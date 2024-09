Ting fyre har sagt, når de har set mig nøgen

Siden tidernes morgen har nøgenhed og ydmygelse været uløseligt forbundne ligesom slanger og fly, Ed Harris og ubådsfilm, raw food og folk, der læser selvhjælpsbøger. Det at være nøgen sammen med nogen kan kort sagt inducere alt lige fra ophidselse (succes!) til undren og nedværdigende kommentarer. Selv kender jeg desværre alt til den sårbarhed, der følger med, når man er nøgen.

Beviset ligger i følgende fire reaktioner fra fire forskellige fyre, jeg har set gennem tiden. Det er simpelthen ting, de har sagt efter at have set mig nøgen for første gang. Heldigvis for alle er det ikke en detaljeret gennemgang af mine seksuelle erobringer – den er forbeholdt min gynækolog (Hej Flemming!) og min nye gynækolog (Flemming går snart på pension.)

Så slap af, læn dig tilbage og smæk fødderne op i bøjlerne. Jeg beklager, hvis jeg har kolde hænder.

Artiklens forfatter i en pool.

“Er du klar over, hvor lækker du ville være, hvis du trænede hver dag i tre måneder?”

Man kan ikke både lege Den Store Bagedyst derhjemme hver weekend og være stankelben, og hvis det stod til ham her, så skulle jeg i hvert fald ikke i nærheden af kage nogensinde igen. (Medmindre jeg var fuldt påklædt, og stod ved siden af en kage, som en stripper pludseligt hoppede ud af.)

Det er i det hele taget en meget banal observation. Hvem ville ikke blive lækrere af at træne hver dag i tre måneder? Tænk lige ud af boksen, fuckboi. Men i øjeblikket lod jeg tvivlen komme ham til gode. Han prøvede sikkert bare at hjælpe mig med at realisere mit fulde potentiale. Tak!

Men nu vi er ved det, hvorfor så lige tre måneder? Skal jeg tage en 30-day Squat Challenge tre gange i træk? Må jeg stoppe med at træne igen, efter de tre måneder er gået? Og hvordan kunne han under nogen fucking omstændigheder finde på at sige sådan noget til et andet menneske?

Det han mente, var nok mere i virkeligheden noget a la “Du ser helt sikkert okay ud under det der lag af flødeost og renonce, men jeg foretrækker bare at nøgne mennesker ligner Charlotte-fucking-Bircow.

Hvad jeg lærte: Hvis du ikke har noget pænt at sige, så lad da for guds skyld være med at sige det til en, som lige har vist dig sin fjabbe for første gang. Man kommer langt med taknemmelighed. Et venligt, “Det var vel nok sødt af dig, tak for det,” gør det hele lidt nemmere, og så er det forhåbentlig også overstået lidt hurtigere. Ellers ender det med at blive et akavet øjeblik, som pigen vil kunne huske for altid, og så skriver hun måske et essay om det på nettet. Hvem fanden gider det?

“Hvad har du gang i? Jeg har brug for en drink.”

Okay, champ, hvilken drink snakker vi om her? Slippery Nipple, Sex on the Beach, a Screaming Orgasm? Jamen undskyld mig, mens du lige hælder nogle liderlige drinks i svælget, så du kan holde ud at se mig au naturel.

Sandheden er som bekendt ilde at høre, men det er måske bare den risiko, man må løbe, når man er frisk på at prøve nye ting. Så uanset hvad vi kalder den her oplevelse – Er der nok alkohol i verden?, Depression Tur Retur, En Pissedårlig Idé – så er de alle passende titler til den ungdomsnovelle, jeg 100% skriver om det her.

Hvad jeg lærte: Lad være med at antage, at folk har lyst til at se dig nøgen.

“Du har godt nok ændret dig meget, siden jeg så dig sidst”

Baggrunden for lige præcis det her citat, er objektivt set jævnt sjov.

Min første gynækologiske undersøgelse? Tjek. Min mors gynækolog? Tjek. Og det er en MAND? Dobbelt fucking tjek. Sidste gang du så mig, havde jeg ingen tænder og var stadig forbundet til min mor ved navlestrengen. Ved du hvad, doktor? Jeg har ændret mig en del siden dengang.

Dr. Flemming ytrede det her guldkorn midt i min brystundersøgelse. Mens sygeplejersken klukkede lidt over hans kommentar, stirrede jeg op i loftet og grublede over, hvad i alverden jeg skulle svare. Jeg endte med det stilsikre valg: “Helt sikkeeeeeert, Flemse!”

Hvad jeg lærte: Nogle gange er det en del af ens job at småsludre, mens man undersøger et andet menneske for kræft. Måske siger man noget bare for at aflive det super akavede øjeblik, og så må man sgu bare tage det, som det kommer. Og det er også okay.

“Du ligner fandme en pornostjerne!”

Det viser sig, at nogen rent faktisk kan finde på at sige “fandme” i en romantisk kontekst. Derudover så lad os lige beundre den optimisme, der ligger til grund for sådan en åndssvag kommentar, og prøve at analysere os frem til, hvad han måske egentligt prøvede at sige:

“Du ligner en, der får penge for at være her!”

“Kan vi please ringe til din lækre stedmor?”

“Jeg har problemer med intimitet!”

“Jeg har aldrig set en pornofilm!”

“Jeg har set herre meget porno!”

Hvis sidstnævnte er tilfældet, hvad er det så for en slags porno, han har set? Ung og Forvirret Kæreste 9? Ranglet Studerende Ser Sin Første Penis og Tuder? Skuffede Kællinger 5? Måske han kun har set amatørporno fra 90’erne. Hvem ved.

Hvad jeg lærte: Når man vil give sin partner et kompliment, så er det bedst at holde sig til basics. Du behøver heller ikke nødvendigvis sige en sætning, hvis det der med at stykke mening sammen ikke er en af dine forcer. Du kan bare grynte opmuntrende. Det er ofte at foretrække.

