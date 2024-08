Jobbet som is-smager i Køge er ikke nødvendigvis en drøm

Drømmejobs er ikke altid det eventyr, som annoncen lover. Tag nu bare briten Ben Southall, som kom først blandt mere end 30.000 ansøgere og fik jobbet som caretaker for en bounty-ø i Great Barrier Reef. Det hele skulle være surf og sol, men han endte tilsyneladende udkørt, slog op med kæresten og blev stukket af en dødsensfarlig gople.



Det er dog svært at få armene ned, når man hører, at isbutikken Paradis Is i Køge er på jagt efter en medarbejder, som ifølge deres opslag på Facebook ikke skal bekymre sig om andet end følgende: “Dit job består i at slappe af i en stol foran butikken og spise en masse af vores hjemmelavet is.”

Videos by VICE

Slap af, og spis is. I Køge. Det er pladen fuld i drømmejob-banko, og opslaget har allerede også fået mere end 800 kommentarer og blevet delt med gud og hver mand. Ifølge jobannoncen har Paradis Is overenskomst med HK, så hvis man er over 18 år, kan man forvente en startløn på 120 kroner i timen plus eventuelle tillæg. Alle mellem 16 og 19 år kan søge stillingen, hvor man skal møde op to gange om ugen i maj måned hos Paradis Is, og ansøgningsfristen er 10. februar.

“Når vi nærmer os maj måned, har vi rigtig mange kunder, der går forbi vores forretning,” fortalte butiksejer Ronny Salomonsson til TV2 Lorry. “Derfor kunne vi godt tænke os at have en glad og smilende person siddende iført Paradis-tøj, som spiser en masse is og kommer med fifs og input til vores kunder, så de kan vælge den rigtige is, som passer til deres smag.”

Til B.T. fortæller Ronny Salomonsson, at man som udgangspunkt vil trække lod blandt de kvalificerede ansøgere, og på spørgsmålet om, hvor vidt man som kunde også kan få smagsprøver, svarer han: “Ja, man kan få lov at smage alle de varianter, vi har.”

Og her i ligger fælden. Her kommer den dødsensfarlige gople svømmende. Ja, drømmen er at sidde i en stol i den tidlige sommersol i Køge og smage sig vej igennem et udvalg af abrikossorbet, Daim-is og cheery cheesecake, men når først du skal guide kunderne vej gennem dette smagsunivers, så kommer du for alvor på arbejde.

For er der noget, folk ikke har brug for, så er det smagsprøver i en iskø. “Ok, hvad er det der? Blårbærsobet? Aj, det gad jeg helt vildt godt smage. Mm… det er vildt. Prøv lige at smag her? Det smager jo helt vildt af blåbær. Hvad er det der? Nougat?” Giver du folk for mange valgmuligheder her i livet, så lammer det deres handlekraft og kortslutter deres indre harddrive.

Det er et scenarie, som har udspillet sig alt for ofte i vores lokale isbutik, om som Larry David så smukt gjorde til komedie i Curb Your Enthusiasm, hvor han bliver fanget bag en vægelsindet kunde og konfronterer hende: “Ved du, hvad du er? Du er en smagsprøve-misbruger. Du misbruger dine smagsprøveprivilegier. Du kan ikke bare blive ved med at prøve den ene efter den anden!”

Så har man virkelig lyst til at skulle være is-guide for en flok ubeslutsomme kunder, som ikke kan finde ud af, om det skal være sorbet med ananas eller hyldeblomst? Også selv om belønningen er, at man kan sidde i en stol. Og spise is. I Køge?

Hvis du vil beholde dit gode humør og din kærlighed til abrikossorbet, skulle du måske bare betale for de to kugler og gå tilbage til dit ni-til-fem job på kontoret.