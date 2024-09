En tidligere Hells Angels-rocker fortæller, hvad der skete, da han forlod klubben

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE USA



Da George Christie var barn i Californien i 1950’erne, så han for første gang en langhåret, denimklædt biker og vidste med det samme, at det var et liv for ham. I slutningen af 1960’erne, efter en periode som reservist i marinen, hang Christie ud med Questions Marks og Satan Slaves – to motorcykelklubber fra Californien, som levede i skyggen af eliten: Hells Angels. De var i toppen af fødekæden i bikerkulturen, og Christie drømte om at blive en del af den berygtede klub – en drøm han ofte sammenligner med at løbe hjemmefra og blive en del af et omrejsende cirkus.

I midten af 1970’erne havde Christie realiseret sin drøm. I sin nye bog Exile on Front Street: My Life as a Hells Angel, and Beyondfortæller han om sine næsten 40 år med den mest berygtede bikerklub i amerikansk historie. Christie er blevet det offentlige og kontroversielle symbol på den dybt polariserende gruppe, og han har siden både båret den olympiske ild i Los Angeles og haft sin egen serie, Outlaw Chronicles, på History Channel.

Det er ikke overraskende, at han fik problemer med ordensmagten undervejs. Christie er blandt andet blevet tiltalt for at stå bag en lejemord, som angiveligt skulle have være begået i ledtog med lederen af fængselsbanden Mexican Mafia, men blev frikendt i 1987. Og i 2011 blev han anholdt for at have sat ild til adskillige rivaliserende tattoo-shops fire år tidligere. Han erklærede sig skyldig i en af tiltalerne og afsonede cirka et års fængsel. Omkring det tidspunkt besluttede han at forlade den organisation, han kaldte for hjem. Bruddet blev hurtigt rigtig grimt, mens rygterne svirrede om, at han blev tvunget ud, fordi han var meddeler for regeringen.

VICE tog en snak med Christie for at høre mere om, hvordan det føltes at være en del af Hells Angels, hvorfor han forlod dem – og hvordan hans liv har ændret sig siden dengang.

George Christie bærer den Olympiske fakkel i Californien i 1984.



VICE: Hvad var det ved Hells Angels og motorcykelklubber i det hele taget, der tiltrak dig?

George Christie: Jeg følte, der var et æreskodeks som var større, end hvad samfundet i det hele taget syntes. Jeg kunne stole på de fyre. Jeg vidste, at hvis jeg betroede mig til dem eller fortalte dem noget, så ville de ikke bruge det imod mig. Det var kun for de indviede, men så snart du blev accepteret og folk vidste, hvem du var, havde du en rigtig familie og et udvidet hjem. Jeg kunne tage hvor som helst hen i Californien, og jeg havde altid en sofa at sove på og et sted at arbejde på min kværn.

Det var ligesom én lang fest – og jeg snakker ikke om at være fuld hele tiden. Vi var i slutningen af 60’erne og starten af 70’erne, og hele modkulturens tilgang var ret forvirrende. Her var en gruppe mennesker, som havde regler og bestemmelser, som man skulle holde sig til, og det handlede om ære, selvrespekt og disciplin. Mange har virkelig svært ved at tro det, men det var det, det handlede om.

Du var engang tætte venner med Hells Angels lederen Sonny Bargers, og du var en bærende del af gruppen som en prominent talsmand. Hvad var det, der ødelagde jeres forhold?

Der var en periode, hvor jeg virkelig så op til Sonny. Men der skete noget, da jeg røg i fængsel første gang. Jeg spurgte en af HA-brødrene i gården: “Hvem har vi et problem med herinde?” Han svarede: “Vi slås ikke i fængslet.”

De klubber, vi kæmpede mod på gaden, havde vi ikke noget problem med inden for murene – faktisk interagerede vi med dem. Så da jeg kom ud i ’87, kontaktede jeg mange af de forskellige klubber og forhandlede våbenhvile med både Outlaws, Bandidos og Mongols. Jeg talte endda med Pagans et par gange. Det var min vision, men jeg jeg tror ikke, Sonnys interesse rakte ud over vores egen lille cirkel.

Hvorfor endte du med at forlade klubben?

Jeg synes, vi endte med at være den samme slags mennesker, som vi opponerede imod, og det var præcis det, jeg sagde til forsamlingen på mødet, hvor jeg rejste. På et tidspunkt interagerede vi med alle klubberne hele vejen op ad kysten, men i 2011 kæmpede vi mod alle de større klubber i USA – foruden politiet. Mange mistede perspektivet i, hvad den oprindelige hensigt var med den livsstil. Det virkede mere militært – som om én hær bekæmpede en anden.

Havde du altid til hensigt at skrive en bog om din tid hos Hells Angels, og forventede du bagslaget?

Efter jeg forlod klubben i 2011, blev der spredt en masse falske rygter om mig. Jeg havde helt formelt meldt mig ud af klubben. Jeg tog til mødet og gjorde det på den måde, man skulle. Jeg fulgte protokollen, så alle i øjnene og sagde, at jeg mente, vi havde forskellige visioner, og at jeg ikke ville være med mere. Så tog jeg mit mærke af, foldede det sammen og lagde det på bordet, og alle gav udtryk for, at de forstod mit valg. Et par uger senere tror jeg, at Sonny Barger stod i spidsen for at få min status ændret. Jeg fik et opkald om, at jeg ikke længere var ude i ‘good standing’ – jeg var ‘out bad’ uden kontakt.

De startede en smædekampagne på de sociale medier, og lige pludselig blev jeg opsøgt af mennesker, der anklagede mig for alt muligt. Folk, jeg aldrig havde mødt – og som ikke engang var klubmedlemmer, men måske var hvad man ville kalde “løst tilknyttede” eller fans eller noget. Da besluttede jeg at få tingene på det rene.

Var det det værste, der skete – nogle ødelagte venskaber?

Hvis de vil sige, at jeg er ‘out bad’, så har jeg ikke noget problem med det, men de troede også, at jeg er informant, hvilket overhovedet ikke passer. Hvis jeg var – hvem har jeg så vidnet imod? Hvilke sager vidnede jeg i? Der er ingen papirer på mig. Statsadvokaterne forseglede mine sagspapirer [om tiltale for brandstiftelse og hensigt om begå brandstiftelse mod rivaliserende tattoo-shops] fordi der var ti informanter involveret i den. Efter det blev alle fortegnelserne fortrolige. De forsegler sager hele tiden, og jeg var den eneste, der røg i fængsel.

Hvad vil det sige at være ‘out bad’? Det lyder som om, det stadig hænger på dig.

At være ‘out bad’ uden kontakt til biker-verdenen er ligesom en skamplet – de vil ikke have, at nogen interagerer med dig eller taler med dig. Klubmedlemmer, som jeg stadig var venner med efter jeg rejste, ville risikere at miste deres medlemsskab, hvis de kommunikerede med mig.

