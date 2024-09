Så meget Harry Potter-land får man for 3,2 millarder kroner

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE USA

The Wizarding World of Harry Potter er en 1:1 udgave af Hogwarts, der ligger i forlystelsenparken Universal Studios Hollywood, Californien. Harry Potter delen af parken krævede fem års planlægning, tog 2,5 år at bygge og kostede omkring 3,2 milliarder kroner at få stablet på benene.

Den sidste bog i den originale Harry Potter-serie blev udgivet i 2007, men J.K. Rowlings troldmandsimperie vokset stødt siden med filmatiseringer af bøgerne, Pottermore-hjemmesiden, spinoff-serien Fantastical Beasts and Where to Find Them (der udkommer som film i år), teaterstykketHarry Potter and the Cursed Child og nu en forlystelsespark.

Der blev solgt så mange billetter til åbningen af forlystelsesparken d. 7. april, at Universal blev nødt til at lukke ned for sit billetsalg på nettet for første gang nogensinde. Jeg besøgte parken kun to dage efter den åbnede, og da var den stadig propfyldt med mennesker, selvom billeterne (690 kr. pro pers.) er noget af en udgift for de fleste. Fans i alle aldre gik klædt i kåber og spidse hatte, mens de udforskede de 2,5 hektarer fyldt med virkelighedstro kopier af Ollivander’s tryllestavsbutik og andet magisk gøgl fra Potter-universet. Jeg var selv lige ved at få knust min fod af en besøgende, der lignede Professor Minerva McGonagall ualmindeligt meget i sin krogede heksehat og en grønne kåbe, da hun kom fræsende forbi på en el-scooter, som hun havde udsmykket med Dobby- og Hedwig-dukker.

Andre fans brugte dagen i en nørdet rus over parkens udførlige design og alle de små easter eggs, der gemte sig bag hvert et hjørne, som Hulkende Huldas stemme på badeværelserne, den falske uglelort udenfor Ugleposten og en håndfuld billedrammer med motiver, der bevægede sig.

Det må man give Universal – de har virkeligt læst på lektion, og der var så meget personale, at jeg sjældent fik øje på den samme udklædte ansatte mere end én gang. Selv de to musikalske indslag, der kørte forskellige steder hver halve time, skiftede jævnligt skuespillere.

Efter at have udforsket Potter-land i godt otte timer, besluttede jeg mig for at kalde det en dag. På vej ud spekulerede jeg over, om stedet kan fastholde sin popularitet, når Disneyland åbner den kommende Star Wars-forlystelsespark. Jeg vendte mig om for at kaste et sidste blik på parken og så en teenager i en Korn t-shirt brække sig i en skraldespand.

