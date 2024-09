Sådan håndterer du et break-up, når du er i tyverne

Fotos: Chris Bethell



Tillykke! Du læser sikkert den her artikel, fordi klokken er 03 om natten, og du har googlet selvhjælpsartikler ud fra forskellige sammensætninger af ordene: “Er jeg død? Har mit knuste hjerte ødelagt min blodkredsløb?”

Den gode nyhed: Du er ikke død. Den dårlige nyhed: Du gennemgår et break-up, hvilket betyder, at de næste uger og måneder kommer til at være ret ubehagelige. Du forsøger at interagere med andre mennesker, du får brug for at gå til læge for at få en second opinion omkring det dér modersmærke, og du vil tro, at din tid er kommet.

Men tag det roligt: Der er en formel for din elendighed. Når vi mister nogen, der står os nær, gennemgår vi fem sorgstadier: Benægtelse, vrede, forhandling, depression og accept. Vrede er i den her sammenhæng der, hvor du unfollower din eks på alle tænkelige sociale medier for bagefter øjeblikkeligt at fortryde det, fordi du derfor ikke kan refreshe deres Snapchat-story hver halve time. Depression er de der seks mugne tallerkner med gammel ketchup, der står uden for din soveværelsesdør. Accept er, når du endelig vasker tallerknerne af.

Vejen tilbage til lykken er lang, men tag det roligt – vejen er blevet betrådt af mange før dig. Her er nogle velafprøvede råd, som kan hjælpe dig på vej.



Hav noget at stå op til om morgenen

Det lyder simpelt, men når du virkelig har det elendigt, så er det meget let at vågne op og tænke: “Fuck den her dag”, og så falder du i søvn igen, vågner igen, melder dig syg, scroller igennem din eks’ Instagram i håbet om, at ti nye billeder pludselig er dukket op, græder lidt over, at de ikke er der, sover igen, vågner igen og tager en virkelig, virkelig sørgelig spiller til en hvilken som helst PornHub-URL, din browser automatisk foreslår, tager en sweatshirt på, tager på bar og bruger resten af aftenen på at drikke vodkadrinks af et ølglas.

Det er ikke et liv. Hvis du fortsætter sådan, får du liggesår og skrumpelever. Du er nødt til at komme ud. Lej en cykel, tag i svømmehallen, pas din vens hund, ring til din mor – hvad som helst, der får tankerne lidt på afstand. For hvis den eneste interaktion, du har, er med pizzabuddet, så kommer du til at have det sådan her i meget, meget lang tid.

Få en ven til at rydde op i din telefon

Efter en uge – én uge. Det betyder ikke “når jeg er klar”. Bed en ven om at slette alle følelsesmæssigt belastende billeder, beskeder og videoer fra din telefon. Det skal være en ven, du stoler på, for de kommer til at se grynede close-ups af dine kønsdele og læse hundredevis af lange sms-tråde formulerede i så kvalmt et sprog, at din ven risikerer at udvikle sukkersyge af det. Det skal alt sammen væk. Det hele. Også de fysiske efterladenskaber. Det her er ikke en Netflix-krimi-dokumentar, hvor en pertentlig gennemkæmning af gamle beviser lige pludselig afslører noget nyt. Det her er virkeligheden, hvor det at gennemgå din iCloud fuld af minder og kiksede iPhone-sexvideoer kun får dig til at føle dig mere tom indeni.

Knald ikke dem, der prøver at knalde dig …

Det er den første weekend i din nye “frihed”, og realiteten om dit break-up har ikke ramt dig endnu. Enhver bekendt, der får nys om din nye singlestatus, vil dukke op i din indbakke, ligesom Rusland dukkede op i Ukraine: offensivt. Du er alligevel lidt smigret. Den bedste måde at komme over nogen er ved at komme under nogle andre, er det ikke sådan man siger?

Det er dårlig idé. Du kender ikke til sand tristese, før du er gået hjem med en ny, fordi det “sikkert er en god idé” og indser, at vedkommende går med kimono, når vedkommende er alene hjemme, vågner op til vedkommendes snorkende, flæskede krop, og græder i stilhed, mens du prøver at kravle ud under vedkommendes arm. Hvis du når dertil, hvorvedkommende tilbyder at lave røræg til morgenmad, så ender du i rystestadiet.

… lav i stedet en ‘knaldeliste’

Her er, hvad du gør: Inddel papiret i tre kolonner – 1) “Tidligere knald, jeg måske kan knalde igen,” 2) “Nye folk jeg semi-kender og måske godt kunne ende i kanen med,” og så er der det, jeg vil kalde 3) “Prestige-puleri”. Det vil sige alle dem, du kender, som er kendte, men ikke så kendte, at de kun knalder med andre kendte mennesker. Rita Ora, Richard Bacon, ham der modellen der spillede kæresten i en Rihanna-musikvideo. Knaldelisten er et abstrakt koncept – du behøver ikke rent faktisk at knalde alle, der står på den, men det er god måde at minde dig selv om, at der findes andre lækre mennesker derude, uanset om de ved, at du eksisterer eller ej.

Ignorer 90 procent af dine venners råd

Du vil indse, at dine venner – dine grineren, kloge, slæbte-dig-tre-kilometer-i-regnvejr-dengang-du-var-gået-kold-på-en-pub-venner – rent faktisk er vanvittigt dårlige til at give råd. For det meste vil de hellere bare fortælle, hvad der er galt med deres eget forhold. “Hvis han allerede er ude med sine venner, betyder det sikkert, at han var været homo hele tiden.” Eller også får du serveret alle de fortærskede ordsprog, der er forbeholdt køleskabsmagneter og bedstemødre: “Hvis han var dig utro, så er han ikke klar til et forhold,” “Hvis det er meant to be, så finder I sammen igen,” “Det er vigtigt at lære, hvordan man er alene med sig selv,” osv. osv.

