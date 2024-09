Sådan skal du behandle sexarbejdere ifølge sexarbejderne selv

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE UK

Med undtagelsen af enkelte idiotiske røvhuller, så ved de fleste mennesker godt, hvordan man opfører sig i supermarkedet, på restaurant, eller når man kører i taxa. Du ved godt, at du ikke skal springe over i køen, og at du skal lade være med at brække dig på bagsædet. Men rigtig mange ved ikke, hvordan de skal opføre sig, når de besøger en sexarbejder, eller når de i fuldskab forsøger at sidde oprejst på stolen, mens en stripper gnider sig op ad deres skridt.

Videos by VICE

De mænd og kvinder, der arbejder i sexbranchen, tilbyder deres kroppe, så det er kun fair at forsøge at være høflig og betænksom. Hvad er the do’s and don’ts? Kan man bede en sexarbejder om rabat på et blowjob, fordi man er stamkunde? Og helt præcist hvor meget må du røre, når en halvnøgen stripper gnider sig op ad dig?

Jeg spurgte en escort, en prostitueret og to strippere, hvad man skal gøre, og hvad man skal undlade at gøre, hvis man benytter sig af deres services.

Kevin Talle, 35 år, har arbejdet som stripper i 10 år

Som mandestripper siger folk tit efter showet: “Hey, vi så jo slet ikke din pik!” Men hele idéen med striptease er jo forførelse – og at overlade det mest spændende til fantasien. Jeg synes, det er vigtigere med et underholdende show, men hvis du bare vil se min pik, så laver jeg bare et hurtigt show helt nøgen og tager mit tøj på igen.

Og lad være med at hyre mig for at gøre det pinligt for nogen andre. Jeg bliver tit booket som en overraskelse til kvinder, der ikke ved, hvordan de skal håndtere striptease. De sidder bare og ser utilpasse ud og holder hænderne for ansigtet. Man kan se på dem, at de ikke rigtig kan lide det. Og det er, selvfølgelig, præcis derfor hendes veninder overhovedet har booket mig – fordi det er sjovt at se fødselsdagsbarnet blive ydmyget af en halvnøgen dansende fyr. Men sagen er jo, at jeg rent faktisk prøver mit bedste på at få hende til at føle sig godt tilpas. Og jeg laver jo alligevel mit show, men det er bare meget sjovere at danse for nogen, der smiler utålmodigt og gerne vil have, at man kommer tættere.

Det vigtigste er, at du deltager og rører ved mig, når jeg signalerer til dig, at du skal gøre det. Men der er selvfølgelig en grænse. Den anden dag optrådte jeg for en gruppe ældre damer. Damen i stolen var nok i slutningen af tresserne. Hun var virkelig entusiastisk gennem hele showet, og til sidst stod jeg foran hende kun iført et lille flag henover min pik. I sin begejstring greb hun fat i min pik og rev hårdt i den. Det gjorde sindssygt ondt. Hele gruppen grinede og efter at have taget nogle dybe indåndinger, grinede jeg også, men jeg tænker stadig på, hvad fanden hun havde gang i.

Illustrationer: Ben van Brummelen

Liv, 24 år, luksus-escort hos Vialet EscortService

Den anden dag mødtes jeg med en ny klient på et hotel i Tyskland. Vi besluttede at få noget at spise inden, og under middagen fortalte han mig, at han var ved at blive skilt, at hans kone ikke havde givet ham et blowjob i månedsvis, og at han savnede sine børn. Under samtalen lagde jeg mærke til, at hans negle var virkelig grimme og bidt ned til små stumper, der så ud, som om de kunne begynde at bløde når som helst. Selv mens vi spiste, lagde han indimellem sin gaffel fra sig, så han kunne bide negle i stedet. Han lagde mærke til, at jeg stirrede, for han fortalte mig, at han var begyndt at bide negle efter skilsmissen. Da vi kom tilbage til hotelværelset, gjorde vi badekarret klar, og han begyndte at kysse mig meget intenst. Efter vi havde haft sex, kunne jeg mærke noget hårdt og skarpt i munden. Jeg spyttede det ud, og det var ganske rigtigt et lille stykke fingernegl.

Det, jeg prøver at sige, er: Hygiejne er vigtigt. Jeg kender dig ikke, så sørg for at være nyvasket, når du tager på date. Det gør jeg selv.

