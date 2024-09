Truly Horrifying Photos of the Post-Halloween Hangover

Kender du det, når halloween bare er le shit, og du er klædt ud som slutty krematorieansat eller udfordrende anlægsgartner eller noget andet super frækt med masser af bar hud, og så er næste morgen bare den værste bæ af en morgen, og det er ligesom Askepot, bare med falske øjenvipper over det hele, og din mund smager af død, fordi du har sovet med vampyrtænder på ligesom dengang, du havde ganebøjle, og du har fået udslæt af at have en hel latex catsuit på hele natten, og du vågner ved siden af nogen med et lamt ordspilskostume på, som for eksempel en dør, hvor der står “Dumble” på. Kender du det? Gør du?

Det gør Rebecca Storm, der har taget billeder af den triste dagen derpå-stemning efter allehelgensaften.

Videos by VICE

Se flere af hendes billeder her.