Her er, hvad der i virkeligheden skete, da Travis Scott faldt ned i det der hul

Under en udsolgt koncert med Drake i London den 1. februar, 2017, gik Travis Scott tværs over scenen, tog et skridt den forkerte retning, faldt ned i et kæmpe hul og forsvandt fuldstændig. Drake så forbløffet til, mens Scott blev opslugt af det sorte hul. Ni sekunder senere dukkede Scott atter op til overfladen og fortsatte, som om intet var hændt. Kort tid efter dukkede en video af episoden op på nettet, der hurtigt gik viralt. Det var en pinlig seance for Scott, og så var det ikke engang første gang, han faldt af scenen. Men der var noget, der ændrede sig den skæbnesvangre aften, og Scotts karriere har aldrig været den samme siden.

Her på Noisey har vi brugt timevis på at analysere det afgørende øjeblik i Scotts karriere, og det, vi er kommet frem til, er chokerende. Vi har fået at vide af vores advokater, at vi ikke må konkludere noget endeligt. Det er dog med stor sikkerhed, vi fremsætter teorien om, at Scott, i det korte tidsrum hvor han var ude af syne, ikke bare befandt sig i et hul; han blev suget gennem en slags rumtids-kontinuum, der transporterede ham til et parallelt univers, som blev inspirationskilden til hans næste album, ASTROWORLD.

I det her alternative univers, som Scott befandt sig i, blev fænomenet tid, som vi forstår det, udvidet. Mens han kun var ude af syne i ni jordiske sekunder, tilbragte han en ukendt tidsperiode – måske et helt liv – i den her anden verden. (Dette ubestemmelige tidsrum har vi valgt at kalde ”Den Mørke Tid”.) For den mere snæversynede læser kan det her måske lyde utroligt, så skeptikerne kan bare stå af her. Men de eventyrlystne læsere, som er klar til at åbne deres sind, vil vi gerne hermed byde velkommen på en psykedelisk rejse.

Før vi tager et nærmere kig på, hvad der skete for Scott i Den Mørke Tid, og hvordan det ændrede ham som kunstner og som menneske, må vi først kaste blikket tilbage på Scotts karriere, præ-hul. Før 2017 var Scott en kunstner, der skilte vandene i hiphop, og hans udgivelser havde modtaget blandede anmeldelser af kritikere. I en anmeldelse af hans album fra 2015, Rodeo, bemærkede Pitchfork, at Scott ”hurtigt havde opnået et ry for at være en skamløs æstetisk efterligner uden respekt for ejerskab eller forfatterskab” og kaldte ham ”et middelmådigt talent,” som ”ikke var god til at rappe.” SPIN kaldte Rodeo et ”koldt, kalkuleret album, der manglede personlighed,” og Rolling Stone kaldte det en spildt major-label debut. Opfølgeren fra 2016, Birds in the Trap Sing McKnight, klarede sig ikke meget bedre, da flere anmeldere skrev, at den bedste del af albummet var der, hvor Scott ikke var med. Deadspin dedikerede sågar 2.700 ord til at udtrykke den holdning, at Scott er en kompromisløs plagiator, som bliver båret frem af et stort pladeselskab, mens han lader som om, han har skabt sin egen karriere fra bunden. Det var det ry, der forfulgte Scott gennem de tidlige år af hans karriere – indtil han i 2018 udgav sit post-hul album, ASTROWORLD.

Til forskel fra Scotts tidligere udgivelser blev ASTROWORLD hyldet som et værk skabt af en kunstner, som havde taget et stort kreativt skridt fremad. De samme anmeldere, som havde anset Scott for at være en wannabe, der ikke fortjente en plads på den store scene, hyldede ham pludselig som en ”visionær,” ”der levede op til sine ambitioner” og ”havde skabt sit stærkeste værk til dato.” Så hvordan gik Travis Scott fra hiphop-wannabe til hiphop-helt på nogle få måneder? Det skete alt sammen i det hul, i Den Mørke Tid.

Lad os forklare, hvad vi snakker om, når vi snakker om ”hullet.” På Drakes Boy Meets World-turné, var der en gigantisk globus med under den afsluttende del af sceneproduktionen, der blev pustet op og oplyst nogle få meter foran scenen. Det endelige produkt så sådan her ud:

Men det her var der ingen, der havde advaret Scott om, så han løb på scenen under ”Goosebumps,” trådte ud på globussens affyringsrampe og røg ned i hulrummet derunder med ansigtet først, hvilket åbenbart beskadigede globusmekanismen så meget, at Drake gav de 20.000 fans i O2 Arena deres penge tilbage.

For os er det mest interessante ved det her, at mens talrige videoer er dukket op på nettet, der viser faldet fra mange forskellige vinkler, lader de alle til at miste Scotts krop totalt af syne, mens han er nede i hullet. Selv i den her optagelse, som er taget fra et højt udsigtspunkt, kan man slet ikke se Scott, efter han bliver suget ned i afgrunden:

I ni fulde sekunder, foran 20.000 tilskuere, forsvandt Scott fuldstændig. Er det muligt, at det var Illuminati eller frimurerne, der skiftede Scott ud med en dobbeltgænger gennem en faldlem ligesom i slutningen af filmen [spoiler alert] The Prestige? Er det muligt, at en hemmeligt orden af magtfulde, sorte kendisser kidnappede Scott og byttede ham ud med en klon, ligesom de prøvede at gøre med Dave Chappelle? Vi overvejede det. Men det forklarer ikke de mange sammenfald mellem faldet og Scotts vision for ASTROWORLD.

