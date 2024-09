How-To: Sådan laver du verdens bedste omelet

Vores kokkeven E-Dubble – også kendt som “Folkets Kok” – er tilbage. Han tager en pause fra sin Grilled Fraiche madvogn og fra at lave mad til sine kendisvenner for at vise os hemmeligheden bag en god omelet. E-Dubble tackler hele repertoiret, fra den klassiske franske version, der er foldet tre gange, til den udgave du kender fra morgenmadsbuffeten, hvor omeletten er fyldt med alt fra rejer og svampe til gedeost med honing. Morgenmad behøver nemlig overhovedet ikke at være kedeligt, så gør dine ingredienser klar og gi’ æggene en skalle.

