Hvad jeg har lært af forskellige sexstillinger

Der er en grund til, at alle lyrikere og klamme fyre i menneskets historie har brugt sætningen, “jeg vil lære dig at kende” som en eufemisme for, “jeg vil have sex med dig”. Den måde, vi knalder på, siger mere om os, end vi kan få ud af timelange, akavede samtaler over et måltid mad, og selvom hver eneste kobling mellem mennesker er unik, er der alligevel nogle håndfaste regler.

Når det er sagt, så ved jeg også godt, at en bestemt stilling ikke nødvendigvis betyder det samme for alle. Mine egne heteronormative oplevelser er nødvendigvis anderledes, end de erfaringer folk fra LGBT+ eller S/M-miljøet har. Men selv blandt heteroseksuelle er der kvinder derude, som ikke føler, de kan mærke en dyb følelsesmæssig tilknytning til deres partner, med mindre de ligger på alle fire og bliver taget bagfra.

Det her skal ikke ses som en udtømmende guide, og det er min egen erfaring, der er fundamentet for artiklen.

Lad os komme i gang.

Missionær

“Missionær. Det er så rart. Og intimt. Alle vil gerne have det rart.” Mand, 26, homo

Jeg elsker personligt missionær, fordi jeg er utroligt doven, og det er ret svært for en mand at være dårlig til det. Folk ser ned på missionær, men det fungerer bare: Alt er på det rigtige sted og det kræver ikke alt for meget af nogle af parterne, men man bliver stimuleret fra inderst til yderst. Der er noget utroligt betryggende ved at mærke en anden persons vægt ovenpå en. Det er en stilling, der kan lidt af det hele.

Doggystyle

Snopp Dogg sagde det både først og bedst: “You don’t love me / You just love my Doggystyle.”

Det er en holdning som alle mine tidligere partnere kan nikke genkendende til. Da jeg spurgte ham, hvilken stilling han foretrak, sagde min bolleven, som jeg har knaldet med i mange år (mand, 26, hetero), “jeg kan godt lide at tage dig bagfra, fordi jeg bare kan give den gas, og jeg føler, at jeg kan klare alt. Det er så forkert, men jeg elsker sætningen “at sparke bagdøren ind” og så rent faktisk at gøre det. Måske kan jeg lide det, fordi jeg står ved mine ord?”

Jeg tror, mænd elsker doggy, fordi røvhullet er blotlagt, og de elsker at kigge på det og fantasere om det, som om det var premium adgang til PornHub. Jeg elsker doggystyle, fordi min klitoris bliver stimuleret af hans boller, fordi han kan komme så dybt ind i mig, og fordi jeg ved, at jeg ser skide godt ud med krum ryg.

Det er ikke kun mig. Min bedste ven (kvinde, 23, bi) fortalte mig, at hun elskede “alt bagfra, fordi det er den stilling, hvor jeg føler mig mest sexet, og jeg har haft det sådan, siden jeg begyndte at twerke i sengen. Jeg føler mig bare så magtfuld, fordi jeg ved, at hvis jeg bevæger røven rigtigt, skal der ikke mere end et par sekunder til, før det bliver for meget for dem. Jeg føler mig helt vildt magtfuld, når jeg gør det.”

Når det kommer til heteroseksuelle, seksuelle relationer, beror de fleste forhold på traditionelle kønsroller, og når man laver doggystyle, føler manden sig som en rigtig mand. Min bedste ven sagde også, “jeg er generelt ret underdanig overfor mænd, for det kan jeg godt lide, men doggy overstimulerer dem, også selvom vi har haft sex før.”

Doggystyle er den perfekte stilling til så mange forskellige situationer: Hvis man boller en person, man helst ikke vil kigge på, hvis man er træt af at knalde, og bare gerne vil have de kommer, hvis det er ekstremt varmt, og man slet ikke kan overskue hud, der gnubber op af hud. Det eneste dårlige er, at man får brandmærker, hvis man gør det på gulvet.

Ske

At bolle når man ligger i ske, er næsten altid slutningen på en historie, der starter med, at du vågner med en stiv pik presset ind mod ryggen. Den er perfekt til morgensex. Det føles godt, kræver ikke for meget bevægelse af nogen af jer, og I kan undgå at skulle lugte til klam morgenånde. Det er intimitet for folk, der ikke rigtig ved, hvordan man er intim.

Cowgirl

Hvis du er en mand, og det her er din foretrukne stilling, er du sikkert fed, doven eller ekstremt visuel. Alle fyre, jeg talte med, bekræftede det. “Jeg elsker, når pigen er øverst,” sagde en heteroseksuel 26-årig mand. “Måske er det, fordi jeg er doven, eller også er det fordi, jeg godt kan lide at blive domineret. Jeg elsker, når safterne glider ud på min mave, og det skvulper lidt.”

Cowgirl er også den perfekte coke-stilling. Man har ingen hæmninger, så man bliver den vilde exhibitionist, der gnubber og teaser. En anden ven, som er 26 og kvinde, sagde, “jeg kan godt lide at være øverst og styre, hvad der sker. Men jeg kan også godt lide at få smæk og blive kvalt – og det er jo ikke særlig dominerende. Man kan vist godt sige, at mit sexliv er lige så forvirret som resten af mit liv. Det er et godt billede på, hvem jeg er.”

69

“En 69’er føles lidt ligesom at forsøge at lave matematiklektier, mens nogen slikker på dit ben. Men måske har jeg bare ingen koordinationsevne.” Mand, 26, homo

Mænd, prøv for en gangs skyld at være helt uselviske, og slik jeres dame uden at stikke jeres pik ind i munden på hende. Oralsex er så meget bedre, hvis du kun gør det for at få din partner helt op at ringe. Ægte nydelse er at give nydelse.

Med mindre du er teenager, burde 69 være lige så lidt en del af dit liv som de voksne, der stadig synes, at tallet 69 er sjovt.

Omvendt cowgirl

For mig kommer den her virkelig an på, hvilken pik jeg arbejder med. En ordentlig en på 20 centimeter er nem at glide ned over, men hvis den bøjer til en bestemt side, eller er lidt lille, er det en del sværere. Jeg havde en særlig ubehagelig oplevelse med en penis, der bøjede for langt bagud – eller for langt fremad, må det vel have været. Lige meget. Lad os bare sige, at jeg aldrig har været i stand til at se på en slinky på samme måde.

Sex i badet

Jeg aner ærligt talt ikke, hvad det her siger om dig. Men hold op med at have sex, som om du er en pornostjerne. Hvis du deler lejlighed med nogen, er det her også en meget selvisk handling. Vand, sex og fisse er en dårlig kombi. Vand er et opløsningsmiddel, ikke en glidecreme. Desuden er det totalt overvurderet at have sex i et badekar. Da jeg var 17 år gammel, og min kærestes forældre tog på ferie, havde vi sex i badekarret og oversvømmede badeværelset ved et uheld. Desuden flød hans klunker rundt i vandet og lignede en kasseret svamp. Det var ikke fedt for nogen.