Derudover er en af de vigtigste regler, at man bruger kondom. Det er utroligt, hvor mange fyre der forsøger at bøje reglerne på det område. “Jeg er fuldstændig rask, jeg er blevet testet for nylig,” siger de. Come on. Det ødelægger stemningen, og desuden vidste du på forhånd, at sikker sex er et af kravene, når du booker mig. Det samme gælder at bede om mine kontaktinformationer. “Kom nu, du kan godt fortælle mig dit rigtige navn, kan du ikke? Har du ikke et mobilnummer, så jeg kan kontakte dig direkte?” Nej. Der er så stor risiko forbundet med at være escort, så vi sætter meget stor pris på vores privatliv. For det meste giver de mig deres visitkort, hvis jeg får lyst til at ringe til dem. Jeg tager altid imod og smider det i skraldespanden, lige så snart de er gået.

Michele, 34 år, har arbejdet som stripper i 14 år

Lad være med at være døddrukken. Jeg får tit en booking i sidste øjeblik fra en gruppe fyre, som lige pludselig vil have en stripper klokken et om natten. De har som regel allerede fået en del at drikke og skal koncentrere sig bare for at sidde oprejst. De forsøger selvfølgelig altid at tage på mig. På det bureau, jeg arbejder for, bruger vi flødeskum og bodylotion, de kan smøre os ind i – så det er ikke, fordi det er forbudt at røre – men det er stripperen, der bestemmer hvornår, hvordan og hvor. Ædru klienter forstår den slags grænser, men fulde klienter ignorerer tit reglerne.

En simpel men vigtig regel: Bliv på din plads! Klienterne rejser sig ofte op og begynder at danse med mig. De mener det godt, men hele mit show handler om dem. Jeg har en hel koreografi, der passer til musikken, så hvis jeg skal have dig tilbage på din stol, inden jeg kan fortsætte, så ødelægger det hele flowet. Jeg optrådte en gang for en fuld fyr, som ville danse med mig, og som tog mig om livet og løftede mig højt op. Jeg bruger tit isterninger i mit show, og nogle af dem var røget på gulvet tidligere og var begyndt at smelte. Du kan gætte dig til, hvad der så skete: Fyren skvattede, og jeg slog mig ret meget. Så ja, hvis sådan noget sker, så er showet slut, og så tager jeg mine ting og skrider.

Molly, 26 år, har arbejdet som prostitueret i fire år

Lad være med at være typen, der skal redde mig. Der findes to typer af den slags klienter. Den første er den overbeskyttende: De vil bruge en halv time på at tale om mit privatliv først og spørger om alt for mange personlige ting, blandt andet om man gør det frivilligt. Og så er der typen, der bliver så vild med dig, at de vil redde dig fra det her “forfærdelige liv”, som de tror, du har som sexarbejder. Den slags klienter sige hele tiden ting som. “Men du er så smuk og klog. Du behøver ikke at lave den slags arbejde,” eller “skulle du ikke prøve at få et rigtigt job?” Det er super irriterende, for det betyder, at de ikke tager mig seriøst. Jeg forstår godt, at det er velment, men det er også super nedladende. Jeg er professionel, og jeg tager mit job seriøst.

Så er der ‘grænseoverskriderne’ – de fyre, der altid vil have mere. “Nu har vi kendt hinanden i noget tid, kan vi ikke gøre det uden kondom bare for en gangs skyld?” eller “Kan vi snakke om prisen?”. Det dræber den virkelig for mig. Tidligere forsøgte jeg altid at forklare, at det ikke er sådan det fungerer, og at jeg har meget klare regler. Det virkede aldrig, så nu giver jeg altid et skarpt formuleret foredrag med det samme, når nogen prøver på noget.

Et af de spørgsmål, jeg oftest får fra klienter, er: “Hvad kan du lide?” Det er sødt, men det hjælper ikke rigtig nogen af os. For det første handler situationen ikke om, hvad jeg kan lide, og for det andet tvivler jeg på, vi kan lide det samme. Det kommer selvfølgelig af tanken om, at sex skal være sjovt for begge parter, og det er fint, men når man betaler for det, er det anderledes. Folk har ofte svært ved at håndtere, at de har lov til at slå sig løs, og at jeg er totalt fokuseret på dem.

Det bedste, en klient kan gøre for mig, er at udtrykke klart, hvad de vil have. Jeg får ofte førstegangsklienter, der er meget nervøse og aldrig har lært at tale om sex. De har svært ved at udtrykke, hvad de kan lide, og hvad de ikke kan lide, og hvad der tænder dem. Jo mere du fortæller mig, jo bedre bliver vores aftale.