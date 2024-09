Genopstandelsen af Taliban (Trailer)

Sidst i september påbegyndte Taliban-styrker en offensiv mod Kunduz, en provinsiel hovedstad i det nordlige Afghanistan, hvor de indtog vigtige strategiske positioner og befriede hundredvis af fanger fra byens fængsel.

Offensiven blev startskuddet for voldsomme kampe mellem de væbnede Taliban-krigere og regeringens styrker, der fik støtte af amerikanske luftangreb. Efter flere dages kamp generobrede de afghanske styrker byen og fjernede Talibans flag fra pladsen i byens centrum.

De amerikanske luftstyrker angreb Talibans stillinger, men i starten af oktober var det et hospital drevet af Læger Uden Grænser, der blev ramt. 22 patienter og lægepersonale døde i angrebet og flere blev alvorligt såret. Pentagon indrømmede senere, at angrebet var en fejltagelse.

Efter at have fået eksklusiv adgang til Taliban talte den danske VICE News journalist Nagieb Khaja med krigerne, der fik kortvarig kontrol over Kunduz – den første større by gruppen har overtaget, siden de mistede magten i landet i 2001.