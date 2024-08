Historien om den der elendige LeBron James- og Kevin Durant-sang

Artiklen er oprindeligt udgivet af Noisey Canada

Det er almindeligt kendt, at basketballspillere elsker at rappe. Det er også almindeligt kendt, at 95,9 procent af dem er elendige til det (fraregnet Master P og Metta World Peace). Årsagen er, at langt de fleste spillere er dybt kedelige sportstyper, der ikke har karisma nok til at sælge deres historie gennem musik. Derfor får vi som oftest bare en masse monotone linjer, hvilket betyder, at Lil B og den ekstremt loyale Raptors-fan Drake skal redde soundtracket til NBA 2K’s loading-skærme.

Men under NBA-lockouten i 2011, da organisationen aflyste alle kampe i fem måneder på grund af fejlslagne lønforhandlinger, brugte LeBron James, der på daværende tidspunkt spillede for Miami Heat, og Oklahoma Thunders Kevin Durant deres nyvundne frihed til at optage musik i Spider Studios i Cleveland, Ohio. Ifølge den Canton-baserede producer og tekniker Franky Stewart aka. Franky Wahoo, som har arbejdet med MGK, var det kun meningen, at Durant skulle have været der. “Men så dukkede LeBron James op, og Kevin havde allerede instrumentale spor, som han havde skrevet til,” fortæller han. “På det tidspunkt var jeg bare lidt sådan: ‘øh okay.’” Pludselig var han vidne til basketball-pendanten til Watch the Throne.

Ifølge Wahoo hørte han ikke mere, efter de to havde forladt hans studie. Men da han sidste år stødte på en artikel i XXL magazine om den sagnomspundne optagelse, besluttede han sig for at udgive et klip på 30 sekunder fra tracket “It Ain’t Easy” under NBA-finalerne og tilbød så at udgive hele nummeret, hvis klippet blev retweetet over en million gange.

Derfra tog historien en uventet drejning. “It Ain’t Easy” gik viralt, og ifølge Stewart tilbød TMZ en klækkelig sum for demoen, som han i sidste ende afslog. Det skyldtes i høj grad, at James’ agent, Rich Paul, tog kontakt til Wahoo og foreslog, at sangen kunne bruges til reklameformål eller som “underlægningsmusik” til NBA 2K19. Men efter flere måneders forhandlinger var de ikke i stand til at lave en aftale. Wahoos bekymringer tog til i løbet af året i takt med, at lokale dj’s inddrog sangen i deres sets. For Wahoo føltes det uundgåeligt, at hele tracket ville blive lækket før eller siden, og han var også bange for ikke at blive krediteret. Derfor besluttede han sig for at dele hele ”It Ain’t Easy” selv via Souncloud.

“Vi tænkte: ‘Hvis vi bare holder på den, får jeg ingen producerkreditering, når den bliver lækket,’” siger Wahoo. “Man skal beskytte sig selv i den her branche, så jeg tænkte: ‘Hvad hvis jeg bare smider den op på Soundcloud?’ Det værste, der kunne ske, var, at James’ agent ville have den fjernet igen.”

Selve indholdet på “It Ain’t Easy” er ikke så ringe endda – så meget skal Durant og James trods alt have. Det er ikke en sang, der handler om et luksuriøst liv som feteret basketballstjerne. I stedet er det et højtideligt track, som kører over loopede guitarlicks – takket være Wahoo og hans bror/partner Stu Billionaire – mens de to spillere rapper om udfordringerne ved at være kendte sportsstjerner, tabe kampe og være væk fra familien. Besynderligt nok er produktionen på den her version ikke den samme som originalen, siger Wahoo. Over email forklarer han, at han lavede beatet fra bunden til Rich Paul under de indledende forhandlinger, fordi ingen kunne finde ud af, hvor Durant havde det oprindelige beat fra. Endnu mere underligt er det, at Durant efter sigende selv har komponeret det.

