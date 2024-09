​Her er alle de spørgsmål vi skal have besvaret i ‘Game of Thrones’ sæson syv

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE USA

ADVARSEL: Denne artikel indeholder spoilers, osv.

Videos by VICE

Sjette sæson Game of Thrones sluttede bogstaveligt talt med et eksplosivt afsnit, der førte et svimlende antal plot-twists, dødsfald og overraskelser med sig. Men mod slutningen delte alle de hovedpersoner, der ikke blev slået ihjel, sig ind i tre lejre: Team Jon, Team Cersei og Team Daenerys. Jon får støtte fra samtlige grupperinger i Norden, Cersei hersker enerådigt over King’s Landing efter at have slagtet alle sine rivaler, og Dany har opslugt næsten alle andre karakterer og tilbageværende hære i serien, og samlet dem i en uovervindelig styrke. Men freden holder aldrig længe i Game of Thrones. Alliancer skabes, bliver flået fra hinanden, og nye plot-twists lurer lige om hjørnet. Her er nogle af de store spørgsmål, vi kan gå og gruble over frem til premieren på sæson syv.

Alle billeder via HBO

Hvornår har White Walkers tænkt sig endelig at invadere?

Winter is coming… men den tager sig ekstremt god tid. Seriens allerførste afsnit startede med White Walkers og Ned Starks ildevarslende advarsel, og alligevel er det gennem seks sæsoner stadig ikke engang lykkedes for dem at nå muren, endsige at invadere Westeros. Eftersom der kun er to afkortede sæsoner tilbage, tror jeg roligt, vi kan forvente at se White Walkers invadere i sæson syv. Men hvis man overvejer alle de andre handlingsforløb, der skal løses, er det nok ikke realistisk, at vi kommer til at se White Walkers invadere, før vi er halvvejs igennem sæsonen, eller måske først i de sidste to afsnit. Et klip af muren, der styrter sammen, det ville være ret vildt at slutte sæsonen af med.

Hvordan kommer muren til at falde?

Som Anton Chekhov sagde: Hvis man introducerer en kæmpemæssig, magisk ismur, der kan afværge zombier og dæmoniske frostelvere i første akt, skal den styrte ned i tredje. Spørgsmålet er bare hvordan? Måske kommer Bran til at rive den ned ved et uheld, når han går igennem, nu hvor hans arm er blevet rørt af Night King. Men det ville være ret fjollet, hvis Bran blev slæbt hele vejen nordpå og trænet i at være Three-Eyed Raven for så bare at vælte muren ved et uheld.

En mere interessant mulighed kunne være, at det gamle krigshorn, som Sam fandt iblandt det White Walker-dræbende drageglas tilbage i sæson to kan få væggen til at styrte sammen. Måske tog Sam det med sig sydpå, og måske lærer han om dets egenskaber i en af bøgerne på det enorme Citadel-bibliotek. Men hvilken karakter ville være ond nok til at blæse i sådan et? Måske en vis sindssyg, morderisk konge af Cthulhu-tilbedende vikinger, Euron Greyjoy?





Bliver Cersei gift med Euron?

Gennem hele serien har Cersei kæmpet for at blive en enevældig hersker, der ikke behøver at rette sig efter, hvad mændene omkring hende ville beslutte for hende, så hvorfor skulle hun dog gifte sig med Westeros’ svar på Donald Trump? Cersei er blevet kronet til dronning af Westeros, en titel som dragemoderen er på vej over for at tage fra hende. Så vidt jeg husker, har Daenerys en hær af Unsullied elitesoldater, den største Khalasar af Dothraki screamers planeten nogensinde har set, halvdelen af Iron Fleet, to af de største tilbageværende hære i Westeros, takket være Dorne og Reach, og nåh ja, tre ildspyende, magiske drager.

På den anden side har Cersei… en zombie-ridder, nogle gadebørn med køkkenknive, og de sørgelige rester af en Lannister-hær, der har brugt de sidste par år på at udkæmpe krige på flere fronter. Pointen er, at hun har brug for nogle venner. Og det kan kun gå for langsomt. Euron Greyjoy er en galning, der bare vil se verden brænde, og Cersei er en sindssyg dronning, der vil antænde flammen. Kunne de være hinandens vanvittige udkårne?

Hvad gør Jon Snow, når han finder ud af, hvem hans rigtige far var?



Jon Snow har allerede været igennem en del. Han har været Commander af Night’s Watch, er blevet myrdet af sine egne mænd, genoplivet med magi, og udråbt til King in the North. Men som vi så i afslutningen på sæson seks, mangler han stadig at finde ud af, hvem han i virkeligheden er: Søn af Rhaegar Targaryen og Lyanna Stark. Han har levet hele sit liv i troen på, at han var Ned Starks søn. Hvad gør han, når han finder ud af – sandsynligvis gennem Bran – at hans liv har været én stor løgn, og at han faktisk er arving til Targaryen-tronen? Måske går han bare og surmuler over det, som han plejer, eller måske vil han bruge den viden til at slå sig sammen (måske endda gifte sig) med Daenerys, for at få hende til at komme nordpå med sine drager, for at bekæmpe de dødes hær. Ja, Dany er teknisk set Jons tante, men husk på, at Targaryen-brødre og -søstre har giftet sig i århundreder.

