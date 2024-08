Her er Facebookgruppen, der gør det mere sikkert at tage stoffer

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE UK og er en del af ‘Safe Sesh’, vores tema om stoffer og harm reduction. Læs resten af artiklerne her.

Internettet er et fantastisk sted, hvis man har brug for råd og vejledning. Det er ikke ligefrem gode råd det hele, men der er altså en masse praktisk information derude, hvis man ved, hvor man skal lede. I forhold til skadesreduktion er fora og Facebooksider som sendt fra himlen, for her kan folk tale åbent og ærligt om deres erfaringer på en måde, som man ikke rigtig kan andre steder. ”Jeg har sniffet en del, og min næse vil ikke hele,” kunne der for eksempel stå som åbning. ”Så kan det være du skulle holde op med at sniffe i et stykke tid,” kunne svaret være. Gentaget 20 gange.

På lidt under et år er gruppen Sesh Safety vokset til 48.000 medlemmer, og det er blevet et samlingssted for både nye og erfarne brugere, hvor de kan stille spørgsmål og dele deres oplevelser i et trygt miljø. Gruppen er styret af et hold admins og moderatorer fra hele verden, og de har nultolerance overfor dem, der forherliger stofforbrug, så hvis du går derind for at få digitale props for dengang, du formåede at danse ”Hotline Bling”, mens du var skudt af på ketamin, så kan du godt droppe det. Derinde er der kun plads til at være behjælpelig og give gode råd.

Gruppen blev startet af Dan Owns, som har en beundringsværdig dedikation til at gøre folks trips så sikre som muligt. Jeg ringede til ham for at spørge, hvorfor Sesh Safety er så essentiel i 2017.

VICE: Hvad fik dig til at starte Sesh Safety?

Dan Owns: Jeg lavede gruppen for at sætte fokus på skadesreducering i forbindelse med stoffer som kodein og xanax. Jeg lagde mærke til at lovlige stoffer blev mere og mere populære, blandt andet fordi lean er blevet glorificeret så meget (en drik med sodavand og kodein) af rappere og andre kendte mennesker. Men gruppen voksede så hurtigt, at diskussionerne begyndte at handle om alt muligt andet, så det endte med, at gruppen satte fokus på brugen af alle stoffer.

Jeg blev overrasket over, hvor meget folk snakker om opiater derinde. Jeg troede, det hele ville handle om mdma, kokain og ketamin.

Ja, opiater er meget populære. De er så farlige, fordi de kan lede til, at man begynder at tage endnu farligere stoffer som oxycodin og heroin. De mest udbredte spørgsmål derinde handler om mdma og antidepressiver, som kan have fatale konsekvenser – for eksempel serotoninsyndrom. Der er også mange, der spørger om benzodiazepiner, fordi der findes mere og mere xanax på det sorte marked.

Har du personlig erfaring med de her stoffer, siden du startede projektet?

Jeg begyndte at eksperimentere med stoffer, da jeg var 15. Først røg jeg joints, så blev det mdma, opiater og psykedelika, inden jeg begyndte at lege med benzo. Jeg blev afhængig af benzo og var det i fire år. Det var fucking nederen. Jeg tror kun, at benzo vil blive mere populært, og det er primært derfor, jeg startede Sesh Safety: For at advare folk, så de ikke begår de samme fejl, som jeg gjorde.

Man kunne forestille sig, at nogle mennesker vil mene, at dig og dine samarbejdspartnere ikke er kvalificerede til at give råd, som i sidste ende kan resultere i, at nogen kommer til skade.

Det kan jeg godt forstå, men realiteterne er, at gruppen som kollektiv har århundreders erfaring med stoffer. Vi har en meget videnskabelig vinkel, og vi har både akademikere og farmakologer tilknyttet, som kan dele deres viden og forsyne brugerne med kilder til det, der bliver påstået.

Et billede fra Sesh Safetys Facebookgruppe

Hvor mange admins og moderatorer er I?

Lige nu er vi 23 admins og 19 moderatorer fra hele verden, deriblandt USA, Australien og New Zealand.

Dine moderatorer er kendt for at være hårde og kontante. Du smider folk ud, der enten glorificerer stoffer eller giver dårlige råd. Hvordan får man den rolle?

Vi holder øje med dem i et stykke tid, ved at kigge på de ting de poster. De skal være aktive i gruppen og i chatten. Vi har brug for folk, der er aktive på daglig basis, og vi har brug for folk med et vist renommé eller bestemte kvalifikationer. Efterhånden som gruppen er vokset, har vi været mere specifikke i forhold til, hvem vi vælger skal repræsentere os. Hvis en admin giver et dårligt eller forkert råd, påvirker det jo os alle sammen negativt.

Kan man ikke risikere, at en fremmed skriver et spørgsmål på et underligt tidspunkt, så der er ikke er en moderator til stede, og personen får et dårligt råd fra et medlem og ender med at komme til skade?

Vi prøver at gøre, hvad vi kan for at sikre, at der altid er nogen til stede. Både admins og moderatorer er blevet udvalgt ud fra blandt andet deres viden, og hvor de bor. Det er jo en frivillig service, så vi kan ikke garantere, at der sidder nogen 24/7, men der næsten altid nogen til stede til at svare på spørgsmål på alle tider af døgnet.

Er mange af jeres admins brugere, tidligere brugere eller misbrugere?

Mange af dem har haft problemer med afhængighed af benzo eller opiater, eller har haft et lidt for stort forbrug af mdma eller ketamin.

“I stedet for at lede på Google eller skrive i et forum, hvor der går lang tid før, man får et svar, kan de få råd og støtte næsten øjeblikkeligt.”

Er der en fare for, at Sesh Safety bare bliver et sted, hvor folk taler hinanden efter munden?

Det tror jeg ikke. Vi har brugere, der kommer fra meget forskellige baggrunde og aldersgrupper. Nogle af dem er førstegangsbrugere, og vi kan give dem relevante råd. Vi har også mulighed for at snakke om de dårlige sider ved stofbrug, lige meget om det er comedown eller afhængighed. Det er lige meget, hvor erfaren du er – du kan altid få noget positivt ud af sådan et fællesskab, som vores gruppe tilbyder.

Det virker generelt som om skadesreducering er på vej frem. Hvilken rolle spiller I i den proces?

Der er mere opmærksomhed på skadesreducering takket være Portugal, Holland og andre lande, samt forskellige festivalers nye initiativer. Det kan kun være en god ting. Vi følte, der var mangel på information, og det har vi sat fokus på ved at lave et fællesskab, som til sammen har enormt meget viden og visdom. Der er ikke mange brugere, der kun tager stoffer engang imellem, som gider rode rundt i alle mulige sub-Reddits i timevis, ligesom mange af vores brugere gør. I stedet for at lede på Google eller skrive i et forum, hvor der går lang tid, før man får et svar, kan de få råd og støtte næsten øjeblikkeligt.

Til sidst vil jeg lige høre dig, hvordan du har tid til Sesh Safety, når du også har et fuldtidsjob?

Det er min store passion, mand! Jeg er 27 år gammel og har læst på diverse fora, siden jeg var 14. Jeg elsker bare at lære mere, og jeg vil gerne hjælpe andre, så de ikke begår de samme fejl, som jeg gjorde. I fremtiden vil jeg også gerne skifte karriere og arbejde med afvænning og gøre Sesh Safety til en nonprofit-organisation, der arbejder med skadesreducering. Facebookgruppen er kun begyndelsen!

Tak, Dan.