ASTROWORLD adskiller sig fra Scotts tidligere ukomplicerede rapudgivelser ved at være et konceptalbum. I interviews har Scott udtalt, at albummet var baseret på Six Flags: AstroWorld, en forlystelsespark han besøgte i løbet af sin opvækst i Houston, Texas. Parken lukkede, da Scott var bare 12 år, men alligevel er Scotts minde om den gengivet så detaljerigt på ASTROWORLD, at NME i en femstjernet anmeldelse af albummet skriver, at ”det er lyden af en musiker, som har arbejdet hårdt for at udforme en hel verden, et imperium, omkring sig selv.” Hvordan lykkedes det manden, der tidligere var kendt som hiphops førende efterligner, at fremtrylle en hel verden ud fra sine barndomsminder? Det er næsten, som om han ikke forestillede sig det, men så det med sine egne to øjne.

Scott præsenterede offentligheden for det første glimt af hans vision for ASTROWORLD i april 2017 med en video til “Goosebumps,” den selv samme sang han fremførte sammen med Drake, da han tog på sin ni-sekunder-lange astralrejse. Videoen lægger ud med at vise et baglæns klip af et skelet, der brænder op og ender med at tage form som Scott. Det repræsenterer øjeblikket, hvor den gamle Scott gik op i flammer og rejste sig fra asken som en Føniks, født på ny. Æstetisk markerede ”Goosebumps” et tydeligt skift fra hans tidligere videoer, idet den inkorporerer psykedeliske elementer, som også ville blive brugt i de efterfølgende videoer til albummet.

Men da Scott den 30. juli løftede sløret for traileren til ASTROWORLD viste han for alvor folk, hvad han havde set i Den Mørke Tid. I begyndelsen af traileren ser vi Scott svæve ned ad en rulletrappe.

Det symboliserer hans nedgang til underverdenen, universet under hullet. ”Men Travis svævede ikke ned i hullet. Han faldt ned i det. Det så jeg selv, på Worldstars Insta,” siger du dumt. Det var muligvis det, du så, men hvad så Scott? I sit første store post-hul interview med britiske GQ, kunne Scott fortælle en anden historie, end den man kunne se med det menneskelige øje. ”Jeg faldt ikke, dude, jeg fløj. Jeg svævede,” husker han. ”Det var som at træde ind i et fly. Jeg fløj bare, mand.”

Scott går derefter gennem et forladt storcenter. Det er mørkt og frossent, og partikler svæver omkring ham i det her parallelle univers. I Løven, Heksen og Garderobeskabet kalder de det Narnia. I Netflix-serien Stranger Things kalder de det the Upside-Down. Travis Scott kalder det Astroworld. Scott fortsætter sin granskning af området, mens verden rådner væk bid for bid. Hov, fik vi nævnt, at ”Astroworld” er et anagram for ”a world rots”? Interessant.

Et andet bemærkelsesværdigt element i Scotts underverden er globusser. Her er en:

En masse globusser her:

Nå ja, her har vi også en kæmpestor globus:

Hm, globusser. Hvor har Scott ellers set globusser? Nå ja, Drakes kæmpemæssige globus var det sidste Scott så, før han forsvandt i Den Mørke Tid. Hvorfor er Scott så optaget af globusser? Fik han sig en slem hjernerystelse, da han faldt ned i hullet i London? Ja, helt sikkert, hvis du altså tror på, hvad “videnskaben” fortæller dig om den menneskelige krop. Men de, der besidder evnen til tænke kritisk, ved, at han ser globusser som forbindelsesleddet mellem to verdener – en portal, om man vil.

Et andet tema i Scotts verden er ulve. Tonsvis af ulve strejfer omkring i videoen. Vi er ærligt talt ikke sikre på, hvad de skal symbolisere, eftersom dyrekultur ikke er vores ekspertiseområde, men hvis du har et bud, er du velkommen til at sende os en email!

Flere måneder efter udgivelsen af traileren til ASTROWORLD, udsendte Scott videoen til ”SICKO MODE,” featuring Drake, der giver yderligere indblik i hans oplevelser i Den Mørke Tid. Her er et billede af Drake fra videoen, der står foran en gigantisk globus. Er det nødvendigt at forklare betydningen? Det er tydeligvis det, Scott så, da han vendte tilbage til vores verden efter en tur i Den Mørke Tid.

Så sent som for to måneder siden forsøgte Scott stadig at genskabe sine oplevelser i Den Mørke Tid i sine videoer. Åbningssekvensen i videoen til ”Yosemite” viser en dreng, der falder ned i en underverden, hvor han er omgivet af – hvad ellers – globusser. Drengen kravler ud af den globusfyldte underverden og ind i AstroWorld.

Albumillustrationerne til ASTROWORLD afspejler også dualiteten mellem de to verdener, som Scott befinder sig i. Coveret til ASTROWORLD, som er lavet af den anerkendte fotograf David LaChapelle, viser, at der faktisk er to versioner af ASTROWORLD.

På billedet til venstre ser vi det AstroWorld, som Scott mindes fra sin barndom, og på det til højre ser vi den verden, han husker fra Den Mørke Tid. Selv om deres respektive nuancer er forskellige, har de begge billedet af Scotts hoved som adgangsport. Befandt Scott sig så længe i underverdenen, at han blev til en æret gud, tilbedt af AstroWorld’s indbyggere i Den Mørke Tid og udødeliggjort ved hjælp af statuer? Måske er det kun ham, der kan besvare det spørgsmål.

Så mens det stadig kan være sjovt at se Scott tage et uheldigt skridt ned i et kæmpemæssigt hul foran tusindvis af tilskuere, taler vi for lidt om, hvordan det øjeblik ændrede hans karriere. Det krævede ikke mere end en simpel tur ned i et hul, før hiphops boksebold blev forvandlet til en af musikindustriens største stjerner. På bare to år er Scott blevet kronet som en af hiphoppens største og mest profitable kunstnere, alt sammen fordi han ikke så sig for.