Hvad kommer Bran til at fucke op?

Som jeg har sagt, tror jeg ikke, at det bliver Bran, der får muren til at styrte sammen. Men vi ved, at han kommer til at fucke et eller andet op. Bran har indtil videre været ekstremt hensynsløs på sine tidsrejser gennem weirwood træ-internettet, hvilket allerede har fået Three-Eyed Raven og Children of the Forest slået ihjel, da han lod Night King brændemærke ham. Det er som om, Bran tror, at folk i fortiden kan høre ham. Der er en ret stor chance for, at han vil forsøge at fortælle nogen fra fortiden noget… og at det vil give bagslag. Han gør nok klogt i at huske Abe Simpsons råd.

Hvad kommer Sansa til at fucke op?

Sæsonafslutningen endte med en sejrsstolt Norden, der forenede sig bag Jon Snow. De onde (eller i hvert fald dem syd for muren) var endelig blevet besejret. Hurra! Bortset fra at serien sørgede for at vise os Sansa og Littlefinger, der så ret utilfredse ud. Kommer Sansa til at ødelægge freden i Norden? Hun har allerede ladet utallige loyale soldater dø, fordi hun glemte at fortælle Jon om sin hemmelige Vale-hær (selvom hun dog sagde “undskyld” i sæsonafslutningen). Skaberne har antydet, at der vil opstå flere tillidsbrud mellem Sansa og Jon. Og hvis hun ender med at fucke noget op, så kan du roligt regne med, at Littlefinger vil være involveret på en eller anden måde. Jeg forventer også at se hende slå Littlefinger ihjel, når først hun er kommet sig over hans konstante manipulation… men det sker nok ikke før sidste sæson.





Får Dany stjålet en af sine drager?

Om Euron gifter sig med Cersei eller ej, kan vi vist roligt regne med, at han kommer til at slås med Daenerys, og at det sandsynligvis kommer til at ske på havet. Vi har ikke set en ægte flådekamp endnu, og Euron er nok stiktosset over, at hans nevø og niece saboterede hele hans “scor Daenerys med en kæmpe flåde”-plan. Men kunne han også stjæle en af hendes drager? Selvom serien ikke har præsenteret os for det (endnu), ejer Euron Greyjoy et drage-bindende horn i bøgerne, som han hævder at have stjålet fra Valerias ruiner. Selvom det ikke er Euron eller et magisk horn, ville det fortællingsmæssigt give meget god mening, hvis Dany mistede en eller flere af sine drager, før sæsonen sluttede. Kan Bran warge ind i en drage?

Bliver vi tvangsindlagt til at se mere Essos-politik?

Dany gjorde det! Endelig har hun sejlet mod Westeros, og blot efterladt sit boy toy Daario til at holde freden i Meereen. Arya er også omsider vendt hjem fra kæppe-kampsskole. Betyder det, at vi endelig er færdige med Essos, hvor, hvis vi skal være helt ærlige, mange af de kedeligste dele af serien udspillede sig? Jo… der er stadig Ser Friend Zone, Jorah Mormont, der leder efter en kur mod sit greyscale, og måske bliver vi tvunget til at se et par scener til i Meereen. Men taget i betragtning af, hvor få afsnit der er tilbage, kan vi nok roligt regne med, at vores tid i Essos næsten er helt forbi.

Hvem dræber Cersei: Arya, Daenerys eller Jaime?

Jeg er ked af at være lyseslukker for hele “Yaaaaas Mad Queen!”-festen, men Cersei kommer til at dø i næste sæson. Hun mangler allierede, er omringet af fjender til alle sider, og er løbende blevet mere og mere forskruet gennem de sidste par sæsoner (og det var ikke fordi, hun ligefrem startede ud som Moder Teresa). Så hvem kommer til at slå hende ihjel? En mulighed er Arya Stark, der har haft Cersei øverst på sin mord-liste i mange år. Indtil videre har Arya dræbt et par af dem på sin liste – mens andre er døde på andre måder – og de eneste tilbage på listen er Cersei og zombie Gregor Clegane, siden the Hound er blevet benådet.

En anden mulighed kunne være Daenerys, der næsten er nødt til at være den “yngre, smukkere dronning” som en heks forudså ville tage hendes plads. Men det mest sandsynlige er måske i virkeligheden hendes egen bror (og incestuøse elsker) Jaime. I bøgerne nævner heksens spådom også, at hun vil blive myrdet af Valonqar, eller den yngre bror. Jaime er Cerseis tvilling, og er født lidt efter hende. Han myrdede også Mad King Aerys for at forhindre ham i at springe King’s Landing i luften med wildfire. Vil han gøre det samme mod Mad Queen Cersei, der allerede har sprængt en del af byen i luften med wildfire?

Det finder vi vel ud af om, tja, et års tid.

Mere fra VICE om ‘Game of Thrones’:

Hvem bliver den næste skurk, vi skal hade i ‘Game of Thrones’?

Derfor kan jeg ikke længere hade ‘Game of Thrones’

Det kan ‘Game of Thrones’ lære os om at have børn