Det er fint at tale med folk om, hvordan du har det, men det er også en god idé at ignorere cirka alt, hvad de siger.



Lad nu være med at kontakte din eks …

Ville du spise rå kylling? Ville du tage karbad med en hårtørrer? Inden en alvorlig operation, ville du så sige: “Åh, ved du hvad, nej tak, jeg skal ikke bedøves – jeg føler mig modig i dag!”? Nej? Hvorfor i alverden vil du så ringe til din eks klokken 22.38 og spørge hvem, han/hun har knaldet i de to uger, der er gået, siden I slog op – og var det bedre sex, og gjorde de det dér med tungen, du ved, han/hun godt kan lide? Når det gælder break-ups, så passer det ikke, at viden er magt. Viden er ulykke. Viden er tanken om din eks, der får en skælvende orgasme i armene på Chris fra arbejdet. Den viden vil du ikke have.

… men vær forbreredt på, at din eks ringer til dig

Det her sker altid: Tre uger efter jeres brud ringer dit livs tidligere kærlighed – som nu er på vej ned i kulkælderen og derfor er mere patetisk end sædvanligvis – en tidlig søndag morgen og siger, at han/hun har begået en frygtelig fejl. Det eneste, du har lyst til, er selvfølgelig at styrte i favnen på ham/hende, vaske hans/hendes hår, lave en pastaret og se Netflix sammen, indtil den der lille pop-up kommer og spørger, om man stadig er i live.

Men husk: Når man holder op med at ryge, siger man, at det begynder at blive lettere efter tre uger. Nu har du hostet al tjæren op og igen kan løbe meget korte distancer uden næsten at dø. Det samme gælder break-ups. Generelt er det efter tre uger, at livet begynder at blive nemmere, så lad være med at gå tilbage i din udvikling. Bliv hjemme og lav den kedelige hjemmeaktivitet, du er begyndt på, nu hvor du er single. Lav den dér frokostret med fetaost og læs Weekendavisen. Og hvis du føler dig fristet, så bare tænk på din ven, som sidder fast i den første fase af bruddet med sin dybt forfærdelige eks, og tak månen og stjernerne for, at det ikke er dig.



Begræns den aggressive adfærd til et minimum …

Efter at have været “den store” og “kørt god stil,” kan det være virkelig rart at give efter og screenshotte din eks’ nyeste Instagram sammen med en eller anden random person og sende det til ham/hende med teksten: “HVEM FUCK ER DET HER?” Jeg taler af erfaring, når jeg siger, at der ikke bliver svaret med andet end allerhøjst noget i stil med: “Det er min ven Morten… som du ville have mødt, hvis du var taget med til hans fødselsdag i stedet for at aflyse i sidste øjeblik, fordi du følte dig “oppustet”. Bagefter bliver du formentlig blokeret. Så prøv at hold lidt igen, når du føler dig jaloux. At hashtagge #mikropenis under alle din eks’ billeder eller ringe til hans mor for at “sludre” får dig i bedste fald til at virke barnlig, og i værste fald får du et polititilhold på nakken.

… men hvis du absolut skal kaste dig ud i psykologisk krigsførsel, så sørg for at vinde

Hvis du virkelig gerne vil gøre din eks ligeså miserabel, som du er, så er det mere effektivt – og, endnu vigtigere, sværere at spore – at skabe en dybtliggende frygt og uro i dem gennem gennemkalkuleret manipulation på sociale medier. Del et billede på Instagram, hvor du drikker kaffe sammen med en anden af deres eks-kærester med billedteksten “catcher op.” Ændr dit Facebook-profilbillede til noget med lidt kavalergang, som får fire millioner likes (hvilket din eks vil tolke som fire millioner mennesker, der gerne vil knalde dig). Tag et billede af et træ og location-tag det i din første eks-kærestes hjemby (ham som din eks altid følte sig så truet af). Vær klog. Vær en vinder.



Lad være med at tro, at I er nødt til at mødes for at give hinanden jeres ting tilbage

Der findes ingen omstændigheder hvor det at mødes for at give en tandbørste, et par brugte underbukser og Hillary Clintons selvbiografi tilbage, er noget som helst andet end en undskyldning for at se hinanden. Selvom det er på ‘neutral grund’, hvor ingen kommer til at hulke offentligt, er det bare en pervers reprise af det break-up, I vitterligt lige har gennemlevet. Hvis du virkelig har brug for at få den kaktus tilbage så send en Uber og en faktura.

Hvis du støder på din eks, så bevar roen

Af helt utroligt åbenlyse grunde. Men hvis du har brug for en forklaring: Det er ikke sejt at skrige, græde og forsøge at gemme sig.

Vær forsigtig med at bruge bruddet som anledning til at date ‘en ny type’

Langsomt men sikkert vil du blive klar til at komme videre, og det er kun naturligt, at du gerne vil undgå folk, der ligner din eks’ dobbeltgænger. Men du skal være advaret om, at det heller ikke nødvendigvis er en god idé drastisk at ændre din ‘type’. Måske tænker du, at du har brug for forandring, men når du begynder at mødes med mænd, som laver thumbs up til kameraet på deres Tinderbilleder, så opdager du hurtigt, at der var en grund til, at “ikke-nederen” og “semi-selvbevidst” var dine datingkrav til at begynde med.