For novicer kan en skål phô være akkurat lige så intimiderende, som det kan være lækkert. Heldigvis kan Vincent og Mikey Kha – far og søn bag Pho & Cafe Anh Hong i Upper Darby, Pennsylvania— hjælpe os.

De her to phô-eksperter skal nok lære dig alt det, du har brug for at vide, fra smagsnuancer til proper sovseetikette.

Denne video er oprindeligt vist på MUNCHIES USA i april 2015.