Men når man spørger ind til tovtrækkeriet over sangens udgivelse og James’ involvering, svarer Stewart, at James’ folk formodentlig ikke var interesserede i at udstille spillerens amatøragtige første skridt i rappens verden. “Det er første gang, vi ser LeBron som et menneske af kød og blod, hvor han ikke er særlig dygtig. De har sikkert været bange for, at det skulle påvirke hans stjernestatus negativt.” Det er dog svært at forestille sig, at det skulle påvirke hans image negativt, da James bogstavelig talt har bygget en hel skole. Alle argumenter for, at han er Michael Jordan underlegen, fordi han ikke var med i Space Jam, er nu overflødige. Lyt til den nyeste tilføjelse til NBA-rapkanonen her.

Hvordan blev du involveret i projektet i 2011 med LeBron og Kevin Durant?

Franky Wahoo: Jeg lavede beats til MGK, og han besøgte tit studiet Swagger Studios, hvor han arbejdede sammen med en fyr ved navn Ben Schigel. Det var dét studie, som LeBron James og Kevin Durant dukkede op i under lockouten. Det skulle oprindeligt bare have været Kevin Durant, som skulle optage, fordi han lavede musik i forvejen, men så dukkede LeBron James også op. Så vi fyrede op for Pro Tools, og Schigel optog et par numre over fire-fem beats fra Watch the Throne – “N**** In Paris”, “Lift Off” og “HAM” – og to originale sange. Så smuttede de igen, og jeg hørte ikke mere til dem. Det var en fed nok oplevelse. De kom bare ind, og der var ikke noget papirarbejde. De optog, hang ud det meste af natten og smuttede så igen.



Hvordan var de i studiet?

Altså, Kevin Durant kan godt rappe, og det vidste vi godt på forhånd. Men med LeBron var det nok sådan noget med, at han er rigtig kendt og populær, og så får man lige en fiks idé, og pludselig står han foran mikrofonen. Sådan så jeg det i hvert fald. Det bragte ham tættere på jorden i mine øjne. Det er underligt at se en person som LeBron, som er så stor, stå der uden at vide, hvad han skal gøre. Han er en basketball-gud, og så sidder jeg der og skal vise ham, hvordan man gør noget. Lidt som at lære Michael Jordan noget, som ikke har med basketball at gøre. Han var meget forsigtig og spurgte: ”Er det her cool nok?” Det var vildt underligt.

Jeg blev mere og mere involveret i det, fordi jeg startede med at vise dem rundt og viste dem, hvordan de skulle gøre, når de trackede, fordi Ben var et nervøst vrag. Som tekniker er det altid godt at have en medhjælper, fordi det kan blive intenst med store stjerner i studiet. Man har ikke lyst til at fucke noget op, man vil ikke have at computeren pludselig går ned – alt kan ske med teknologi.

Hvorfor besluttede du at udgive en bid af sangen flere år senere?

En af mine venner sendte mig en besked med XXL-historien, der hed: ”LeBron James og Kevin Durant har lavet en hemmelig sang sammen,” og jeg var sådan: ”Hvad fanden? Hvad for en sang taler de om?” Det måtte handle om en af de originaler kompositioner, som ikke var lagt over et WTT-beat, for de numre var kun skitser. Så jeg udgav et klip og skrev, at hvis den blev retweetet mere end en million gange, ville jeg udgive det fulde nummer, velvidende at det sandsynligvis ikke var en mulighed. Men så besluttede jeg mig alligevel for, at det ville være sjovt, og efter jeg havde lækket den, tilbød TMZ mig 250.000 dollars. Jeg forventede ikke noget, men ringede alligevel og var sådan: ”Hey, jeg har den der LeBron James-sang”, men så spørger de, hvem der ejer beatet. Det vidste jeg ikke, og så spørger de, om jeg kan lave beatet om. I så fald ville de tale med Rich Paul, og så sagde jeg, at jeg godt kunne pille lidt ved det. Vi snakker lidt frem og tilbage, og så laver jeg et beat, de kan bruge.

Vil det sige, at det beat, de rapper over på tracket, ikke er beatet fra den originale sang?

