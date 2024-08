I Japan bliver folk nu drive-in-begravet

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Australien

En bedemand i Japan er begyndt at tilbyde drive-in-begravelser for folk, der gerne vil vise deres respekt for den afdøde, men ikke har tid til at stå ud af bilen.

Japan Times rapporterer, at Kankon Sousai Aichi Group for nylig har åbnet dørene i Ueda, som ligger i Nagano. Gæster kan køre frem til et vindue, efterlade en underskrift og en hilsen via en touchskærm og overlevere en lille donation, som er kutyme i japansk kultur. Der findes også en elektronisk røgelsesskål, hvis man har lyst til at bede en hurtig bøn for den afdøde.

Begravelsesindustrien boomer i de her år i Japan, hvor den negative befolkningsvækst betyder, at de ældre udgør en større og større del af befolkningen. Derfor er efterspørgslen på effektive begravelsesceremonier også steget.

Direktøren for selskabet, Masao Ogiwara, fortæller Japan Times, at tjenesten egentlig er tiltænkt folk, som har begrænset mobilitet eller handicap. ”Jeg har været i branchen i mange år, og jeg ved, hvor hårdt det kan være at stå op til en begravelse, når man er gammel eller dårligt gående.”

Masao Ogiwara mener, at firmaets tilbud ”begrænser, hvor lang tid en begravelse tager”. Og da begravelsesceremonier i Japan tit afholdes midt på dagen, har travle forretningsmænd nu mulighed for at slå et smut forbi uden først at skulle hjem og skifte til mere formelt tøj eller risikere at blive fanget i kapellet under en lang gravtale.

Mange firmaer i Japan kæmper for at få en bid af begravelseskagen, der ifølge Yano Research Institute er big business med en potentiel omsætning på over 75 millioner kroner.

Over de sidste ti år har en lang række tvivlsomme aktører også meldt sig på scenen for at tjene penge på begravelser.

Amazon tilbyder et ”lej-en-munk”-system, hvor familier kan bestille en munk online til at forestå begravelsesceremonien, mens et andet firma ved navn Softbank tilbyder udlejning af ”Pepper”, en buddhistisk robotmunk, der helt skærer mennesker ud af ligninger.

Der findes sågar postordrebegravelser, hvor man kan få sendt asken videre til et tempel, der beder for og opbevarer ens jordiske rester. Via en app kan slægtninge besøge deres kære afdødes gravsted virtuelt.