeg var med i en serie, der hedder A Million Ways to Live, der handlede om, at jeg kun spiser råt kød. Der var også noget med BBC. Jeg fik også et tilbud fra et internet-varietéshow i Tyskland. De tog herover og købte en gedebuk til mig, men den slap fri og løb væk.

Det er jo helt vildt. Jeg tror ikke, at nogen af os forventede sådan en reaktion. Hvordan går det så nu? Hvordan var kødet i Europa?

Altså, jeg bor jo i Kentucky, som er i bluegrass regionen. Jorden her er god, og kødet smager bare meget bedre end noget sted i Europa. Jeg troede egentlig, at de havde højere madstandarder, men det er faktisk lidt som en politistat. Man må for eksempel ikke længere spise lunger i England, og på trods af, at den traditionelle ret haggis bliver lavet med lunger, så kan man ikke få fat i dem. Jeg prøvede også at finde dyrefedt, fordi en stor del af min kost består af dyrefedt, men alting derovre er super magert. Jeg gik længe rundt i London og ledte, men da jeg endelig fandt en Halalslagter opdagede jeg, at de skar alt fedtet fra kødet. Jeg spurgte, om ikke jeg måtte købe noget fedt. Slagteren svarede bare, “Vi sælger ikke fedtet, det er affald.” Til sidst måtte jeg insistere, og så gav han mig en lille smule, men det smagte ikke så godt.

Så er der servert en portion organer.

Kan du beskrive, hvordan det smagte anderledes?

Kød i dårlig kvalitet har en syrlighed, som er svær at beskrive. Fritgående dyr vælger helt naturligt de planter, som de behøver for at være i balance, men de fleste dyr går ikke frit, så de får kun en eller to slags græs, hvilket overbebyrder deres organer. Jeg har smagt den slags køer, og de smager bare ikke godt. Jeg er ret kvalitetsbevidst. Jeg spiser kun dyr, som har et godt, rent græsningsareal at æde af, og hvor de kan vælge nogle forskellige græsarter.

Jeg kan forstå, at du også tog til Frankrig for at møde en af dine helte?

Ja, det var mit primære formål at møde Ingre. Hun er fra Norge, 38 år gammel og hun har været på den her diæt i omkring ni år. Hun er omkring 90 procent kødspiser. Hun tog ud og fangede østers – måske 100 på en time eller sådan noget – og så spiste hun helt sindssygt mange af dem. Hun er virkelig smuk og stærk og fuld af livsglæde.

Hvordan bor hun?

Hun bor på en hestefarm for at være ude i det fri. Hun kan ikke lide det kunstige liv, så hun sover med vinduerne åbne for at få frisk luft. Hun tager en kold dukkert hver morgen, og så spiser hun primært en masse fisk – hun laver fiskehovedsmoothies.

Smagte du også fiskehovedsmoothies?

Nej, men vi spiste nogle hele fiskehoveder. De knaste ret meget.

Hvad ville du lære af hende?

Jeg har aldrig rigtig haft mulighed for at møde andre ligesom mig. Der er en livlighed over hende og en kontakt til universets energi. Der er virkelig meget i den indstilling, som man ikke kan lære fra et internetforum. Man er nødt til at opleve det selv.

Derek fremviser sin styrke med sin partner Joanne ved sin side.

Har du taget den livlighed til dig?

Det håber jeg. Jeg har det i hvert fald virkelig godt, men selvfølgelig går det op og ned. Jeg har fire børn og bruger meget af min tid på at tage mig af dem. Og med livet på gården skal jeg også passe en masse dyr, så bliver jeg helt sikkert slidt ned, men jeg kommer mig hurtigt. Jeg har det bedre end jeg nogensinde havde, før jeg begyndte på den her diæt.

Hvad skal der ske i det nye år?

Vi har en masse ting som vi skal have ordnet i vores baghave. Vi vil bygge en sauna. Vi rejser måske til New Zealand eller til et andet sted. Måske Australien, så jeg kan smage en wallaby. De virker en lille smule mere polstrede på maven end kænguruer.