Nej, for de vidste ikke, hvor Durant havde beatet fra, og det kunne fucke alt op, hvis der lige pludselig dukkede en producer op med et sagsanlæg. Snakken med TMZ endte med, at de kun var interesserede, hvis de havde alle rettighederne. De skulle kende samtlige parter involveret i projektet. Jeg lavede beatet, men de ville have den oprindelige version med bandeordene. Jeg havde lige skrevet tweetet, og de ringede og sagde: ”Vi vil have sangen, men vi vil ikke have den stuerene version,” og jeg var sådan: ”Fuck, jeg har lige sagt til Pauls folk, at jeg ville lave den om, så de kan bruge den.” TMZ gav mig ti minutter til at finde ud af det, men LeBron bander altså meget på det track, og det var før, han var blevet en megastjerne og havde et program på HBO. Så jeg besluttede mig for at takke nej.



Lavede du et nyt beat helt fra scratch, eller brugte du nogle af de oprindelige dele?

Det var helt nyt. Jeg mutede bare beatet, lavede et nyt soundtrack og ændrede beatet på sangen.

Der er ingen, der ejer tracket?

Der er ingen kontrakt på det, nej, så ikke i lovens øjne, men fra et kreativt perspektiv er det James og Durants tekster og min musik.

Okay, så du lavede et nyt beat og tweetede tracket. Hvad skete der så?

Efter det var det rimelig meget ude af mine hænder. En masse kendte mennesker retweetede det, komikere, Ellen og så videre. Det kunne jeg ikke have det skidt over. Den blev et viralt hit, og Paul ringede endelig tilbage og sagde, ”Du skal ikke lække hele nummeret. Vi vil gerne lave noget med det.” Der var jo et 2K-spil på trapperne [med LeBron], og nummeret kunne bruges på forskellige måder uden egentlig at udgive det. De kunne bruge det i en reklame som underlægningsmusik, men de var ikke interesserede i, at tracket kunne downloades eller streames.

Vi lå i forhandlinger i to år. De havde en vinkel, ”Vi vil bruge den i en sketch”, og så gik der flere uger, og jeg vidste ikke, hvad fanden der foregik. Så hørte jeg djs spille nummeret på klubber i Cleveland. Jeg talte med min manager om det, og han sagde, ’Der er ingen kontrakt eller kvittering på den’. Vi var bange for, at de skulle udgive nummeret – LeBron har en god ven her, som er dj – uden at kreditere mig.

Hvorfor var processen så kompliceret?

De valgte den sikre vej for dem selv med en helgardering. Det er første gang, vi ser LeBron som et menneske af kød og blod, og han er ikke særlig dygtig. De har sikkert været bange for, at det skulle påvirke hans stjernestatus negativt. Han ville på en eller anden måde blamere sig selv ved at udstille sine knap så imponerende evner som rapper.



Der findes mange store basketballspillere, som er forfærdelige rappere.

Det er mærkeligt. Alle, der rapper, forsøger sig som basketballspillere, og alle, der spiller basket, prøver at rappe.



Er der planer om at udgive hele mixtapet?

Nej. Det er kun den ene sang, som er helt færdig.



Tror du, James og Durant vil synes, det er akavet, nu hvor LeBron hader Golden State Warriors, og de to er rivaler?

Ikke akavet. Udenfor banen er de venner. Man kunne sagtens fornemme i studiet, at de er lidenskabelige spillere, men i sidste ende er de venner. Det ville ikke være akavet, det er mere sådan, ’Hey, vi er venner, og vi har lavet det her sammen’. De ville ikke være anderledes, end hvis du og din makker lavede en sang og skulle konkurrere om noget andet på et senere tidspunkt.



Du er selv fra Cleveland. Hvordan har du det med, at LeBron nu spiller for Lakers?

Det er fedt. Han er fra Akron, der ligger 15 minutters kørsel herfra. Som fan går det mig selvfølgelig på, men som menneske ser jeg sådan her på det: her er en fyr fra Akron, som har klaret den. Han passede sit arbejde i Cleveland og rykkede så videre til Los Angeles. Udenfor basketballbanen er det fedt. Som LeBron-fan er jeg vild med det – men ikke som Cavs-fan.



Hvem er den bedste NBA-rapper nogensinde?

Shaq, selvfølgelig.

Tak, Franky.